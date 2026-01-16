BİM'e Titreşimli Masaj Aleti Seti Geliyor! 23 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
23 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 34.990 TL
Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL
Porland Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 1.150 TL
Dagi Sporcu Büstiyer 429 TL
Squismallows 449 TL
