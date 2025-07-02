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Versace La Roche Posay Maybelline ve Daha Fazlası: Cilt Bakım ve Kozmetik Ürünlerinde İndirim Fırsatı!

etiket Versace La Roche Posay Maybelline ve Daha Fazlası: Cilt Bakım ve Kozmetik Ürünlerinde İndirim Fırsatı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.07.2025 - 22:07

Kişisel bakım ve kozmetik ürün ihtiyaçlarınızı tamamlamak için indirime girmesini bekleyenlerdenseniz, bu fırsat tam size göre! Amazon'da cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde başlayan bu indirime gelin, birlikte bakalım.

Bu içerik 02.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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1 Temmuz tarihinde başlayan Güzel ve Bakım Haftası, 7 Temmuz tarihine kadar sürecek.

1 Temmuz tarihinde başlayan Güzel ve Bakım Haftası, 7 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Versace, Urban Care, La Roche Posay, Vichy gibi sevilen markaların ürünlerinde geçerli olan 'Güzel ve Bakım Haftası' kampanyası, 1000 TL'ye %20 indirim fırsatı sunuyor.

Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan yüzlerce üründe geçerli olan bu kampanyadan hemen faydalanabilirsiniz.

Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan yüzlerce üründe geçerli olan bu kampanyadan hemen faydalanabilirsiniz.

 1000 TL'ye %20 indirim fırsatında yer alan ürünler burada sizi bekliyor!

Binlerce üründe yer alan günün fırsatlarına da göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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