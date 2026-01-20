onedio
27 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
20.01.2026 - 11:02

27 Ocak Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Aknaz Az Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 129 TL

  • Teksüt Yarım Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 299 TL

  • Taraklı Tam Yağlı Taze Örgü Peyniri 350 gr 139 TL

  • Sancak Kaymaklı Gurme Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 gr 67,50 TL

  • Peymera Krem Peynir 400 gr 79 TL

  • Peysan Tulum Peyniri 400 gr 169 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 169 TL

  • Activia Çilekli Ve Sade Yoğurt 400 gr 59,50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 67,50 TL

  • Dost %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 139 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL

  • Duranlar Kaymak 150 gr 69,50 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 gr 12,50 TL

  • Süt Çeşitleri 67,50 TL

  • Kajun Time Tavuk Burger 720 gr 199 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 gr 189 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 gr 179 TL

  • Erpiliç Piliç Schnitzel 1000 gr 129 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 109 TL

  • Iff's Vişne 350 gr 209 TL

  • Taxim Islak Dana Hamburger 2x135 gr 85 TL

  • Akşeker Çorba Çeşitleri 300 gr 175 TL

Süpermarket ürünlerini uyguna almak isteyenler için yer alan kampanyaya buradan göz atmayı unutmayın.

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 279 TL

  • Sinangil Alpa Un 2 kg 55 TL

  • Pastavilla Makarna Çeşitleri 32,50 TL

  • Pastavilla Lazanya 500 gr 95 TL

  • Yayla Bulgur Çeşitleri 35 TL

  • Kemal Öz Çorum Mantısı 1000 gr 52,50 TL

  • Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 5x70 gr 49 TL

  • Tat Domates Püresi 680 gr 25 TL

  • Hasata Kadim Chia & Kinoa Tohumu 250 gr 57,50 TL

  • Hasata Kadim Keten Tohumu 250 gr 31,50 TL

  • Hasata Kadim Maş Fasulyesi Karabuğday Greçka 500 gr 49,50 TL

  • Dr. Oetker Çikolatalı Muffin 190 gr 79,75 TL

  • Dr. Oetker Tavada Bazlama Sade 440 gr 58,50 TL

  • Dr. Oetker 2'li Puding Çeşitleri 39,50 TL

  • Nevbağ Temizleyici Beyaz Sirke 2 Litre 32,50 TL

  • Tunas Tahin 1300 gr 189 TL

  • Tunas Pekmez 199 TL

  • Rem Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Cam 1000 gr 149 TL

  • Tat Reçel Çeşitleri Çilek Böğürtlen 380 gr 59,50 TL

  • Eti Granola Kuru Vişneli Kakao Parçacıklı Fındıklı 200 gr 95 TL

  • Eti Granola Kuru Elmalı Hurmalı 200 gr 95 TL

  • Gourmy Değirmenli Çeşni Çeşitleri 49,50 TL

  • Tat Ketçap Çeşitleri 390 gr 54,50 TL

  • Tocco French Fries Sos 240 gr 45 TL

  • Melis Közlenmiş Jalapeno Biberli Patlıcan Salatası 510 gr 64,50 TL

Fellas Granola Bar Çeşitleri 79,50 TL

  • Perfect Delight Kuru Kayısı Çeşitleri 129 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 gr 189 TL

  • Paşa Çiğ Karışık Kuruyemiş 40 gr 29,50 TL

  • Mixmey Meyve Pestili Çeşitleri 19 TL

  • Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 12,50 TL

  • Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 98 TL

  • Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL

  • Orvega Karabuğday Cipsi 34,50 TL

  • Patito Patates Cipsi 31 TL

  • Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 179 TL

  • Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı 100 gr 39 TL

  • Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 82 gr 23,50 TL

  • Ülker 9 Kat Kat Fındıklı Kremalı Gofret 39 gr 8 TL

  • Ülker Çokokrem Kremalı Pötibör Sandviç Bisküvi 229 gr 44 TL

  • Nestle Lion Brownie Aromalı Kaplamalı Gofret 40 gr 25 TL

  • Eti Popkek Hindistan Cevizi Soslu Kakao Kaplamalı Kek 10x18 gr 47,50 TL

  • Haribo Rubino Çilek Aromalı Marshmallow 200 gr 45 TL

  • Eti Crax Thins Mexican Chili Aromalı Çeşnili Kraker 110 gr 35 TL

Wefood ürünlerinde %45'e varan indirime buradan göz atmayı unutmayın.

