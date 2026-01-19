onedio
ŞOK'a Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 21 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
19.01.2026 - 13:01 Son Güncelleme: 19.01.2026 - 13:19

ŞOK 21 - 27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇🏽

👇🏽

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.699 TL,

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.699 TL,

  • Arzum Okka Minio Go Türk Kahve Makinesi 1.499 TL 

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.999 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL 

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.699 TL 

  • Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 2.999 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL 

  • Kiwi Standlı Blender 899 TL 

  • Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL 

  • Altus Dijital Banyo Tartısı 399 TL 

  • S-link Ledli Işıldak 249 TL

4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL,

4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL,

  • 4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL 

  • LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.199 TL 

  • 3'lü Paşabahçe Aurora Kase 149 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Aurora Pasta Tabağı 349 TL 

  • Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 299 TL 

  • Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 199 TL 

  • 3'lü Paşabahçe Aurora Oval Tabak 199 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Aurora Çay Takımı 349 TL

  • Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL

  • 6'lı Paşabahçe Aida Optikli Çay Bardağı 119 TL 

  • Cambu Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada Ölçülü French Presss 199 TL

  • Keramika Çerezlik 34,95 TL 

  • Luxin ABS Kabin Boy Valiz 589 TL

  • Luxin ABS Orta Boy Valiz 689 TL 

  • Luxin ABS Büyük Boy Valiz 779 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL

Paşabahçe Leafy Cam Şişe 149 TL

Paşabahçe Leafy Cam Şişe 149 TL

  • 6'lı Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 199 TL 

  • 3'lü Paşabahçe Rain Su Bardağı 75 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Rain Kase 100 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 149 TL

  • Borcam Kapaklı Oval Tencere 249 TL 

  • Kumsal Tava 329 TL 

  • Kumsal Sahan 249 TL 

  • Kumsal Wok Tava 369 TL 

  • Cambu Borosilikat Çift Cidarlı Cam Çiçekli Kupa 149 TL 

  • 6'lı Cambu Borosilikat Cam Çay Bardağı 149 TL 

  • Pipetli Bardak 75 TL

  • 12 cm Akcam Cam Tabak 50 TL 

  • 21 cm Akcam Cam Tabak 100 TL

  • Akcam Cam Kase 75 TL 

  • 12 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 149 TL 

  • 8 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 129 TL 

  • 3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL 

  • Keramika Kedi Figürlü Çerezlik 59 TL

  • Çelik Sütlük 149 TL

  • Çelik Köfte Tepsisi 199 TL 

  • Pirge Soyacak 179 TL 

  • 6'lı Rooc Cam Karabiber& Tuzluk 100 TL

  • 3'lü Meyve Bıçağı 129 TL 

  • 3'lü Saklama Kabı Yuvarlak 129 TL 

  • 1500 ml No Frost Saklama Kabı 39,95 TL

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 549 TL

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 549 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL 

  • Silikon Micro Yastık 109 TL 

  • Koltuk Örtüsü 149 TL

  • Kadın Yumoş Ev Babeti 75 TL 

  • Kalp Aplikeli Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 449 TL 

  • Kadın Tayt 149 TL 

  • Şardonlu Termal Külotlu Çorap 119 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL 

  • Penti Daima Termal Tayt 229 TL 

  • Penti Daima Termal Külotlu Çorap 229 TL 

  • Kadın Peluş Terlik 189 TL 

  • Kadın/Erkek Nakışlı Gondol Terlik 189 TL

Elmas 3 Kapaklı Dolap 4.499 TL

Elmas 3 Kapaklı Dolap 4.499 TL

  • Nisa Karyola 3.499 TL

  • Yaren Yavrulu Karyola 4.899 TL

  • Elmas 3 Kapaklı Kahve Köşesi 4.299 TL

  • Elmas Şifonyer 2.699 TL

  • Sedef Yaylı Yatak 2.499 TL

Dyson Supersonic 1600w Saç Kurutma Makinesi 11.699 TL

Dyson Supersonic 1600w Saç Kurutma Makinesi 11.699 TL

  • Samsung Bespoke Jet Dik Süpürge 24.399 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti 2.499 TL

  • Dijitsu 174 L Buzdolabı 10.999 TL

  • Raks Duvar Tipi Isıtıcı 1.499 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 4.999 TL

