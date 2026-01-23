onedio
A101'e Şarjlı Kupa Çekme Makinesi Geliyor! 29 Ocak 2026 Aldın Aldın Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.01.2026 - 16:49

29 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Ocak 2026 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Hyundai 65" 4K Whale Tv 22.999 TL

Hyundai 65" 4K Whale Tv 22.999 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL

  • Hi-Level 50' Frameles FHD Qled Android 14 Smart Tv 11.999 TL

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.599 TL

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.599 TL

  • Piranha Klavye Mouse Seti 499 TL

  • Trax Akıllı Yüz Takip Gimbal ve Tutaç 799 TL

  • Trax Kablosuz Bluetooth Hoparlör 599 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 329 TL

  • Sunny 9W Led Ampul 55 TL

Kiwi 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.299 TL

Kiwi 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.299 TL

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 799 TL

  • Aprilla Şarjlı Kupa Çekme Makinesi 699 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

  • Pierre Cardin Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 699 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL

  • Kiwi Akıllı Hava Temizleyici 3.999 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL

  • Stanley Klasik Model Termos 1,9 Litre 2.499 TL

  • Stanley Klasik Model Termos 2,3 Litre 2.799 TL

  • Sensation Sabit Dizel Isıtıcı 5.799 TL

  • Sensation Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 kW 6.799 TL

Stanley termoslarda yer alan %30 indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

  • Volta RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 599 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 599 TL

  • Triathlon Katlanabilir Şınav ve Egzersiz Tahtası 399 TL

  • 9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL

Kaymaz Taban Yolluk 279 TL

Kaymaz Taban Yolluk 279 TL

  • Bordürlü El Havlusu 49,50 TL

  • Dokuma Yolluk 599 TL

  • Dokuma Halı 999 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Metal Ayaklı 3'lü Zigon Sehpa 999 TL

  • Puflu Aynalı Makyaj Masası 4.999 TL

PP Kabin Boy Valiz 839 TL

PP Kabin Boy Valiz 839 TL

  • PP Orta Boy Valiz 899 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 1.099 TL

  • PP Makyaj Çantası 325 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Çok Amaçlı Sepet 55 TL

  • Soft Çöp Kovası 179 TL

  • 4+1 Merdiven 849 TL

  • Kaktüs Succulent Viyole 39,50 TL

  • Dekoratif Yapay Sarmaşık Çiçek 99,50 TL

  • Küçük Boy Saç Tokaları 69,50 TL

Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL

Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL
  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 159 TL

Papilla Midi Tava Ürünleri 189 TL

Papilla Midi Tava Ürünleri 189 TL

  • Papilla Döküm Waffle Tava 599 TL

  • Papilla Tava 259 TL

  • Rakle Su Bardağı 3'lü 169 TL

  • Rakle Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

  • Bambu Tabaklı Borosilikat Yağlık 249 TL

  • Cam Kesim Panosu 109 TL

  • Figürlü Matara 179 TL

  • Matara 130 TL

  • 8 Parça Poşet Klipsi 25 TL

  • Bölmeli ve Sosluklu Beslenme Kabı 74,50 TL

  • Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 59,50 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 99,50 TL

  • Süzgeç Seti 4'lü 139 TL

  • 7 Parça Kahvaltılık Seti 119 TL

  • Desenli Plastik Tepsi 99,50 TL

  • Tezgah Üstü Kaşıklık 99,50 TL

  • Borosilikat Kase 3'lü 139 TL

  • Renkli Kulplu Borosilikat Kupa 69,50 TL

  • Pipetli Bardak 49,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 6'lı 109 TL

  • Saklama Kabı Seti 52li 129 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 59,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 2'li 79,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 49,50 TL

  • Saklama Kabı 2,5 Litre 99,50 TL

  • Saklama Kabı 3,8 Litre 109 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2'li 34,50 TL

