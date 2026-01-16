onedio
BİM'e Titreşimli Masaj Aleti Seti Geliyor! 23 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.01.2026 - 09:41

23 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 34.990 TL

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 34.990 TL

  • Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB Cep Telefonu 13.490 TL

  • Dijitsu 50' UHD Smart Google Tv 16.900 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Homend Mixfresh Personal Blender 1.349 TL

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Arnica Narenciye Sıkacağı 790 TL

  • Fakir Base Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

  • Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 149 TL

  • Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 89 TL

  • Hareket Sensörlü Lamba 175 TL

  • El Feneri 299 TL

  • Akım Korumalı Priz 499 TL

  • Yazı Tahtası 239 TL

Beyaz eşyalarda yer alan Büyük Ocak indirimleri burada.

Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL

Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL

  • Ağırlık Topu 219 TL

  • El Kavrama Seti 3'lü 149 TL

  • Yoga / Pilates Matı 479 TL

  • Yoga / Pilates Gergi Bandı 179 TL

  • Yoga / Pilates Çemberi 229 TL

  • Pilates / Yoga Barı 209 TL

  • Elastik Esneme Bandı 129 TL

  • Dumble Set 2'li 249 TL

  • Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

  • Pilates Topu 259 TL

  • Max Kapı Barı 329 TL

  • Atlama İpi 79 TL

  • Dynamic Tight Master Bacak Spor Aleti 109 TL

  • Tekli El Yayı 79 TL

  • Masaj Barı 299 TL

Porland Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 1.150 TL

Porland Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 1.150 TL

  • Porland Altın Rimli Porselen Çay Fincan Seti 2'li 1.290 TL

  • Porland Altın Rimli Porselen Pasta Tabağı 4'lü 1.890 TL

  • Hisar Optima Karnıyarık Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Tava 529 TL

  • Hisar Optima Derin Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Sahan 259 TL

  • Chef's Sahan 249 TL

  • Chef's Krep Tava 259 TL

  • Chef's Tava 309 TL

  • Çelik Sütlük 199 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Cam Kupa 75 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 139 TL

  • Saklama Kabı Seti 159 TL

  • Porland Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 249 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 45 TL

  • Rooc Soyacak Çeşitleri 19 TL

  • Rooc Bıçak Seti 5'li 329 TL

  • Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL

  • Matara 119 TL

  • Kare Badya 59 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 49 TL

  • Müsli Kabı 39 TL

  • Kadife Askı Seti 5'li 85 TL

  • Metal Saplı Çırpıcı 49 TL

  • Elegans Mutfak Gereçleri 55 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 69 TL

  • Ahşap Saplı Sosluk 89 TL

Dagi Sporcu Büstiyer 429 TL

Dagi Sporcu Büstiyer 429 TL

  • Dagi Spor Tayt 379 TL

  • Lotto Kadın Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

  • Lotto Kadın Eşofman Alt 379 TL

  • Lotto Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

  • Lotto Erkek Eşofman Altı 359 TL

  • Lotto Erkek Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 379 TL

  • Yastık Alezi 69 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Alez 229 TL

  • Dagi Spor Çanta 139 TL

  • Kadın Tüylü Terlik 229 TL

  • Kadın Tüylü Ev Botu 239 TL

  • Kadın Terlik 109 TL

  • Çantalı Renkli Lastikli Toka 200'lü 85 TL

  • Havlu Lastik Toka Çeşitleri 45 TL

Squismallows 449 TL

Squismallows 449 TL

  • Squismallows 449 TL

  • Dora Yumak 109 TL

  • Polyester Dikiş İpi 79 TL

  • Lastik 3 cm 139 TL

  • Lastik 2 cm 125 TL

  • Yuvarlak Lastik 49 TL

  • Yassı Lastik 49 TL

  • Dikiş İpi 2'li 119 TL

  • Altın Başak Dikiş Seti 10'lu 149 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 55 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

