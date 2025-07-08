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Levi's Tutkunlarına Müjde: Prime Day Fırsatları Başladı!

etiket Levi's Tutkunlarına Müjde: Prime Day Fırsatları Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 12:36 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 12:38

Levi's markasının hayranlarına özel bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyarız: Prime Day Fırsatları resmen başladı! Bu özel günlerde, en sevdiğiniz jean pantolonlardan denim ceketlere kadar birçok ürün, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Levi's kalitesini ve tarzını dolabınıza taşımak için daha iyi bir zaman olamaz. 

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Klasik duruşu modern bir kesimle buluşturan Levi's 502 Taper Jeans, Prime Day fırsatlarıyla şu an kaçırılmayacak bir fiyatta!

Klasik duruşu modern bir kesimle buluşturan Levi's 502 Taper Jeans, Prime Day fırsatlarıyla şu an kaçırılmayacak bir fiyatta!

Hem günlük kombinlere uyum sağlıyor hem de konforuyla gün boyu rahatlık sunuyor. Gardırobuna zamansız bir parça eklemek isteyenler için ideal! Prime Day fırsatıyla 1.416,00TL.

Levi's 502 Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's indirimli ürünlerin tamamıma buradan göz atabilirsiniz.

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans, kadın jean modelleri arasında çok satanlarda 1 numarada.

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans, kadın jean modelleri arasında çok satanlarda 1 numarada.

Vücuda tam oturan şık bir jean arıyorsanız Levi's 721 High Rise Skinny tam sizlik! Yüksek bel kesimiyle belinizi toparlarken, skinny formuyla siluetinizi mükemmel şekilde ortaya çıkarıyor. Prime günlerine özel 868,06TL.

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans

Kullanıcı yorumu;

Kalıbı bel yüksekliği vücudu sarması gayet güzel baya esnek umarım bollaşmaz bir küçük alsam bile olurmuş sanki 1.69 69 kg yum 28 beden aldım. Teşekkürler.

Erkek jean modelleri arasında zirvede yer alan Levi's 512 Slim Taper Jeans, şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Erkek jean modelleri arasında zirvede yer alan Levi's 512 Slim Taper Jeans, şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Vücuda oturan ama sıkmayan kesimiyle gün boyu konfor sunarken, stilinize de modern bir dokunuş katıyor. Şu sıralar çok satanların 1 numarası, denediğiniz anda favoriniz olacağına eminiz! İndirimli fiyatıyla 1.386,41TL.

Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's indirimli ürünlerin tamamıma buradan göz atabilirsiniz.

Levi's 501 Original Jean Shorts Şort Kadın

Levi's 501 Original Jean Shorts Şort Kadın

Yaz kombinlerinin yıldızı olmaya aday bir parça arıyorsanız Levi's 501 Original Jean Şort tam sizlik! Rahat kesimi ve ikonik tarzıyla ister plajda ister şehirde tarzınızı konuşturabilirsiniz. 

Bu yaz favoriniz olacağına hiç şüphe yok!

Levi's 501 Original Jean Shorts

Kullanıcı yorumu;

Ürünün kalitesi muazzam, rengi fotoğrafla birebir aynı, önce 30 beden aldım fakat büyük geldi, 29 daha iyi oldu, iki beden arasında kalırsanız küçüğünü seçin, teşekkürler amazon, bu ürünü bize bu fiyatla kavuşturduğun için:)

Levi's Vintage Fit Graphic Tee Tişört Erkek

Levi's Vintage Fit Graphic Tee Tişört Erkek

Basic parçalarda stil arayan erkekler için Levi's Vintage Fit Graphic Tee biçilmiş kaftan! Rahat kalıbı ve retro esintili baskısıyla hem günlük kombinlere uyum sağlıyor hem de cool bir hava katıyor.

Levi's Vintage Fit Graphic Tee Tişört Erkek

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Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Günlük kombinlere küçük dokunuşlarla şıklık katmayı sevenler için Levi's The Perfect Tee harika bir seçenek! Leopar desen detayıyla sade parçaları bile bir anda göz alıcı hale getirecek. 

Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Levi's indirimli ürünlerin tamamıma buradan göz atabilirsiniz.

Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

Klasik ama her zaman havalı bir parça arıyorsanız Levi's The Trucker Ceket favoriniz olacak! Kesimiyle oldukça şık, zamansız duruşuyla da her kombine kolayca uyum sağlıyor. Erkek gardırobunun olmazsa olmazlarından.

Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

Levi's indirimli ürünlerin tamamıma buradan göz atabilirsiniz.

Levi's TEMEL SIRT ÇANTASI

Levi's TEMEL SIRT ÇANTASI

Levi’s’in klasik model çantası, hem şık hem de kullanışlı yapısıyla her yere sizinle gelmeye hazır! 

İster işe giderken, ister okula ya da seyahatlerinizde, sade ama tarz duruşuyla kombinlerinize zarif bir dokunuş katacak, vazgeçilmeziniz olacak. İndirimli fiyatıyla 762,75TL.

Levi's TEMEL SIRT ÇANTASI

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jean, beyaz rengiyle gardırobunuzun en joker parçalarından biri olmaya aday! Slim kesimiyle hem şık hem rahat, üstelik her renkle kolayca kombinlenebiliyor.

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten çok hızlı teslimat! Kumaşı kaliteli, oldukça rahat bir pantolon. 182 cm boyunda ve 86 kiloyum, 34/32 beden tam oldu. Tavsiye ederim.

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's Ribcage Straight Ankle Kot Pantolon Kadın

Levi's Ribcage Straight Ankle Kot Pantolon Kadın

Bol kesimi sayesinde gün boyu konfor sunarken, yüksek beli ve modern duruşuyla da stilinize güçlü bir dokunuş katıyor. Günlük kombinlerinize cool bir hava eklemek istiyorsanız bu pantolon dolabınızda mutlaka olmalı!

Levi's Ribcage Straight Ankle Kot Pantolon Kadın

Levi's indirimli ürünlerin tamamıma buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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