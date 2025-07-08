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Prime Day'ın En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik

etiket Prime Day'ın En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 14:55

Prime Day’de öne çıkan en iyi 100 fırsat arasından sizin için favorileri seçtik! Saç şekillendiricilerden dizüstü bilgisayarlara, indirimdeki pek çok sevilen ürünü bir araya getirdik. Prime Day'in sunduğu bu özel fırsatları kaçırmadan sepetinizi tamamlayın!

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Kahve keyfinizi klasik ve dengeli bir aromayla taçlandırmak isterseniz Julius Meinl President tam size göre! Orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla damaklarda iz bırakan bu çekirdek kahve, kahveseverlerin favorileri arasında yer alıyor. 

Prime Day fırsatıyla 486,69 TL.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Evde sinema keyfini bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Next YE-58GFSG8-QLED tam aradığınız televizyon olabilir!

Evde sinema keyfini bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Next YE-58GFSG8-QLED tam aradığınız televizyon olabilir!

58 inçlik dev ekranı, 4K UHD çözünürlüğü ve Google TV özelliğiyle hem görüntü kalitesi hem de kullanım kolaylığı sunuyor. 60 Hz yenileme hızıyla da akıcı sahnelerin tadını çıkarın. Tüm bu özellikleriyle bu TV, favoriniz olmaya aday!

Next YE-58GFSG8-QLED 58' 147 Ekran UHD 4K Google TV

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Oyun tutkunları buraya!

Oyun tutkunları buraya!

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 16.1 inç FHD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Gücünü en yeni performans bileşenlerinden ve güçlü AMD işlemcisinden alan bu model, hem oyun hem de yüksek performans gerektiren işler için ideal.

İndirimli fiyatıyla 43.999,00TL.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Toshiba Canvio Partner 2 TB taşınabilir 2

Toshiba Canvio Partner 2 TB taşınabilir 2

Belgelerinizi, fotoğraflarınızı ya da projelerinizi güvenle yedeklemek istiyorsanız Toshiba Canvio Partner 2 TB harici disk tam size göre! 2.5 inçlik kompakt tasarımı sayesinde kolayca yanınızda taşıyabilir, geniş depolama alanıyla tüm verilerinizi pratik bir şekilde saklayabilirsiniz. 

Kullanıcı yorumu;

Uzun süredir belge, fotoğraf, video, dizi ve film arşivlemek için kullanıyorum ve oldukça memnunum. Aktarım hızları gayet tatmin edici; hem yazma hem okuma işlemlerinde genellikle 100-200 MB/s arasında performans veriyor. Arşivleme ve günlük yedekleme işleri için fazlasıyla yeterli.

Toshiba Canvio Partner 2 TB taşınabilir 2

DJI Mini 4K Fly More Combo

DJI Mini 4K Fly More Combo

Drone’lara yeni başlıyorsanız ama profesyonel çekim kalitesinden de ödün vermek istemiyorsanız, DJI Mini 4K Fly More Combo favoriniz olacak! 249 gramdan hafif yapısıyla yasal sınırlara takılmaz, 10 km HD video aktarımı ve 4K Ultra HD çekim kalitesiyle mükemmel görüntüler sunar. 

DJI Mini 4K Fly More Combo

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Yüz, saç ve vücut için ihtiyacınız olan tüm başlıklar tek bir cihazda toplandı. Üstelik hem ıslak hem kuru kullanıma uygun, ister evde ister seyahatte, her zaman yanınızda olacak!

İndirimli fiyatıyla 1.999,00TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Saç ve sakal bakımı için bire bir. Kesinlikle tavsiye ederim.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Hem güçlü bir performans arıyor hem de sıra dışı bir tasarım istiyorsanız MSI CYBORG 15 A13VF tam size göre!

Hem güçlü bir performans arıyor hem de sıra dışı bir tasarım istiyorsanız MSI CYBORG 15 A13VF tam size göre!

Kasa ve klavyesindeki yarı saydam detaylar sayesinde laptopun iç bileşenlerini görebiliyor, adeta teknolojiyi dışa taşıyorsunuz. İndirimli fiyatıyla 40.079,00TL. 

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı, cilt renginizi hassasiyetle analiz ederek çok koyu ciltlerde ışık atımını otomatik olarak engelliyor. Dermatologlarla birlikte geliştirilen bu ileri teknoloji, tüy köklerine nazik ışık darbeleri göndererek tüylerde %92’ye varan azalma sağlıyor.

Kullanıcı yorumu;

O kadar memnunum ki 2 aydır kullanıyorum bütün vücuduma etki etmediği yer yok yüzümdeki ayva tüylerine kadar bitirdi hiç çıkmıyor genitalde de baya faydasını gördüm herkese tavsiye ediyorum.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi

Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi

1 litre kapasitesi ve paslanmaz çelik kapak malzemesiyle hem dayanıklı hem de kullanışlı. Sadece 1.95 kilo ağırlığı sayesinde kolayca taşıyabilir, her an taze çayın tadını çıkarabilirsiniz.

Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Philips 5’i 1 Arada Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Philips 5’i 1 Arada Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Saçlarınıza hem özen göstermek hem de kolayca şekil vermek isteyenler için Philips 5’i 1 Arada Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti mükemmel bir çözüm! 

Argan yağı seramik kaplaması ve iyonik bakım teknolojisiyle saçlarınızı korurken, 5 farklı aparat sayesinde istediğiniz modeli zahmetsizce yaratabilirsiniz.

Philips 5’i 1 Arada Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Prime Day'in fırsat ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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