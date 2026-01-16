3.000 TL Altına Alabileceğiniz En Cool Sneakerlar
Artık tarzından ödün vermeden bütçeni koruman çok daha kolay. 'Hangi model daha kullanışlı?' ya da 'Hangi marka şu an indirimde?' diye düşünmene gerek kalmadı; 3.000 TL altındaki en iyi fiyat-performans sneakers’larını keşfetmek için aşağı kaydırman yeterli! 👇
Bu içerik 15.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nike Court Vintage Premium Erkek Ayakkabısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
adidas Advantage Base 2.0 Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Summits Erkek Günlük Ayakkabı
Nike Court Legacy Next Nature Kadın Günlük Ayakkabı
Adidas Park Street Spor Ayakkabı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
adidas VL Court Base Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Bobs Infinity Kadın Günlük Ayakkabı
Adidas Cloudfoam Comfy Kadın Spor Ayakkabı
Adidas Runfalcon 5
adidas Duramo Rc U Unisex Koşu Ayakkabısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adidas Grand Court Base 2.0 Erkek Günlük Ayakkabı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın