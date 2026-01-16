onedio
3.000 TL Altına Alabileceğiniz En Cool Sneakerlar

Sena YİĞİT
16.01.2026 - 12:41

Artık tarzından ödün vermeden bütçeni koruman çok daha kolay. 'Hangi model daha kullanışlı?' ya da 'Hangi marka şu an indirimde?' diye düşünmene gerek kalmadı; 3.000 TL altındaki en iyi fiyat-performans sneakers’larını keşfetmek için aşağı kaydırman yeterli! 👇

Bu içerik 15.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nike Court Vintage Premium Erkek Ayakkabısı

Nike'ın 80'li yılların tenis stilini günümüze taşıyan bu deri modeli, hem retro hem de çok sade. Gardırobunuzdaki her parçayla uyum sağlayacak bu klasikle cool bir imza atın. Buradan inceleyebilirsiniz.

3,099.90 TL'den 2,634.15 TL'ye düştü.

adidas Advantage Base 2.0 Erkek Günlük Ayakkabı

Minimalist tasarımı ve delikli üç bant detayıyla tam bir 'her gün' ayakkabısı. Hem konforu hem de zamansız beyaz tasarımıyla 3.000 TL altındaki en sağlam seçeneklerden biri. Tıkla ve keşfet.

3,499 TL'den 2,974.15 TL'ye düştü.

Skechers Summits Erkek Günlük Ayakkabı

Bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren Memory Foam tabanıyla konfor arayanların bir numarası. Tam siyah tasarımıyla ofis şıklığında da yanınızda. Satın almak için tıkla.

2,974.15 TL.

Nike Court Legacy Next Nature Kadın Günlük Ayakkabı

Tenis kültüründen ilham alan tasarımı sürdürülebilir malzemelerle buluşturan bu model, şık ve çevre dostu. Klasik Nike silüetini sevenler için ideal bir tercih. Buradan ulaşabilirsiniz.

3,699 TL yerine 3,144.15 TL.

Adidas Park Street Spor Ayakkabı

Süet detayları ve modern yapısıyla sokak stiline yeni bir soluk getiren bu model, jean kombinlerinin en iyi tamamlayıcısı. Klasik modellerden sıkılanlar için çok daha taze bir seçenek. Link burada.

3,299 TL yerine şimdi 2800 TL.

adidas VL Court Base Erkek Günlük Ayakkabı

Kaykay stilinden ilham alan alçak profilli bu ayakkabı, siyah üzerine beyaz detaylarıyla tam bir klasik. Hem dayanıklı hem de her kombine cool bir hava katıyor. Hemen incele.

4,199 TL yerine şimdi 3,569.15 TL.

Skechers Bobs Infinity Kadın Günlük Ayakkabı

Hafif yapısı ve zarif bej tonuyla bahar enerjisini ayaklarınıza taşıyacak çok şık bir model. Gün boyu hareket halinde olanlar için rahatlık ve estetik bir arada. Buraya tıklayın

3,199 TL'den 2,719.15 TL'ye düştü.

Adidas Cloudfoam Comfy Kadın Spor Ayakkabı

Adındaki 'Comfy' iddiasını sonuna kadar karşılayan, yumuşacık yastıklamaya sahip bir model. Pastel detaylarıyla hem spor salonunda hem sokakta çok tatlı duracak. Keşfetmek için tıkla.

Sadece 2,379.15 TL.

Adidas Runfalcon 5

Hem koşu antrenmanlarınızda hem de günlük koşuşturmada size eşlik edecek kadar fonksiyonel ve hafif. Nefes alabilen üst yüzeyiyle ayaklarınız gün boyu ferah kalsın. İncelemek için tıkla.

3,356.65 TL'ye şimdi satın alabilirsiniz.

adidas Duramo Rc U Unisex Koşu Ayakkabısı

Performans ve dayanıklılığı bir araya getiren bu unisex model, Adidas'ın en sevilen fiyat-performans serilerinden biri. Minimal tasarımıyla her türlü spor kıyafete uyum sağlar. Buradan sepetine ekle.

3,299 TL yerine %15 indirimle 2,804.15 TL.

Adidas Grand Court Base 2.0 Erkek Günlük Ayakkabı

70'lerin efsanevi tenis stilini modern dokunuşlarla geri getiren, ikonik bir Adidas klasiği. 3.000 TL altına alabileceğiniz en 'risksiz' ve en şık modellerden biri kesinlikle bu. Hemen tıkla.

3,499 TL yerine indirimle şimdi 2,974.15 TL.

