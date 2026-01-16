onedio
17 - 23 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

17 - 23 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.01.2026 - 18:53

17 - 23 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Sütaş / torku Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 125 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 225 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 249 TL

  • Filiz Makarna 500 gr 25 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 119,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,5 0TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TL

  • Balparmak Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 170 TL

  • Jacobs Cronat Gold Kahve 100 gr 209 TL

  • Tchiba Gold Selection Kahve 100 gr 174 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 189 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 45,50 TL

  • Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata 33 gr 75 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 100 gr 17,50 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 36,50 TL

Süpermarket ürünlerinde 400 TL'ye %15 indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 179 TL

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 179 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 159 TL

  • Bingo Oxyjen Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 50 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 1025 ml 89 TL

  • Bref Aktiv Power Klozet Blok 2'li 89,90 TL

  • Taft Power Cashmera Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Taft Curl Extra Saç Köpüğü 150 ml 169,90 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 189,90 TL

  • Poçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 59,90 TL

  • Molfix Çocuk Bezi 225 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99,90 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 155 TL

  • Nivea Soft El ve Vücut Bakım Kremi 200 ml 99,90 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 99,90 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 149,90 TL

  • Blendax Şampuan 500 ml 99 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 125 TL

  • Palmolive Duş Jeli 500 ml 69 TL

Doğadan Ürünlerinde %50 İndirim

Doğadan Ürünlerinde %50 İndirim

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Çaykur Çay 2 Kg 399 TL 

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 209 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
