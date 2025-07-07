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Elektronik Ürünlerde Yılda Bir Kez Gelen İndirimlerden Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Elektronik Ürünlerde Yılda Bir Kez Gelen İndirimlerden Öne Çıkan Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 12:23

Hepsiburada Premium'un üçüncü yıl dönümüne özel olarak, bir dizi elektronik üründe muazzam indirimler sunuyor. Philips Lumea epilasyon cihazından tam otomatik espresso makinelerine kadar birçok popüler ürün, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve sevdiğiniz ürünleri cazip fiyatlarla kapın.

Bu içerik 07.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evde konforlu ve uzun süreli pürüzsüzlük hayaliniz varsa, Philips Lumea BRI950/00’a Premium’a özel indirimli fiyatıyla mutlaka göz atın!

Evde konforlu ve uzun süreli pürüzsüzlük hayaliniz varsa, Philips Lumea BRI950/00’a Premium’a özel indirimli fiyatıyla mutlaka göz atın!

SenseIQ teknolojisi ve 2 akıllı başlığı sayesinde cilt tipinize en uygun bakımı sağlıyor. 6 aya kadar tüylerden uzak, ipeksi bir cildin keyfini çıkarmak isteyenler için şahane bir seçenek.

Premium ile 13.536,57 TL

Philips Lumea BRI950/00

IPL Cihazlarında Ve Epilatörlerde Premiuma Özel Sepette %5 İndirim Fırsatı

Kahve keyfini ev konforunda barista kalitesine taşımak isteyenler için harika bir önerimiz var!

Kahve keyfini ev konforunda barista kalitesine taşımak isteyenler için harika bir önerimiz var!

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, hem sıcak hem soğuk 20 farklı içecek seçeneğiyle tam bir lezzet ustası. Renkli dokunmatik ekranıyla kullanımı da oldukça pratik. Şu an indirimli fiyatıyla 20.329,00 TL.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik

Premium'a Özel Küçük Ev Aletlerinde Sepette %5 Net İndirim Fırsatı

Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima, Wi-Fi modülü sayesinde ister evde olun ister dışarda, sıcaklığı tek dokunuşla kontrol etme imkânı sunuyor. Enerji tasarrufu sağlayan bu akıllı sistem, hem konforlu hem de pratik bir yaşam isteyenler için birebir!

Baymak Elegant Plus 12 A++ Klima

Seçili Klimalarda Sepette %10 Net İndirim Fırsatı!

Mutfakta hem şıklık hem de işlevsellik arayanlara harika bir set!

Mutfakta hem şıklık hem de işlevsellik arayanlara harika bir set!

Kumtel’in siyah cam dijital dokunmatik ankastre seti, 8 programlı fırını, şık ocak tasarımı ve güçlü davlumbazıyla mutfağınıza modern bir dokunuş katıyor. Şu anda indirimli fiyatıyla satışta, bu fırsat mutfağını yenilemek isteyenler için gerçekten kaçırılmaz!

Kumtel Siyah Cam Dijital / Dokunmatik Ankastre Set

Seçili Beyaz Eşyalarda Sepette Net %10 İndirim

Evde ya da ofiste güçlü ve kesintisiz internet isteyenlere TP-Link Archer VR300 kesinlikle göz atmaya değer!

Evde ya da ofiste güçlü ve kesintisiz internet isteyenlere TP-Link Archer VR300 kesinlikle göz atmaya değer!

WiFi 5 desteği, 4 harici anteni ve 1200 Mbps hızıyla hem ADSL/VDSL hem de fiber bağlantılarda yüksek performans sunuyor. 4 Ethernet portuyla kablolu bağlantı isteyenlere de çözüm sunan bu modem-router, teknoloji tutkunlarının favorisi olmaya aday!

TP-Link Archer VR300 | WiFi 5 VDSL/ADSL Modem Router

Seçili Bilgisayar Ürünlerinde Sepette %5 indirim

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Ev temizliğini zahmetsiz ve hızlı hale getirmek isteyenler için güçlü bir önerimiz var: Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge!

Ev temizliğini zahmetsiz ve hızlı hale getirmek isteyenler için güçlü bir önerimiz var: Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge!

80 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi ve PrecisionPower başlığı sayesinde hem sert zeminlerde hem halılarda etkili temizlik sağlıyor. Kablosuz konforuyla temizlik artık çok daha pratik ve özgür!

Phılıps 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

Temmuz Ayına Özel Süpürgelerde Sepette %5 İndirim Fırsatı

Kullanıcı yorumu;

Ürünü teslim alır almaz hemen heyecanla kurulumunu yaptım ve öncelikle kuru süpürme olarak kullandım halıda ve parkede çekiş gücü mükemmel beklentimin çok üstünde derin temizliği halı üzerinde daha ilk kullanımda hissediyorsunuz parkelerde incecik toz vs zerreyi anında çekiyor ışık sayesinde nereyi temizlediginiz ve nereyi temizlemediginiz çok rahat görünüyor kullanım olarak pratik tak çıkar tüm parçaları kolaylıkla kullanabildim.

Mutfakta hem pratik hem çok yönlü bir yardımcı arıyorsanız Karaca Pro Multimax 6 in 1 tam size göre!

Mutfakta hem pratik hem çok yönlü bir yardımcı arıyorsanız Karaca Pro Multimax 6 in 1 tam size göre!

2000W yenilenmiş güçlü motoru sayesinde doğrama, çırpma ve parçalama işlemlerini saniyeler içinde hallediyor. Üstelik canlı kırmızı rengiyle mutfağınıza enerjik bir dokunuş katacak.

Kullanıcı yorumu;

Ürün eksiksiz ve sağlam geldi ev için gerçekten ihtiyacınız olacak bir ürün üstelik markası Karaca olduğu için tereddüt etmeden aldım herkese tavsiye ediyorum Hepsiburada ve karaca firmasına teşekkür ediyorum.

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu Red

Elektrikli Mutfak Aletlerinde Premiuma Özel Sepette %5 İndirim Fırsatı

Yüksek performanslı bir oyun deneyimi arıyorsanız Lenovo Ideapad Gaming 3 tam da aradığınız laptop olabilir!

Yüksek performanslı bir oyun deneyimi arıyorsanız Lenovo Ideapad Gaming 3 tam da aradığınız laptop olabilir!

AMD Ryzen 7 5800H işlemcisi, 16 GB RAM’i, RTX 3060 ekran kartı ve 512 GB SSD kapasitesiyle ister oyun, ister ağır işler için güçlü bir seçenek sunuyor. 15.6” FHD ekranıyla hem taşınabilir hem etkileyici. Özellikle oyuncular ve performans odaklı kullanıcılar için kaçırılmayacak bir model!

Lenovo Ideapad Gaming 3 AMD Ryzen 7 5800H

Lenovo Gaming Laptoplarda Promokod Fırsatı

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör

IP67 su ve toz geçirmez özelliğiyle plajda, piknikte ya da evde nerede olursanız olun eğlencenize eşlik ediyor. Bluetooth bağlantısıyla anında eşleşiyor, güçlü ses performansıyla da favoriniz olmaya aday. 

Premium ile 1.597,54 TL

Kullanıcı yorumu;

Ses kalitesi çok güzel, çok beğendim. Rengide tam istediğim gibi.

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör

Ses ve Görüntü Sistemlerinde Sepette %10 Net İndirim!

Oyuna tam anlamıyla dalmak isteyenler için Gamepower Medusa 7.1 Rainbow Oyuncu Kulaklık harika bir tercih!

Oyuna tam anlamıyla dalmak isteyenler için Gamepower Medusa 7.1 Rainbow Oyuncu Kulaklık harika bir tercih!

Siyah tasarımıyla şık, 7.1 surround ses sistemiyle ise rakiplerin her adımını anında duymanızı sağlıyor. RGB ışıkları da işin eğlencesi! Hem görünüşüyle hem performansıyla oyun keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Gamepower Medusa Siyah 7.1 Rainbow Oyuncu Kulaklık

Kulaklık Ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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