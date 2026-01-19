ŞOK'a Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 21 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 21 - 27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Haftanın Fırsatları
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.699 TL,
4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL,
Paşabahçe Leafy Cam Şişe 149 TL
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 549 TL
Elmas 3 Kapaklı Dolap 4.499 TL
Dyson Supersonic 1600w Saç Kurutma Makinesi 11.699 TL
