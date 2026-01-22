onedio
ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 24 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.01.2026 - 16:06

ŞOK 24 - 27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 27 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Power Tuning 12V Akü Onarım Hızlı Şarj Cihazı 599 TL

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 89,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifirizi 139,90 TL 

  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL 

  • Power Inverter 799 TL 

  • Hugel Akü 12V 60AH 2.790 TL

  • Motosiklet Sele Brandası 75 TL 

  • Motosiklet Örtü Brandası 349 TL

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL 

  • Oto Cam Sileceği 59,95 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • 4 Parça Oto Paspas 449 TL

Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 399 TL

  • Karavanlı Metal Çek Bırak Araba 199 TL

  • Soft Dart Atar Alfa 219 TL 

  • Yazı Tastası 149 TL 

  • Klasik Motosiklet 119 TL

  • Oyuncak ATV 100 TL

  • Pelüş Dinazor 699 TL 

  • Top Ayaklı Pelüş 249 TL 

  • Pilsan 120 Parça Mikro Blok Set 299 TL 

  • Barbie Öğretmen Bebek 599 TL 

  • Barbie Peri Bebek  299 TL 

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 349 TL 

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 149 TL 

  • Sürtmeli İş Makineleri 129 TL 

  • Pilli Modern Lavabo 649 TL 

  • The Kitap Neden Serisi 39,95 TL 

  • Dede Toplu Yapı Blokları 249 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 8'li Selpak Extra Yağ Emici Havlu 105 TL 

  • 2x50 ml Colgate Optik White Çay Kahve Tütün Diş Macunu 130 TL 

  • 1+1 Colgate Total Diş Fırçası 90 TL 

  • 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 59 TL 

  • 1480 ml Omo Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri 189 TL

Kübra Bürümlü
