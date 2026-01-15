ŞOK'a Cam Silme Robotu Geliyor! 17 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 17 - 20 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 20 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skytech 50" 4K UHD Android Smart Led Tv 12.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Bardaklı Başucu Sürahi 149 TL
YUI Buz Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL
Dokunmatik 20 L Taşınabilir Mini Buzdolabı 6.199 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın