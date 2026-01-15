onedio
ŞOK'a Cam Silme Robotu Geliyor! 17 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.01.2026 - 11:40

ŞOK 17 - 20 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 20 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Skytech 50" 4K UHD Android Smart Led Tv 12.999 TL

Skytech 50" 4K UHD Android Smart Led Tv 12.999 TL

  • Skytech 55' 4K UHD Android Smart Led Tv 15.499 TL

  • Skytech 65' 4K UHD Android Smart Led Tv 20.999 TL 

  • Philips Kulaklık 799 TL 

  • Philips Micro USB Hızlı Şarj Kablosu 100 TL 

  • Philips USB-C to USB-C Şarj Kablosu 199 TL

  • S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL 

  • Piranha RGB Oyuncu TWS Kulaklık 429 TL 

  • Torima Mini Atari 349 TL 

  • Torima Wireless Karaoke Mikrofon 399 TL 

  • Torima Tablet Tutucu 149 TL 

  • 2'li Torima Wireless Yaka Mikrofonu 349 TL 

  • Torima 1+1 Işıklı Bilgisayar Hoparlörü 299 TL 

  • Torima Oyuncu Telefon Soğutucu 349 TL 

  • Torima Kablosuz Kulaklık 249 TL 

  • Torima Aydınlatmalı Oyuncu Mouse 129 TL

  • Mikado Telefon Tutucu Hoparlör 599 TL 

  • Kreuzer Bluetooth Pikap 599 TL 

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 90 TL

Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Bardaklı Başucu Sürahi 149 TL

Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Bardaklı Başucu Sürahi 149 TL

  • Rakle Looney Tunes Lisanslı Meşrubat Bardağı 59,95 TL 

  • Rakle Harry Potter Lisanslı Cam Kupa 100 TL 

  • Harry Potter Lisanslı Seramik Kupa 129 TL 

  • Barbie Moda İkonu Ken 399 TL 

  • DC Mini Karakterler 69,95 TL

  • Moda İkonu Bebekler 449 TL 

  • Figürlü Kadın Panduf 199 TL 

  • Star Wars Darth Vader Figür 399 TL 

  • Hot Wheels Enerji Pisti Yarış Seti 999 TL 

  • Lisanslı Abaküslü Eva Yazı Tahtası 75 TL

  • 100 Parça Puzzle 75 TL

  • Lisanslı Taşıyıcı Tır 249 TL 

  • Büyük Spor Araba 249 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Kahve Dünyası Tambol Bol Sütlü Çikolata 45 TL 

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 125 TL

  • Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve Kavanoz 179 TL 

  • Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı 60 TL 

  • Koska Kakaolu / Sade Helva 79 TL

YUI Buz Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

YUI Buz Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

  • Tüy ve Yün Temizleme Makinesi 399 TL

  • Yui Akıllı Cam Silme Robotu 5.699 TL

  • Dikey Buharlı Temizlik Makinesi 1.799 TL

  • Antibakteriyel Buhar Basınçlı Mop 3.150 TL

  • Easy Chef Pro 1800 w Alüminyum Stand Mikser 6.199 TL

  • Su Dalgası Saç Maşası 749 TL

Dokunmatik 20 L Taşınabilir Mini Buzdolabı 6.199 TL

Dokunmatik 20 L Taşınabilir Mini Buzdolabı 6.199 TL

  • Akıllı Yürüyüş Bandı 5.499 TL

  • Buharlı Koltuk Halı Yıkama Makinesi 6.219 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
