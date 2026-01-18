onedio
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.01.2026 - 12:31

Sizin için haftanın satış rekorları kıran, kullanıcıların favorisi olan en popüler ürünlerini bir araya getirdik. Kitaptan teknolojiye, kişisel bakımdan fit atıştırmalıklara kadar haftanın yıldızlarını keşfetmek için aşağı kaydırın! 👇

Bu içerik 18.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Adımlarına konfor katmak isteyenlerin bu hafta ilk tercihi bu yumuşacık çoraplar oldu.

Yumuşak dokusu ve ayağı saran yapısıyla haftanın en çok satan giyim aksesuarları arasına girdi. Hem dayanıklı hem de şık duruşuyla bu seti buradan inceleyebilirsiniz.

GoWith Taşlanmış Yıkamalı Pamuklu Çorap Seti

Edebiyat dünyasında bu hafta zirveyi kimseye bırakmayan o büyüleyici eser.

Gospodinov'un kaleminden çıkan bu etkileyici roman, haftanın en çok okunan kitapları listesinde ilk sırada yer aldı. 

Bahçıvan ve Ölüm - Georgi Gospodinov

Sürücülerin her an yanında bulundurduğu, haftanın en çok satan teknolojik yardımcısı.

Kompakt tasarımı ve dijital göstergesiyle lastik şişirmeyi zahmetsiz hale getiren bu pompa, haftanın otomobil kategorisi şampiyonu.

KOBB KB200 Dijital Göstergeli Akülü Lastik Pompası

Sporcuların favorisi olan bu özel seri, onedio koduyla dev bir fırsata dönüştü.

Çok sevilen bu protein tozu, 'onedio' koduyla mevcut indirimlere ek %40 + %10 indirimle haftanın en kârlı sporcu takviyesi oldu. Stoklar tükenmeden buradan kapın.

399 TL yerine 219 TL.

WHEY Protein Collector Edition

Piyasadaki en ucuz fiyatıyla bu hafta ayak bakımında rekor kıran o mucizevi maske.

Tam %38 indirimli ve piyasanın en uygun fiyatıyla sunulan bu maske, yumuşacık ayaklar isteyenlerin sepetlerini doldurdu. 

999 TL yerine indirimle 619 TL. 

MjCare 3'lü Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Tatlı krizlerini suçluluk duymadan atlatmak isteyenler için fit ve lezzetli çözüm.

Hazırlaması pratik, protein dolu ve aşırı lezzetli! Tatlı krizlerine sağlıklı bir alternatif arayanlar bu hafta en çok bu karışımı tercih etti. 

Şimdi indirimle 449 TL.

Animal Joy Protein Brownie Mix

Ev düzeninde şıklık arayanların bu hafta banyolarına konuk ettiği bölmeli sepet.

120 litrelik dev kapasitesi ve kıyafetleri ayırmayı kolaylaştıran bölmeleriyle haftanın en çok satan ev düzenleme ürünü oldu. 

3.500 TL yerine indirimle 1.464,90 TL.

Valletta Paloma 3 Bölmeli Çamaşır Sepeti

Doğal içeriğiyle beylerin favorisi olan, ferahlığı gün boyu koruyan roll-on.

Alüminyum içermeyen temiz içeriği ve etkili korumasıyla bu hafta erkek bakım kategorisinde en çok satanlar arasına girdi. 

İndirimle sadece 259 TL. 

Siveno %100 Doğal Roll On Erkek Deodorant Ter Kokusu Önleyici Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Dudak bakımında kışın vazgeçilmezi olan Kremi ürünlerinde dev kampanya devam ediyor.

%60'a varan büyük indirime ek sınırlı süreli 3 Al 2 Öde fırsatı bu hafta da en çok sevilen kampanya oldu. Dudaklarınızı neme doyurmak için hemen tıklayın.

Kremi Lip Balm ve Bakım Ürünleri

Hijyen stoklarını yenilemek isteyenlerin kaçırmadığı o 2 al 1 öde fırsatı.

Selpak kalitesini 2 al 1 öde avantajıyla buluşturan bu kampanya, haftanın en çok satan ev hijyeni fırsatı olarak dikkat çekti. Linki buraya bıraktım.

Selpak El ve Yüz Havlusu

