24 - 30 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

24 - 30 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.01.2026 - 16:27

24 - 30 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 199 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 199 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 105 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 145 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 159 TL

  • Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1,5 Kg 75 TL

  • İçim /Yörsan / Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Pınar Kido Süt 180 ml 13,50 TL

  • Pınar Süt 200 ml 15 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 379 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 152,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 219 TL

  • Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 99,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 18450 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 129 TL

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 Litre 219 TL

  • Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL

Eti Browni Intense 59 TL

Eti Browni Intense 59 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Papia Inova / BioCare 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 105 TL 

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 60 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları

Tadım Kuruyemiş Ürünlerinde %15'ten Başlayan İndirim

Tadım Kuruyemiş Ürünlerinde %15'ten Başlayan İndirim

