Transfer Haberleriyle Tanınan Fabrizio Romano İçin Türkiye'den Sosyal Medya Kararı
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Dünya futbolunda transfer haberleriyle tanınan İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, Türkiye'de erişim engeli kararıyla karşılaştı. Siber Güvenlik Başkanlığı, Romano'nun sosyal medya paylaşımlarında yer alan reklamlar nedeniyle harekete geçti. Başkanlığın kararı gazetecinin iki ayrı platformdaki hesaplarını kapsıyor.
Romano'nun Instagram hesabı erişime kapatıldı.
X engel kararını henüz uygulamadı.
Romano transfer haberleriyle tanınıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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