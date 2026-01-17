İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
17 - 23 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL
Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 179 TL
Doğadan Ürünlerinde %50 İndirim
Tazenin Yıldızları
Çok Al Az Öde
Tazenin Yıldızları
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
22 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL
Hyundai 55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 299 TL
Luminarc Opal Pasta Tabağı 74,50 TL
ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL
Koltuk Örtüsü 159 TL
Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları 199 TL
Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 139 TL
23 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 34.990 TL
Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL
Porland Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 1.150 TL
Dagi Sporcu Büstiyer 429 TL
Squismallows 449 TL
ŞOK 17 - 20 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Skytech 50" 4K UHD Android Smart Led Tv 12.999 TL
Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Bardaklı Başucu Sürahi 149 TL
YUI Buz Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL
Dokunmatik 20 L Taşınabilir Mini Buzdolabı 6.199 TL
