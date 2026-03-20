Kitap Okuma Alışkanlığını Kaybedenlere Geri Kazandıracak 13 Kitap

etiket Kitap Okuma Alışkanlığını Kaybedenlere Geri Kazandıracak 13 Kitap

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
21.03.2026 - 01:12 Son Güncelleme: 21.03.2026 - 01:14

Bazen hayatın koşturmacası, bazen de dijital dünyanın gürültüsü araya girer ve kitaplarla aramıza mesafe koyarız. Ama doğru kitap, o mesafeyi bir gecede kapatabilir. İlber Ortaylı hocanın 'mutlaka okunmalı' dediği klasikleri ve sürükleyiciliği tescilli modern eserleri bir araya getirdik. İşte sizi yeniden kitap kurduna dönüştürecek o seçki:

Bu içerik 19.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hiciv ve korkunun birleşimi: Gulyabani!

Hiciv ve korkunun birleşimi: Gulyabani!

Türk edebiyatının en özgün kalemlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bu klasiği, hem güldüren hem de toplumsal hurafeleri eleştiren yapısıyla bir solukta bitecek kadar akıcı. İlber Ortaylı'nın da önerdiği bu kitaba bir şans verin.

Gulyabani: Türk Edebiyatı Klasikleri

Büyülü bir İstanbul masalı: Puslu Kıtalar Atlası!

Büyülü bir İstanbul masalı: Puslu Kıtalar Atlası!

İhsan Oktay Anar'ın o kendine has diliyle kurguladığı bu evren, Türk edebiyatının en büyük hazinelerinden biri. Okurken kendinizi eski İstanbul'un gizemli sokaklarında bir rüyanın içinde bulacaksınız.

İlber Ortaylı'nın da tavsiye ettiği eserlerden bir diğeri Puslu Kıtalar Atlası, hayal gücünü zorlayan, büyüleyici bir anlatı sunuyor.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Vatanın gerçek sahipleri: İstiklalin Kumandanları!

Vatanın gerçek sahipleri: İstiklalin Kumandanları!

Selim Erdoğan'ın kaleminden Milli Mücadele'nin bilinmeyen yönleri ve o devasa yürekli kumandanların hikayesi. Vatandan başka sevgili bilmeyenlerin destanı.

İstiklalin Kumandanları 1 - Selim Erdoğan

Kayıp tarihin peşinde: Hata Neredeydi?

Kayıp tarihin peşinde: Hata Neredeydi?

Bernard Lewis, Doğu'nun son 300 yıldır cevabını aradığı o meşhur soruyu soruyor. Tarih meraklılarını düşünmeye sevk edecek, akıcı ve sarsıcı bir inceleme. 

Hata Neredeydi? - Bernard Lewis

Bir dönemin tanıklığı: Frankfurt Seyahatnamesi!

Bir dönemin tanıklığı: Frankfurt Seyahatnamesi!

Ahmet Haşim'in gözünden Avrupa ve değişim... Klasik okumaya dönmek isteyenler için diliyle ve gözlemleriyle eşsiz bir başlangıç noktası. İlber Ortaylı'nın da önerdiği bu kitaba bir şans verin.

Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u anlattığı bu eser, sadece şehirleri değil, bir medeniyetin ruhunu anlatıyor. İlber hocanın da her fırsatta altını çizdiği bir kültür mirası.

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

Modern insanın içsel savaşı: Yeraltından Notlar!

Modern insanın içsel savaşı: Yeraltından Notlar!

Dostoyevski'nin bu kült eseri, insanın karanlık yönlerine tutulan bir ayna niteliğinde. Felsefi derinliğiyle sizi sarsacak ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir klasik. İlber Ortaylı'nın da önerdiği bu kitaba bir şans verin.

Yeraltından Notlar - Fyodor Dostoyevski

Zihnin sınırlarını zorlayan bir fenomen: Tuhaf Resimler!

Zihnin sınırlarını zorlayan bir fenomen: Tuhaf Resimler!

Dünya çapında 3 milyondan fazla okura ulaşan ve 30’dan fazla dile çevrilen bu küresel fenomen, okuma alışkanlığını kaybetmiş olanlar için adeta bir 'şok tedavisi' niteliğinde. Klasik anlatıların dışına çıkmak ve sayfaları heyecanla çevirmek isteyenler için günün en 'tuhaf' ve en etkileyici önerisi!

Tuhaf Resimler - Dünya Çapında Fenomen Eser

Büyük bir liderin anatomisi: Fatih Sultan Mehmed!

Büyük bir liderin anatomisi: Fatih Sultan Mehmed!

Doğu’nun ve Batı’nın efendisi olan o dahi padişahı İlber Ortaylı’nın kaleminden okumak, tarihe bakış açınızı tamamen değiştirecek. Gerçek bir entelektüelin hayat hikayesi.

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

Efsanevi bir bilimkurgu destanı: Dune!

Efsanevi bir bilimkurgu destanı: Dune!

Okuma alışkanlığını kazanmanın en iyi yolu, sizi içine çeken devasa bir evrene girmektir. Frank Herbert'ın bu başyapıtı, siyasetten dinlere, ekolojiden teknolojiye kadar her satırıyla sizi büyüleyecek.

Dune - Frank Herbert

Dünün ve bugünün hikayesi: Kırmızı Buğday!

Dünün ve bugünün hikayesi: Kırmızı Buğday!

Toprakla, emekle ve insanla harmanlanmış bu hikaye, sizi köklerinize ve samimi bir anlatıya geri götürecek. Okuma hızınızı artıracak kadar sürükleyici.

Kırmızı Buğday

Zihninizde bir dünya inşa edin: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

Zihninizde bir dünya inşa edin: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

Kendini inşa etmenin yollarını arayan genç dimağlar ve yolunu kaybetmiş hissedenler için İlber hocadan çok kıymetli bir 'yol açma' kitabı. Geleceği planlamak hiç bu kadar ilham verici olmamıştı.

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı

Hayatı ustasından öğrenin: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Hayatı ustasından öğrenin: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı'nın birikimiyle şekillenen bu rehber, sadece bir kitap değil, bir yaşam haritası. Doğru seçimler yapmak ve hayatı kaliteli yaşamak isteyenler için İlber hocanın en sevilen başucu eseri.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı

İlber hocanın gözünden dünya: Seyahatname!

İlber hocanın gözünden dünya: Seyahatname!

'Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?' sorusuna İlber hocanın cevabı net: İkisini de yapan! Bu kitapla hem dünyayı gezecek hem de tarihin tozlu sayfalarında muazzam bir tura çıkacaksınız.

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

