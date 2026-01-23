BİM'e Stanley Termos Geliyor! 30 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
30 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL
Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL
Oyuncak Arabalar 99 TL
Çift Kişilik Battaniye 269 TL
