Yeni Yıl Kararları Listesinde Sağlıklı Beslenme Olanlara Özel Lezzetli Seçimler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
21.01.2026 - 18:09

Yeni yılla birlikte 'bu yıl kesin sağlıklı besleneceğim' diyenler, el kaldırsın! 🙋‍♀️ Karar almak işin yarısı, doğru alışverişi yapmak ise diğer yarısı. Mutfak alışkanlıklarınızı değiştirecek, hem damak tadınızdan ödün vermeyeceğiniz hem de bedeninize iyi bakacağınız en kaliteli ürünleri senin için seçtik. Üstelik soğuk sıkım zeytinyağlarından proteinli atıştırmalıklara kadar her biri özel fırsatlarla dolu! Sağlıklı bir yıla lezzetli bir başlangıç yapmak için listeyi incelemeye başla. 👇

Bu içerik 21.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1. Ege'nin şifasını mutfağına taşımak isteyenler için çifte lezzet fırsatı.

5 Litre Domat Erken Hasat zeytinyağı alana, 2 Litre Edremit Erken Hasat hediye! Sofranızdan bolluk ve sağlık eksik olmasın diye tasarlanan bu seti buradan inceleyin.

Nermin Hanım Zeytinyağı Seti

2. Gurme damaklara özel, kalitesiyle fark yaratan ikili şimdi indirimde.

Nermin Hanım’ın en sevilen iki zeytinyağı, yeni yıl kararlarını desteklemek için %20 indirimle sunuluyor. Gerçek lezzeti keşfetmek için tıklayın.

En Çok Tercih Edilen Gurme İkili

3. 5 Litre zeytinyağının yanına kahvaltı sofralarının yıldızı zeytinler hediye!

5 Litre Edremit Erken Hasat zeytinyağı alana; Gemlik siyah zeytin ve Edremit yeşil zeytin hediye olarak geliyor. Tam bir kahvaltı şöleni için link burada.

Edremit Erken Hasat Soğuk Sıkım ve Zeytin Seti

4. Zeytinyağı stoğunu yenilemek isteyenlere özel "3 Al 2 Öde" avantajı.

Yüksek polifenollü ve taptaze soğuk sıkım zeytinyağlarında geçerli olan bu fırsatla, mutfağınızın temel ihtiyacını en kârlı şekilde tamamlayabilirsiniz. 

Soğuk Sıkım Zeytinyağları

5. Doğal ve katkısız süt ürünleri arayanlar için çiftlikten gelen lezzet.

Yemeklerinize ve kahvaltılarınıza lezzet katacak tüm tereyağları şu an %10 indirimli. Doğal beslenmeye geçiş için buraya bakabilirsin.

Gülcan Hanım'ın Çiftliği Tereyağları

6. Şekersiz ya da ev yapımı seçeneklerle tatlı ihtiyacını en doğal yoldan karşıla.

Gülcan Hanım'ın Çiftliği’nin meyve özleri ve katkısız reçelleriyle gününüze tat katın. Uygun fiyatlarla sağlıklı bir alternatif arayanlar için linki buraya bıraktım.

Ev Yapımı Reçeller ve Meyve Özleri

7. Dışarıdaki paketli gıdalara veda ettiren, temiz içerikli atıştırmalık kutusu.

Ara öğünlerinizi kurtaracak, kan şekerinizi dengeleyecek bu set uygun fiyatıyla sağlıklı beslenme yolculuğunuzun en büyük destekçisi. 

Online Çiftçi Sağlıklı Atıştırmalık Seti

8. Vücudunuza enerji verecek egzotik meyveler tek bir pakette toplandı.

Mutfakta farklılık arayanlar için özenle seçilmiş tropikal meyveler, vitamin deposu olarak kapınıza geliyor. Sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi için buradan ulaşabilirsin.

Tropikal Meyve Paketi

9. Spor sonrası veya kahvaltıda protein ihtiyacını karşılayan, hazırlaması çok kolay karışımlar.

İster klasik ister glutensiz seçenekleriyle proteinli pankekler; ister %7 indirimli proteinli omlet tozu! Güne enerjik başlamak için keşfedin.

Animal Joy Protein Pankek ve Omlet Serisi

10. Şeker ilavesiz, saf ve %26 indirimli bir fıstık ezmesine kim hayır diyebilir?

%14 indirimli proteinli granolalarla harika uyum sağlayan bu fıstık ezmesi, tatlı krizlerinizin en sağlıklı çözümü olacak. 

Animal Joy Saf Fıstık Ezmesi

11. Mutfakta şef gibi hissettiren, sağlıklı yemeklerin sırrı olan gurme malzemeler.

Yemeklerine seviye atlatmak isteyenler için Chef kategorisindeki tüm ürünlerde tam %40 indirim başladı. 

Fropie Chef Kategori Ürünleri

12. 21 farklı süper gıdayı tek bir ölçekte vücudunuza kazandırın.

Vücudun alkali dengesini korumaya yardımcı bu yeşil karışım, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamanın en pratik yolu. 

Protein Ocean Greens & Superfoods

13. Vücudunu arındırmak ve hafiflemek isteyenler için özel detox ikilisi.

Yeşil sebzelerin gücünü taşıyan Green Detox'ta 2'li alımlarda ek %10 indirim fırsatı seni bekliyor. Arınma sürecini başlatmak için link burada.

Protein Ocean Green Detox

