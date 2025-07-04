Hem Isıtıp Hem Soğutan, Hem de Sıcak Su Sağlayan Isı Pompası Nedir? Bu Kılavuzda Anlatıyoruz!

Isı pompaları dışarıdaki havadan aldığı enerjiyle evinizin konforunu artırıyor. Elektrikle çalışan bu sistemler, doğalgaz ya da kömür gibi fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan hem çevreye duyarlı hem de yüksek verimli bir ısıtma ve soğutma çözümü sunuyor. Panel radyatörden yerden ısıtmaya, fancoil sistemlerinden sıcak suya kadar birçok yapıyla uyum içinde çalışan bu teknoloji, güneş enerjisinden destek de alırsanız elektrik tüketimini de azaltıyor.