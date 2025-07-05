Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! LEGO setlerinden vantilatörlere, Crocs terliklerden tuvalet kağıdına kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 05.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Grimelange Camıllo’nun erkek şortu, bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada yerini almış!
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Estee Lauder yaşlanma karşıtı cilt serumu, kozmetikte hepimizin favorilerinden biri olmaya devam ediyor.
LEGO Speed Champions Hızlı ve Öfkeli Nissan Skyline
Bingo Büyük Ekonomi Paketi, içeriğiyle tam bir ev yardımcısı!
Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör Beyaz
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Crocs Classic Lined Clog kadın terlik, terlik kategorisinde her zamanki gibi çok satanlarda ilk sıralarda yerini alıyor.
Viko Multi-Let Siyah İkili Priz Topraklı Çocuk Korumalı Klemensli
Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti, ev ve yaşam ürünlerinde çok satanlarda 1. sıradaki yerini koruyor.
Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti
SOLO Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı
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