onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Hediye
Bir Kere Alıp Uzun Süre Giymek İsteyenlere 11 Spor Ayakkabı

etiket Bir Kere Alıp Uzun Süre Giymek İsteyenlere 11 Spor Ayakkabı

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.03.2026 - 20:26

'Her sezon yeni ayakkabı almaktan yoruldum, öyle bir model olsun ki hem her şeye uysun hem de yıllarca taş gibi kalsın' diyenler buraya! Ayakkabı dolabınızın demirbaşı olacak, kalitesi tescilli ve zamansız tasarımları seçtik. Bazı modellerde sadece bize özel 'Onedio25' koduyla ekstra indirimleri kapmayı unutmayın!

Bu içerik 21.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Retro ruhun en sağlam hali: New Balance 740!

Retro ruhun en sağlam hali: New Balance 740!

Koşu mirasından gelen o dayanıklı yapısı ve ikonik silüetiyle New Balance 740, gerçek bir uzun yol arkadaşı. Üstelik Samuray Sport’ta geçerli 'Onedio25' koduyla %25 indirimi kapıp bu yatırımı çok daha hesaplı hale getirebilirsiniz!

New Balance 740 Unisex Spor Ayakkabı

Kült bir klasiğin devleşmiş hali: Adidas Superstar XLG!

Kült bir klasiğin devleşmiş hali: Adidas Superstar XLG!

Superstar zaten bir efsaneydi, XLG modeliyle çok daha iddialı ve dayanıklı bir forma büründü. İndirimli 5.099 TL fiyatının üzerine, sadece bize özel 'Onedio25' kodunu ekleyerek bu klasiği inanılmaz bir fiyata dolabınıza ekleyebilirsiniz.

Adidas Superstar XLG Unisex Ayakkabı

Teknolojiyi ayağınıza giyin: New Balance 1906R!

Teknolojiyi ayağınıza giyin: New Balance 1906R!

Hem fütüristik hem de aşırı sağlam! 2000'lerin koşu estetiğini günümüz teknolojisiyle birleştiren 1906R, her kombine uyum sağlama garantili. Yine 'Onedio25' koduyla ekstra %25 indirim fırsatı sizi bekliyor.

New Balance 1906R Unisex Spor Ayakkabı

Konforun kraliçesi: Skechers D'lites - Popular Vote!

Konforun kraliçesi: Skechers D'lites - Popular Vote!

Skechers rahatlığını anlatmaya gerek yok, ama bu model dayanıklılığıyla da ön planda. 7.499 TL yerine 6.374 TL'ye düşen fiyata ek olarak 'Onedio25' koduyla ekstra indirimi kullanın, bulutların üzerinde yürümeye başlayın!

Skechers D'lites Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Kaykay pistinden sokaklara: Vans Old Skool Classic!

Kaykay pistinden sokaklara: Vans Old Skool Classic!

Dikiş kalitesi ve o meşhur waffle tabanıyla Vans Old Skool, dünyada en zor eskiyen ayakkabılardan biri. Jeanlerin, şortların hatta elbiselerin altına bile çok yakışan bu model gerçek bir 'ömürlük' tercih.

Vans Old Skool Classic Suede/Canvas Erkek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her günün kurtarıcısı: Adidas Response!

Her günün kurtarıcısı: Adidas Response!

İster sabah yürüyüşünde, ister yoğun bir iş gününde... Adidas Response, dayanıklı kumaş yapısı ve yastıklama teknolojisiyle ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir model. Sadelik ve sağlamlık arayanlara!

Adidas Response Erkek Spor Ayakkabı

Pastel dokunuşlu bir klasik: Puma Club II Era!

Pastel dokunuşlu bir klasik: Puma Club II Era!

Retro tenis stilini pembe detaylarla canlandıran bu model, hem çok kibar duruyor hem de kaliteli deri yapısıyla uzun yıllar formunu koruyor. Bahar ve yaz aylarının en sadık eşlikçisi olmaya aday.

Puma Club II Era Unisex - Pembe Detaylı

Zarif ve ulaşılabilir: Reebok Clean Lift 1.2!

Zarif ve ulaşılabilir: Reebok Clean Lift 1.2!

Kırık beyaz rengiyle her kombine sofistike bir hava katan Reebok Clean Lift, 1.977 TL’lik harika fiyatıyla tam bir fiyat/performans canavarı. Temiz çizgileriyle modası asla geçmeyecek bir minimalist tasarım.

Reebok Clean Lift 1.2 Kadın Sneaker

Çok satanların gizli kahramanı: Nike Initiator!

Çok satanların gizli kahramanı: Nike Initiator!

Nike’ın en çok satanlar listesinden inmeyen bu modeli, nefes alan yapısı ve destekleyici katmanlarıyla hem çok rahat hem de aşırı dayanıklı. Günlük koşturmacada sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Nike Initiator Unisex Günlük Spor Ayakkabı

Yılın favorisi, koleksiyonun yıldızı: New Balance U9060!

Yılın favorisi, koleksiyonun yıldızı: New Balance U9060!

Şu an sneaker dünyasında hangi kapıyı çalsanız karşınıza bu model çıkar! 9060 serisi, New Balance'ın en gözde ve en kaliteli üretimlerinden biri. Bir kere alın, yıllarca stil ikonu olarak gezin.

New Balance U9060BLK Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adidas Handball Spezial!

Adidas Handball Spezial!

O artık sadece bir ayakkabı değil, bir kültür! Süet kalitesi ve kauçuk tabanıyla Handball Spezial, 'vintage' görünümü seven ama kaliteden ödün vermeyenlerin bir numaralı tercihi. Gerçek bir klasik!

Adidas Handball Spezial Spor Ayakkabısı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın