20 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 20 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.01.2026 - 11:23

20 Ocak Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 215 TL

  • Tuvalet Kağıdı 319 TL

  • Kağıt Havlu 185 TL

  • Rinso Toz Deterjan 10 kg 339 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 2520 ml 209 TL

  • Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 209 TL

  • Yumoş Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı Çiçek Bahçesi 5 Litre 159 TL

  • Molfix Bebek Bezi Premium Oksijen 339 TL

  • Fakir Ahşap Temizleyici 1 Litre 59,50 TL

  • Senfoni Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 69 TL

  • Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 99 TL

  • Ace Klasik Çamaşır Suyu 5 Litre 179 TL

  • Deepfresh Islak Havlu Lovely Babies 27,50 TL

  • Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 109 TL

  • Molped Günlük Ped İnce 99 TL

  • Bingo Yüzey Temizlik Havlusu Ferah Evim 79 TL

  • Bref Power Aktiv Wc Blok 4x50 gr 149 TL

  • Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 97,50 TL

  • Dalan Şampuan Güçlü Parlak 450 ml 45 TL

  • Dermokil Saç Maskesi 25 ml 22,50 TL

  • Pure Korean Şeffaf Akne Bandı 35 TL

  • Pure Korean Göz Altı Bakım Maskesi 59 TL

  • Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 39 TL

  • Mr. Green Desenli Mikrofiber Temizlik Bezi 75 TL

  • Ece Çöp Torbası Çeşitleri 25 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 25x45 cm 45 TL

  • Derby Lady Kadın Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı 95 TL

  • Derby 3 Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 135 TL

  • Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 149 TL

Yaşam Yulaflı Bisküvi 3x125 gr 35 TL

  • Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 gr 19,50 TL

  • Sırma Aromalı Maden Suyu 1 Litre 34,50 TL

  • Doğadan Bitki Çayı Tropik Tatlar 18'li 23,4 gr 49,50 TL

  • Züber Buzlu Çay Limon Aromalı 250 ml 49 TL

  • Zühre Ana Karadut Özü 670 gr 199 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 Litre 95 TL

  • Cino Sütlü Çikolata Kaplı Bar Çeşitleri 10'lu 59 TL

  • Mixim İzmir Bombası 220 gr 65 TL

  • Ülker Fındıklı Ve Üzümlü Sütlü Çikolata 60 gr 51 TL

  • Ülker Şekersiz Pastil Çeşitleri 8'li 37,50 TL

  • Torku Gala Gold Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek 45 gr 17,50 TL

  • Nestle Lion Yer Fıstıklı Çikolata Kaplamalı Gofret 41 gr 25 TL

  • Marini Krema Dolgulu Kurabiye Çeşitleri 150 gr 79 TL

  • Kinder Pingui 4x30 gr 89 TL

  • Papita Kakao Kaplamalı Çikolatalı Soslu Donut 40 gr 12 TL

  • Gold Polmak Fıstık Ezmesi 340 gr 87,50 TL

  • Bebeto Party Mix Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 gr 75 TL

  • Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 99 TL

  • Otto Kurutulmuş Mango 75 gr 99 TL

  • Nesfit Tam Tahıllı Bar Çilekli 23,5 gr 25 TL

  • Cipso Patates Cipsi Kaşkaval Peyniri Aromalı 125 gr 42,50 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi Baharat Ve Domates Aromalı 150 gr 32 TL

  • Simbat Kuru Erik 200 gr 99 TL

Zühre Ana ürünlerinde yer alan 2.si 1 TL kampanyasına buradan göz atabilirsiniz.

Banvit Piliç Baget 1000 gr 69,90 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL

  • Altınkaz Kaz Eti 1000 gr 499 TL

  • Akşeker Dana Döner 500 gr 249 TL

  • Lezita Piliç Döner 200 gr 49,50 TL

  • Pek Food Soğanlı Lahmacun 400 gr 169 TL

  • Namet Dana Macar Salam 2x50 gr 49,50 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 gr 79,50 TL

  • Danette İkilim Puding 4x70 gr 50 TL

  • Iff's Böğürtlen 350 gr 135 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 259 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 259 TL

  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Çeçil Peyniri 180 gr 89,50 TL

  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Dil Peyniri 180 gr 89,50 TL

  • Peysan Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 800 gr 127 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 129 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 179 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 139,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 57,50 TL

  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 74,50 TL

  • Torku %1 Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 9,75 TL

  • Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 9,75 TL

  • Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 9,75 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 67,50 TL

