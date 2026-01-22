onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 22 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.01.2026 - 12:21

Ege pamuğunun yumuşaklığından protein stoklarınızı yenileyecek lansman fırsatlarına, çocuklar için ekonomik seçeneklerden tatlı krizlerini bitirecek çikolata indirimlerine kadar bugünün en kârlı fırsatlarını sizin için seçtik. Fiyatlar yükselmeden sepetinizi doldurmak için aşağı kaydırın! 👇

Bu içerik 22.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Saf Ege pamuğunun yumuşaklığını banyo keyfinize taşıyan şık ve kaliteli bornoz.

Yüksek su emiciliği ve cilde nefes aldıran dokusuyla bilinen saf Ege pamuğundan üretilen bu bornoz, %25 indirimle banyonuza konfor katmaya geliyor. 

Green Black Afra Kadın Bornoz (Gri)

Spor tutkunları için koleksiyon değerinde tasarım ve lansmana özel dev indirim!

Lansmana özel %45 indirimle sunulan bu yeni seride, Onedio okurlarına özel ONEDIO koduyla ek %10 indirim fırsatını kaçırmayın. Protein stoğu yapmak için hemen tıkla.

Protein Ocean Whey Protein Collector Edition

Temel ihtiyaçlarını şık ve ekonomik yoldan tamamlamak isteyenlere özel paket.

Kaliteli kumaşı ve zamansız tasarımıyla öne çıkan bu pakette, Onedio takipçilerine özel ONEDIO20 koduyla ek %20 indirim sizi bekliyor. 

PAEN Basic Paketi

Kışın en soğuk günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutacak, içi tüylü ikonik botlar.

Garantili kalitesi ve konforlu tabanıyla dikkat çeken bu botlar sadece 499 TL! Üstelik mağazadaki tüm ürünlerde geçerli %50 indirimi keşfetmek için acele edin. 

Muggo Hug Kadın Kalın Taban İçi Tüylü Bot

Ebeveynlerin yüzünü güldüren dev kampanya: Cigit'te 299 TL'den başlayan tek fiyatlar!

Üçlü zıbınlar ve kazaklar 299 TL, pijama takımları 399 TL, oduncu gömlek ve elbiseler ise sadece 499 TL! Mağazayı takip ederek 50 TL kupon kazanma şansını yakalayın.

Cigit Çocuk ve Bebek Ürünleri Festivali

Tatlı krizlerinin kurtarıcısı Gofrik ve Lavi çikolatalarda stokları yenileme zamanı.

Çikolata tutkunlarını mest edecek bu efsane kampanyada, ikinci ürünü sadece 1 TL'ye alarak keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. 

Gofrik ve Lavi Çikolatalarda 2. Ürün 1 TL!

Cilt bakım rutininde profesyonel dokunuş arayanlara Kremi'den bol kuponlu fırsat.

Üstelik Trendyol Plus üyelerine özel ekstra 100 TL indirim! 1000 TL'ye 250 TL ve 650 TL'ye 150 TL kupon avantajlarıyla cildinize iyi bakmak için buraya göz atın.

Kremi Ürünlerinde 2. Ürüne %50 İndirim

Moda dünyasının asla eskimeyen efsanesi, her kombine uyum sağlayan ikonik kesim.

Jean pantolonun kitabını yazan Levi's 501, crop kesimiyle modern bir hava kazanıyor. Hem zamansız hem de çok şık bu parçayı Amazon'un günün fırsatları kapsamında aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

Levi's 501 Crop Jean Kadın Pantolon

Spor çantası denince akla gelen en dayanıklı ve fonksiyonel tasarım.

UA Storm teknolojisi sayesinde su geçirmeyen ve eşyalarınızı her koşulda koruyan bu çanta, spor salonundan hafta sonu kaçamaklarına kadar her an yanınızda. 

Under Armour Undeniable 5.0 Duffle Çanta

Gerçek kahve tutkunları için Viyana'nın en asil ve aromatik espresso çekirdekleri.

%100 Arabica çekirdeklerinden oluşan bu özel harman, kremsi dokusu ve yoğun aromasıyla evde barista kalitesinde kahve deneyimi sunuyor. 

Julius Meinl Premium Espresso Arabica Çekirdek (500 g)

Bitki çayı keyfinizi füme rengin asaleti ve camın zarafetiyle birleştirin.

350 ml kapasitesi, kendinden cam süzgeci ve kapağıyla tam bir tek kişilik keyif bardağı! Isıya dayanıklı borosilikat camdan üretilen bu şık kupa, çay saatlerinize modern bir dokunuş katmak için burada.

Deconox Borosilikat Cam Bitki Çayı Demleme Kupası

Yarasa kol kesimi ve yün karışımlı dokusuyla kışın en zahmetsiz şıklığı.

Hem çok rahat hem de oldukça tarz duran bu kazak, yumuşacık dokusuyla soğuk havaların kurtarıcısı.  

Dilvin Yarasa Kol Yün Karışımlı Kazak

Aktif karbon teknolojisiyle evdeki istenmeyen kokulara kesin çözüm.

Yüksek topaklanma gücü ve aktif karbon etkisiyle kokuyu anında hapseden bu 20 litrelik dev paket, hem ekonomik hem de çok etkili. 

Proline Aktif Karbonlu Kedi Kumu (20 L)

