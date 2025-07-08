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Günün Prime Day Fırsatı: BeSafe Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu İndirimde!

etiket Günün Prime Day Fırsatı: BeSafe Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.07.2025 - 11:31

Oto koltuğu denilince akla ilk gelen markalardan biri olan BeSafe, Prime Day fırsatları kapsamında Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu modelindeki indirimi ile öne çıkıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BeSafe’in uzun yıllara dayanan güvenlik tecrübesi ile üretilmiş olan Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu, 15-36 kg arası çocuklar için kullanımı uygundur.

BeSafe’in uzun yıllara dayanan güvenlik tecrübesi ile üretilmiş olan Flex Fix i-Size 2 Oto Koltuğu, 15-36 kg arası çocuklar için kullanımı uygundur.

4-12 yaş arası çocukların kullanabileceği bu model, ayarlanabilir genişlik ve yüksekliği ile çocuk büyüdükçe koltuk da ona uyum sağlıyor. Üstelik en güncel Avrupa güvenlik standardına göre tasarlanmış. i-Size (R129) 

Yan Darbe Koruma (SIP+) ile ekstra yan darbe güvenliği sunarak, çarpışma anında enerjiyi emiyor.

Yan Darbe Koruma (SIP+) ile ekstra yan darbe güvenliği sunarak, çarpışma anında enerjiyi emiyor.

ISOFIX bağlantısı koltuğun araca sağlam şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Katlanabilir tasarımıyla da kolay taşınabilir ve depolanabilir hale geliyor.

Eğimli oturma pozisyonu ve terlemeyi azaltan havalandırmalı sırt kısmı ile daha uzun yolculuklarda konforlu bir yolculuk sunuyor.

Eğimli oturma pozisyonu ve terlemeyi azaltan havalandırmalı sırt kısmı ile daha uzun yolculuklarda konforlu bir yolculuk sunuyor.

Amazon Prime Day kapsamında 2.700 TL indirimi ve 12 aya varan taksit imkanıyla kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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