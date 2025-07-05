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Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 14:04

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! LEGO setlerinden vantilatörlere, Crocs terliklerden tuvalet kağıdına kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 05.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Grimelange Camıllo’nun erkek şortu, bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada yerini almış!

Grimelange Camıllo’nun erkek şortu, bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada yerini almış!

Cebi fermuarlı, beli lastikli ve koyu bej rengiyle öne çıkan bu şort, konforu ve tarzı bir arada sunuyor. Özellikle yaz kombinlerinizde favoriniz olmaya aday!

Kullanıcı yorumu;

Güzel fakat bol rahat kesim olduğu için bir beden küçük almakta fayda var

Grimelange Camıllo Erkek Bej Şort

Estee Lauder yaşlanma karşıtı cilt serumu, kozmetikte hepimizin favorilerinden biri olmaya devam ediyor.

Estee Lauder yaşlanma karşıtı cilt serumu, kozmetikte hepimizin favorilerinden biri olmaya devam ediyor.

Düzenli kullanımda cilde canlılık ve pürüzsüzlük kazandıran bu serum, bakım rutininde fark yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Henüz denemediyseniz, cilt bakımına küçük ama etkili bir dokunuş eklemenin tam zamanı!

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

LEGO Speed Champions Hızlı ve Öfkeli Nissan Skyline

LEGO Speed Champions Hızlı ve Öfkeli Nissan Skyline

Bu inşa edilebilen LEGO Speed Champions Nissan Skyline GT-R modeli, ‘Daha Hızlı ve Daha Öfkeli’ filminin ikonik arabasından ilham alınarak tasarlanmış. Hem koleksiyonluk hem de eğlenceli bir deneyim sunan bu set, LEGO severler için tam bir kaçış rotası!

LEGO Speed Champions Hızlı ve Öfkeli Nissan Skyline

Bingo Büyük Ekonomi Paketi, içeriğiyle tam bir ev yardımcısı!

Bingo Büyük Ekonomi Paketi, içeriğiyle tam bir ev yardımcısı!

Paketin içinde; çamaşır yumuşatıcısı, bulaşık sıvısı ve yüzey temizleyici Mutlu Yuvam bir arada geliyor. Üstelik uygun fiyatıyla bu hafta çok satanlar listesine hızlıca giriş yapmış. 

 Hem pratik hem ekonomik bir temizlik çözümü arayanlara şiddetle önerilir!

Bingo Büyük Ekonomi Paketi

Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör Beyaz

Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör Beyaz

Kumtel KTF-258W beyaz kule tipi vantilatör, 50 Watt’lık yüksek performansıyla yaz sıcaklarına meydan okuyor. 3 farklı hız seçeneği ve 60° salınım özelliği sayesinde serinliği her köşeye eşit şekilde dağıtıyor. Hem şık tasarımı hem de güçlü hava akımıyla bu yaz evin favori parçası olmaya aday!

Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör Beyaz

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Crocs Classic Lined Clog kadın terlik, terlik kategorisinde her zamanki gibi çok satanlarda ilk sıralarda yerini alıyor.

Crocs Classic Lined Clog kadın terlik, terlik kategorisinde her zamanki gibi çok satanlarda ilk sıralarda yerini alıyor.

Hem ikonik tasarımı hem de iç kısmındaki yumuşacık astarıyla konforu ayağınıza taşıyor. Günlük kullanımda rahatlığına düşkün olanların bu modele bayılacağına eminiz.

Kullanıcı yorumu;

Ürünün farklı renklerini ve modellerini ailecek kullanıyoruz, çok memnunuz.

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik

Viko Multi-Let Siyah İkili Priz Topraklı Çocuk Korumalı Klemensli

Viko Multi-Let Siyah İkili Priz Topraklı Çocuk Korumalı Klemensli

Viko Multi-Let siyah ikili priz, hem topraklı hem de çocuk korumalı yapısıyla güvenliği ön planda tutuyor. Klemensli yapısı sayesinde kolay montaj imkânı sunan bu pratik ürün, evde ya da ofiste şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. 

Viko Multi-Let Siyah İkili Priz Topraklı Çocuk Korumalı Klemensli

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti, ev ve yaşam ürünlerinde çok satanlarda 1. sıradaki yerini koruyor.

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti, ev ve yaşam ürünlerinde çok satanlarda 1. sıradaki yerini koruyor.

Özel kova tasarımı ve pedalı sayesinde temizlik sırasında konforu üst seviyeye çıkarıyor. Camdan ahşaba, seramikten fayansa kadar birçok yüzeyde kullanılabiliyor ve ideal emiciliğiyle iz bırakmadan hijyen sağlıyor. Üstelik mop başlığı çamaşır makinesinde yıkanabiliyor, bu da hijyen konusunda ekstra puan demek!

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

UV ışınlarını engelleyerek araç içi ısısını hissedilir şekilde düşürürken, şemsiye tasarımı sayesinde kolayca açılıp katlanabiliyor. Pratikliği ve şıklığı bir arada sunan bu set, hem sürücüler hem de araçları için gerçek bir yaz kurtarıcısı!

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

SOLO Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı

SOLO Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı

40 rulo içeren bu tuvalet kağıdı, suya karşı yüksek direnç gösterir ve uzun süreli kullanım sağlar.

Kullanıcı yorumu;

kampanya ile uyguna geldi hasarsız karton kutuda teslim edildi teşekkürler amazon ve kolay gelsin.

SOLO Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40’lı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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