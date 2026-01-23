onedio
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 30 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.01.2026 - 08:01

30 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL

  • Kumtel Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak 2.990 TL

  • Kumtel Baharat Öğütücü 299 TL

  • Kumtel El Blender 490 TL

  • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.990 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL

  • Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL

  • Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL

Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

  • Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL

  • Bambu Baharat Kaşığı 45 TL

  • Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL

  • Altıgen Rende 129 TL

  • Desenli Badya 45 TL

  • Modem Düzenleyici Kutu 229 TL

Stanley termoslarda yer alan %30 indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL

  • Elysia Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 299 TL

  • Cam Çay Kaşığı 39 TL

  • Emsan Porselen Pasta Tabağı 349 TL

  • Gold Sunum Tepsisi 39 TL

  • Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL

  • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

Oyuncak Arabalar 99 TL

  • 3D Puzzle 299 TL

  • Masalı Blok Seti 249 TL

  • Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa 489 TL

  • Sevimli Robot Köpek 379 TL

  • Ahşap Öğrenme Kulesi 1.990 TL

Çift Kişilik Battaniye 269 TL

  • Kristal Yumak 99 TL

  • Oduncu Gömlek 299 TL

  • Kışlık Gömlek 249 TL

  • Şişme Seyahat Yastığı 99 TL

  • Baskılı Havlu Seti 109 TL

  • Dikişsiz Astar Elbise 399 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 255 TL

