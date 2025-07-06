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Farklı Türlerde Okumayı Sevenlere: Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Farklı Türlerde Okumayı Sevenlere: Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 18:03

Kitabınızın son sayfalarına yaklaşırken, bir sonraki okuma maceranızın ne olacağı konusunda endişeleniyor musunuz? Çeşitli türlerde kitap okumayı tercih edenler için, Haziran ayının en popüler kitaplarını sizin için bir araya getirdik. Bu listede, her zevke hitap eden, en çok satan eserleri bulacaksınız.

Bu içerik 06.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Strateji meraklılarının başucu kitabı ‘Savaş Sanatı’, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’ndeki yeriyle bu ayın çok satanları arasında.

Strateji meraklılarının başucu kitabı ‘Savaş Sanatı’, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’ndeki yeriyle bu ayın çok satanları arasında.

Hâlâ okumadıysanız, hem tarih hem de düşünce dünyasına bambaşka bir pencereden bakma fırsatını kaçırmayın!

Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

Sürekli ‘yarın başlarım’ diyorsanız bu kitap tam size göre! 

Erteleme – Nedenleri ve Çözümleri, erteleme alışkanlığınızın arkasındaki gerçek nedenleri keşfetmenizi sağlarken, pratik çözümlerle sizi harekete geçmeye teşvik ediyor. Okuduktan sonra ‘keşke daha önce denk gelseydi’ diyeceğiniz türden!

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

Kızıl Veba

Kızıl Veba

London Magazine’de yayımlanmaya başlayan bu eser, kıyamet sonrası edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Distopik hikâyelere ilginiz varsa, bu klasik tam da kitaplığınızda yer açmanız gerekenlerden!

Kızıl Veba

İş Bankası Kültür Yayınları Annem Bir Melek

İş Bankası Kültür Yayınları Annem Bir Melek

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Annem Bir Melek kitabı, sıcak ve samimi anlatımıyla kalpleri ısıtan bir hikâye sunuyor. Hem çocuklar hem de büyükler için okumaya değer, duygusal bir yolculuk!

İş Bankası Kültür Yayınları Annem Bir Melek

İnsanlığımı Yitirirken

İnsanlığımı Yitirirken

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

İnsanlığımı Yitirirken

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Kara mizah sevenler buraya!

Kara mizah sevenler buraya!

İntihar Dükkanı, sıradışı konusu ve ironik anlatımıyla okurken hem şaşırtıyor hem de düşündürüyor. Absürt ama bir o kadar da etkileyici bu kitap, favorileriniz arasına girmeye aday!

Kullanıcı yorumu;

Bir oturuşta bitireyim aksın diyorsanız düşünmeden alın.

İntihar Dükkanı

İş Bankası Kültür Yayınları Neşeli Çalgıcılar

İş Bankası Kültür Yayınları Neşeli Çalgıcılar

Masallar dünyasına ne dersiniz? İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Neşeli Çalgıcılar, hem eğlenceli hikâyesi hem de rengârenk görselleriyle minik okurları hemen içine çekiyor. 

İş Bankası Kültür Yayınları Neşeli Çalgıcılar

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler

Hayata, insanlığa ve kendinize dair derin düşünceler arıyorsanız Kendime Düşünceler tam aradığınız kitap olabilir. Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi'nde yer alan bu eser, Marcus Aurelius’un içsel yolculuğunu sade ama etkileyici bir dille sunuyor. 

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler

Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Hasan Ali Yücel Klasikleri

Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Hasan Ali Yücel Klasikleri

Victor Hugo’nun kaleminden çıkan Bir İdam Mahkumunun Son Günü, sadece bir hayat hikâyesi değil; vicdan, adalet ve insanlık üzerine sarsıcı bir iç hesaplaşma. Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’ndeki bu etkileyici eser, sizi derin sorgulamalara sürükleyecek türden.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Hasan Ali Yücel Klasikleri

İş Bankası Kültür Yayınları Minik Elif’in Tuvalet Eğitimi

İş Bankası Kültür Yayınları Minik Elif’in Tuvalet Eğitimi

İlk Okuma Kitabım, tuvalet eğitimi sürecinde çocuğunuzla birlikte keyifle okuyabileceğiniz harika bir rehber. İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan bu sevimli kitap, hem eğitici hem de çocuklara güven veren bir dille kaleme alınmış.

İş Bankası Kültür Yayınları Minik Elif’in Tuvalet Eğitimi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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