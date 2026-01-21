onedio
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Elektronik
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? 21 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 21 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.01.2026 - 11:24

Haftanın ortasına dev indirimlerle giriyoruz! Sömestr tatili yaklaşırken cilt bakım setlerinden kışlık giyilebilir battaniyelere, lüks parfüm kuponlarından spor ayakkabılara kadar internetin en çok konuşulan fırsatlarını senin için listeledik. Stoklar tükenmeden sepetini doldurmak için aşağı kaydır! 👇

Bu içerik 21.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sömestr tatili öncesi cilt bakım stoklarını yenilemek isteyenlere müjde!

Kore cilt bakımının sevilen markası Mjcare ürünlerinde sömestra özel %50'ye varan dev indirim başladı. Cildinizi şımartacak maske ve setleri buradan inceleyin.

 Mjcare Sömestr Fırsatları

Hafif yapısı ve Adidas kalitesiyle her adımda konfor sunan koşu ayakkabısı.

Hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda vazgeçilmeziniz olacak bu model, avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor. 

Sadece 3,356 TL. 

Adidas Runfalcon 5 Erkek Koşu Ayakkabısı

Pürüzsüz krep ve pancakeler için Tefal kalitesiyle tanışın, mutfakta şef siz olun.

Difüzyon tabanı sayesinde ısıyı eşit dağıtan ve Titanyum 1X yapışmaz kaplamasıyla kusursuz sonuçlar veren bu tava, krep severlerin vazgeçilmezi. 

Tefal Titanyum 1X SimpleCook Krep Tava (25 cm)

Soğuk kış günlerinde ev keyfini ikiye katlayan yumuşacık giyilebilir battaniye.

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu yumuşacık tasarım, hem sıcak tutuyor hem de maksimum hareket özgürlüğü sağlıyor.

Hugs & Gifts Leo Giyilebilir Battaniye

Sürüş güvenliğini artıran, yerçekimi etkili pratik araç içi telefon tutucu.

Telefonunuzu bıraktığınız anda kolların otomatik kapandığı bu pratik tutucu, güvenli bir yolculuk için ideal. İndirimli fiyatıyla hemen keşfet.

Yerçekimi Etkili Havalandırma Tipi Telefon Tutucu

Evinizin duvarlarına modern ve estetik bir hava katacak özel tasarım ayna seti.

Farklı boyutlardaki 3 aynadan oluşan bu set, dekorasyonda özgünlük arayanlar için Amazon’da özel fiyatla sunuluyor. %60 indirimi kaçırmayın!

Umbra Hubba Çakıl Aynaları (3’lü Set)

Kış aylarında kuruyan havayı dengeleyen, sağlığınızı koruyan buhar makinesi.

Sessiz çalışması ve etkili nemlendirme özelliğiyle bebek odaları ve yatak odaları için vazgeçilmez. 

3.398 TL yerine 1.699 TL.

Loobex Buhar Makinesi ME-3140

Günün yorgunluğunu anında atan, fırçasız motor teknolojisiyle güçlü ve sessiz masaj deneyimi.

4 farklı masaj başlığı ve Type-C şarj özelliğiyle kas ağrılarına profesyonel çözüm sunan bu cihaz, Hepsiburada'da günün öne çıkan fırsatları arasında. Spor sonrası toparlanmak veya sadece rahatlamak isteyenler için ideal.

Robeve Darbeli ve Titreşimli Masaj Tabancası

Dünyaca ünlü Marvis kalitesiyle dişlerinizde profesyonel beyazlık etkisi.

Güçlü temizlik ve plak önleyici etkisiyle bilinen, nane aromalı bu efsane diş macunu avantajlı fiyatıyla Hepsiburada'da.

Marvis Whitening Beyazlatıcı Diş Macunu (85 ml)

Saç bakım rutininizi zenginleştirdikçe kazandıran Urban Care kampanyası.

Urban Care’de 2. ürüne %5, 3. ürüne %10 ve 4. ürüne %15 indirim fırsatı başladı. Saçlarına hak ettiği bakımı vermek için hemen incele.

Urban Care Seçtikçe Kazandıran İndirimler

Lüks güzelliğin adresi YSL Beauty'de kupon festivali heyecanı başladı!

Parfümden makyaja, YSL kalitesini %30'a varan kuponlarla keşfetmenin tam zamanı. Favori kokunuzu kapmak için tıklayın.

YSL Beauty %30'a Varan Kupon Fırsatı

Eğitici setlerden eğlenceli oyunlara, Çocuk Akademi ürünlerinde dev fırsat!

Çocukların gelişimini destekleyen yüzlerce üründe geçerli 3 Al 2 Öde fırsatına ek olarak, Trendyol Plus üyelerine özel ekstra indirimler başladı. Sömestr tatilinde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir hediye almak için bu fırsatı kaçırmayın.

Çocuk Akademi 3 Al 2 Öde Kampanyası

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
