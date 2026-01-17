onedio
Ben Sunum İnsanıyım Diyenlerin Evinde Mutlaka Bulunması Gereken Ürünler

Sena YİĞİT
17.01.2026 - 10:01

Misafirlerinizi kendinize hayran bırakacak, sofranızda görsel bir şölen yaratacak ve 'Bunu nereden aldın?' sorularını havada uçuşturacak en estetik parçaları seçtik. Runnerlardan kişiye özel kupalara, mutfakta stilinizi konuşturacak tekstil ürünlerinden modern servis takımlarına kadar sunum kalitenizi zirveye taşıyacak o efsane listeyi keşfetmek için aşağı kaydırın! 👇

Bu içerik 16.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Sofranıza zarafet katan runner ve Amerikan servisleriyle görsel şölen başlatın.

Sunumun temel taşı olan bu şık runnerlar, sofranızın havasını tek bir dokunuşla değiştiriyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle her tarza uygun modelleri buradan inceleyebilirsiniz.

Runner çeşitleri 249 TL. 

Cottoncloth Runner ve Amerikan Servisleri

Leke tutmayan ve tasarımıyla göz alan masa örtüleri sunum tutkunlarını bekliyor.

Kaliteli dokusuyla uzun ömürlü kullanım sunan bu masa örtüleri, kalabalık davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Şık sofraların zeminini hazırlamak için tıklayın.

Masa örtüleri 449 TL. 

Cottoncloth Şık Masa Örtüleri

Mutfaktaki oturma alanlarına konfor ve estetik katan dekoratif dokunuşlar.

Sunum sadece sofra değil, evin bütünüdür diyenler için birbirinden şık kırlent kılıfları evinizin enerjisini yenilemeye geliyor. 

Kırlent modelleri 249 TL. 

Cottoncloth Kırlent ve Kılıf Modelleri

Sofrada fark yaratmak isteyenler için özel tasarım servis ve sunum gereçleri.

Klasik servislerden sıkılanlar için modern dokunuşlar sunan bu özel koleksiyon, sunumlarına imzasını atmak isteyenleri bekliyor. 

El yapımı tabaklar şimdi indirimde.

Megg Decor Masa Sunum Ürünleri

Güne estetik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en şık kahvaltı takımları.

Pazar kahvaltılarının keyfini ikiye katlayacak bu takımlar, hem tasarımı hem de kalitesiyle büyüleyici bir görünüme sahip. 

Kahvaltı setleri 1400 TL'den başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.

Megg Decor Kahvaltı Takımı Koleksiyonu

Kahve saatlerini kişiselleştiren isimli kupalar ve şık altlıklar günün favorisi.

Hem kendiniz için hem de şık bir hediye olarak tercih edebileceğiniz bu set, sunumda detaylara önem verenler için ideal. 

895 TL yerine 650 TL. 

Megg Decor Kişiye Özel İsimli Kupa ve Altlık Seti

Mutfakta hem işlevsel hem de dekoratif duran %100 pamuklu özel dokuma havlular.

Lacivert ve krem uyumuyla mutfağınıza asalet katan bu havlular, yüksek emiciliğiyle de hayatınızı kolaylaştırıyor.

%25 indirimle 337 TL. 

Eco Cotton Elvin 2'li Kurulama Havlusu

Doğal dokusuyla sofralara sıcaklık katan özel üretim Amerikan servisleri.

Minimalist ve doğa dostu bir sunum anlayışı için bu Amerikan servisleri tam aradığınız parça. Şıklığı doğal dokularla birleştirmek için tıklayın.

Eco Cotton Mutfak ve Sofra Tekstili

Kaliteli dokusuyla sunum kalitenizi bir üst seviyeye taşıyacak mutfak tekstili.

Zengin renk seçenekleri ve dayanıklı kumaşlarıyla bilinen bu koleksiyon, şıklığı ve fonksiyonelliği mutfağınıza taşıyor. Hemen tıkla ve keşfet.

2 set al 1 öde fırsatını kaçırmayın!

Green Black Mutfak Tekstili Koleksiyonu

Modern sofraların vazgeçilmezi olan, her tarza hitap eden masa örtüsü modelleri.

Desenli ya da düz, spor ya da klasik; aradığınız tüm masa örtüleri Markapia güvencesiyle sofralarınıza konuk oluyor. 

Masa örtüsü seti 1,599 TL. 

Markapia Masa Örtüsü Çeşitleri

Sunumun hazırlık aşamasında da şıklığından ödün vermeyenler için pişirme gereçleri.

Mutfakta profesyonelliği ve şıklığı bir arada isteyenler için pişirme gereçlerinde avantajlı seçenekler sizi bekliyor. 

455 TL yerine 260 TL. 

Markapia Pişirme Grubu Ürünleri

Mutfaktan sofraya uzanan şık bir serüven için ihtiyacınız olan her şey tek adreste.

Markapia Sofra ve Mutfak Ürünleri 'Ben sunum insanıyım' diyenlerin sepetini dolduracak en kullanışlı ve estetik parçalara, geniş model seçeneğiyle buradan ulaşabilirsiniz.

