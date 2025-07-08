Günün Prime Day Fırsatı: BeSafe Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu İndirimde!
Oto koltuğu denilince akla ilk gelen markalardan biri olan BeSafe, Prime Day fırsatları kapsamında Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu modelindeki indirimi ile öne çıkıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BeSafe’in uzun yıllara dayanan güvenlik tecrübesi ile üretilmiş olan Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu, 15-36 kg arası çocuklar için kullanımı uygundur.
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Yan Darbe Koruma (SIP+) ile ekstra yan darbe güvenliği sunarak, çarpışma anında enerjiyi emiyor.
Eğimli oturma pozisyonu ve terlemeyi azaltan havalandırmalı sırt kısmı ile daha uzun yolculuklarda konforlu bir yolculuk sunuyor.
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