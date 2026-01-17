onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.01.2026 - 10:52

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

17 - 23 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Sütaş / torku Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 125 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 225 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 249 TL

  • Filiz Makarna 500 gr 25 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 119,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,5 0TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TL

  • Balparmak Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 170 TL

  • Jacobs Cronat Gold Kahve 100 gr 209 TL

  • Tchiba Gold Selection Kahve 100 gr 174 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 189 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 45,50 TL

  • Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata 33 gr 75 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 100 gr 17,50 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 36,50 TL

Süpermarket ürünlerinde 400 TL'ye %15 indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 179 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 159 TL

  • Bingo Oxyjen Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 50 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 1025 ml 89 TL

  • Bref Aktiv Power Klozet Blok 2'li 89,90 TL

  • Taft Power Cashmera Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Taft Curl Extra Saç Köpüğü 150 ml 169,90 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 189,90 TL

  • Poçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 59,90 TL

  • Molfix Çocuk Bezi 225 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99,90 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 155 TL

  • Nivea Soft El ve Vücut Bakım Kremi 200 ml 99,90 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 99,90 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 149,90 TL

  • Blendax Şampuan 500 ml 99 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 125 TL

  • Palmolive Duş Jeli 500 ml 69 TL

Doğadan Ürünlerinde %50 İndirim

Tazenin Yıldızları

Çok Al Az Öde

Tazenin Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Çaykur Çay 2 Kg 399 TL 

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 209 TL

22 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL

Beyaz eşyalarda yer alan Büyük Ocak indirimleri burada.

Hyundai 55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL

  • Piranha Akıllı Saat 899 TL

  • Trax Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL

  • Telefon tutucu 89,50 TL

  • Realme 12 Lite Cep Telefonu 8.799 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 299 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 1.699 TL

  • Kiwi Kahve/Baharat Öğütücü 649 TL

  • Kiwi Çubuk Blender 599 TL

  • Kiwi Saç Maşası 799 TL

  • Kiwi Waffle Makinesi 999 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 2.999 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 329 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 899 TL

Luminarc Opal Pasta Tabağı 74,50 TL

  • Luminarc Opal Yemek Tabağı 99,50 TL

  • Luminarc Opal Servis Tabağı 109 TL

  • English Home Fincan Takımı 2'li 399 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 325 TL

  • Paşabahçe Tokio 12 Parça Bardak Seti 249 TL

  • Papilla Sahan 209 TL

  • Papilla Kapaklı Sote Tava 399 TL

  • Emaye Yuvarlak Fırın Tepsisi 99,50 TL

  • Kesim Panosu 3'lü 139 TL

  • Manuel Doğrayıcı 179 TL

  • Sarımsak Ezici 49,50 TL

  • Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL

  • Cam Saklama Kabı 29,50 TL

  • Cam Limonluk 29,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 5'li 129 TL

  • Motivasyon Matarası 2'li 209 TL

  • Pipetli Bardak 49,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

  • Tepsili Baharatlık Seti 6'lı 299 TL

ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

  • ReVolt RC3 Plus 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • VOLTA YIDE SEO3 Max Elektrili Moped 39.990 TL

  • Volta VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL

Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL

  • Lisanslı Organizer 29,50 TL

  • Lisanslı Mısır Kovası 34,50 TL

  • Lisanslı Tritan Matara 89,50 TL

  • Lisanslı Büyük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 299 TL

  • Lisanslı Çöp Kovası 49,50 TL

  • Lisanslı Beslenme Kutusu 49,50 TL

  • Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL

  • Kirli Çamaşır Sepeti 749 TL

  • Düzenleyici Kutu 59,50 TL

  • Klozet Fırçası ve Çöp Kovası 169 TL

  • Titiz Tek Fiyat Temizlik Ürünleri 29,50 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL

  • Remaks Small 5 Raflı Metal Kitaplık 749 TL

  • Remaks Arzu Çalışma Masası 999 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

  • English Home Çift Kişilik Battaniye 599 TL

  • Sofra Bezi 59,50 TL

  • Pierre Cardin Bambu Yastık 299 TL

  • Pierre Cardin Bambu Çift Kişilik Yorgan 999 TL

  • Pierre Cardin Bambu Tek Kişilik Yorgan 849 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

  • Kolber (Dertsiz) Masa Örtüsü 199 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Atlet 59,50 TL

  • Kız Çocuk Slip 2'li 65 TL

  • Erkek Çocuk Boxer 2'li 89,50 TL

  • Kadın İp Askılı Ribana Atlet 79,50 TL

  • Kadın Dantelli Atlet 75 TL

  • Havlu Spor Çorap 2'li 59,50 TL

  • Kadın Teermal Ev Patiği 61,50 TL

  • Kadın Dantelli Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın Bikini Slip 2'li 65 TL

  • Kadın Havuz Taban Terlik 229 TL

  • Juno Kadın Kalpli Gri Ev Botu 189 TL

  • Canlı Çiçek Bambu 99,50 TL

  • Lüks Figürlü Kulaklık 129 TL

  • Sitil Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 75 ml 49,50 TL

  • Sitil Hazneli Sünger 4 ml 49,50 TL

  • Sitil Temizleme Solüsyonu 100 ml 32,50 TL

  • Sitil Spor Ayakkabı Temizlik Süngeri 39,50 TL

  • Sitil Siyah Krem Boya 100 ml 29,50 TL

  • Sitil Koyu Kahve Krem Boya 100 ml 29,50 TL

Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları 199 TL

  • Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 999 TL

  • Kurbağa Denge Oyunu 125 TL

  • Oyuncak 43 Parça Tren Seti 249 TL

Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 139 TL

  • Kutu Oyunu Bil Bakalım 149 TL

23 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 34.990 TL

  • Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB Cep Telefonu 13.490 TL

  • Dijitsu 50' UHD Smart Google Tv 16.900 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Homend Mixfresh Personal Blender 1.349 TL

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Arnica Narenciye Sıkacağı 790 TL

  • Fakir Base Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

  • Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 149 TL

  • Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 89 TL

  • Hareket Sensörlü Lamba 175 TL

  • El Feneri 299 TL

  • Akım Korumalı Priz 499 TL

  • Yazı Tahtası 239 TL

Beyaz eşyalarda yer alan Büyük Ocak indirimleri burada.

Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL

  • Ağırlık Topu 219 TL

  • El Kavrama Seti 3'lü 149 TL

  • Yoga / Pilates Matı 479 TL

  • Yoga / Pilates Gergi Bandı 179 TL

  • Yoga / Pilates Çemberi 229 TL

  • Pilates / Yoga Barı 209 TL

  • Elastik Esneme Bandı 129 TL

  • Dumble Set 2'li 249 TL

  • Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

  • Pilates Topu 259 TL

  • Max Kapı Barı 329 TL

  • Atlama İpi 79 TL

  • Dynamic Tight Master Bacak Spor Aleti 109 TL

  • Tekli El Yayı 79 TL

  • Masaj Barı 299 TL

Porland Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 1.150 TL

  • Porland Altın Rimli Porselen Çay Fincan Seti 2'li 1.290 TL

  • Porland Altın Rimli Porselen Pasta Tabağı 4'lü 1.890 TL

  • Hisar Optima Karnıyarık Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Tava 529 TL

  • Hisar Optima Derin Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Sahan 259 TL

  • Chef's Sahan 249 TL

  • Chef's Krep Tava 259 TL

  • Chef's Tava 309 TL

  • Çelik Sütlük 199 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Cam Kupa 75 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 139 TL

  • Saklama Kabı Seti 159 TL

  • Porland Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 249 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 45 TL

  • Rooc Soyacak Çeşitleri 19 TL

  • Rooc Bıçak Seti 5'li 329 TL

  • Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL

  • Matara 119 TL

  • Kare Badya 59 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 49 TL

  • Müsli Kabı 39 TL

  • Kadife Askı Seti 5'li 85 TL

  • Metal Saplı Çırpıcı 49 TL

  • Elegans Mutfak Gereçleri 55 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 69 TL

  • Ahşap Saplı Sosluk 89 TL

Dagi Sporcu Büstiyer 429 TL

  • Dagi Spor Tayt 379 TL

  • Lotto Kadın Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

  • Lotto Kadın Eşofman Alt 379 TL

  • Lotto Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

  • Lotto Erkek Eşofman Altı 359 TL

  • Lotto Erkek Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 379 TL

  • Yastık Alezi 69 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Alez 229 TL

  • Dagi Spor Çanta 139 TL

  • Kadın Tüylü Terlik 229 TL

  • Kadın Tüylü Ev Botu 239 TL

  • Kadın Terlik 109 TL

  • Çantalı Renkli Lastikli Toka 200'lü 85 TL

  • Havlu Lastik Toka Çeşitleri 45 TL

Squismallows 449 TL

  • Squismallows 449 TL

  • Dora Yumak 109 TL

  • Polyester Dikiş İpi 79 TL

  • Lastik 3 cm 139 TL

  • Lastik 2 cm 125 TL

  • Yuvarlak Lastik 49 TL

  • Yassı Lastik 49 TL

  • Dikiş İpi 2'li 119 TL

  • Altın Başak Dikiş Seti 10'lu 149 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 55 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

ŞOK 17 - 20 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Skytech 50" 4K UHD Android Smart Led Tv 12.999 TL

  • Skytech 55' 4K UHD Android Smart Led Tv 15.499 TL

  • Skytech 65' 4K UHD Android Smart Led Tv 20.999 TL 

  • Philips Kulaklık 799 TL 

  • Philips Micro USB Hızlı Şarj Kablosu 100 TL 

  • Philips USB-C to USB-C Şarj Kablosu 199 TL

  • S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL 

  • Piranha RGB Oyuncu TWS Kulaklık 429 TL 

  • Torima Mini Atari 349 TL 

  • Torima Wireless Karaoke Mikrofon 399 TL 

  • Torima Tablet Tutucu 149 TL 

  • 2'li Torima Wireless Yaka Mikrofonu 349 TL 

  • Torima 1+1 Işıklı Bilgisayar Hoparlörü 299 TL 

  • Torima Oyuncu Telefon Soğutucu 349 TL 

  • Torima Kablosuz Kulaklık 249 TL 

  • Torima Aydınlatmalı Oyuncu Mouse 129 TL

  • Mikado Telefon Tutucu Hoparlör 599 TL 

  • Kreuzer Bluetooth Pikap 599 TL 

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 90 TL

Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Bardaklı Başucu Sürahi 149 TL

  • Rakle Looney Tunes Lisanslı Meşrubat Bardağı 59,95 TL 

  • Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Kupa 100 TL 

  • Harry Potter Lisanslı Seramik Kupa 129 TL 

  • Barbie Moda İkonu Ken 399 TL 

  • DC Mini Karakterler 69,95 TL

  • Moda İkonu Bebekler 449 TL 

  • Figürlü Kadın Panduf 199 TL 

  • Star Wars Darth Vader Figür 399 TL 

  • Hot Wheels Enerji Pisti Yarış Seti 999 TL 

  • Lisanslı Abaküslü Eva Yazı Tahtası 75 TL

  • 100 Parça Puzzle 75 TL

  • Lisanslı Taşıyıcı Tır 249 TL 

  • Büyük Spor Araba 249 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Kahve Dünyası Tambol Bol Sütlü Çikolata 45 TL 

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 125 TL

  • Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve Kavanoz 179 TL 

  • Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı 60 TL 

  • Koska Kakaolu / Sade Helva 79 TL

YUI Buz Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

  • Tüy ve Yün Temizleme Makinesi 399 TL

  • Yui Akıllı Cam Silme Robotu 5.699 TL

  • Dikey Buharlı Temizlik Makinesi 1.799 TL

  • Antibakteriyel Buhar Basınçlı Mop 3.150 TL

  • Easy Chef Pro 1800 w Alüminyum Stand Mikser 6.199 TL

  • Su Dalgası Saç Maşası 749 TL

Dokunmatik 20 L Taşınabilir Mini Buzdolabı 6.199 TL

  • Akıllı Yürüyüş Bandı 5.499 TL

  • Buharlı Koltuk Halı Yıkama Makinesi 6.219 TL

