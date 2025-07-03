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Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

etiket Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 18:19

Haziran ayında hangi ürünlerin en çok ilgi gördüğünü, hangi ürünlerin alışveriş sepetlerinde yer aldığını merak ediyorsanız, doğru adrestesiniz. Kozmetikten elektroniğe, en çok tercih edilen ürünlerin listesi aşağıda sizleri bekliyor. Hadi, beraber keşfedelim.

Bu içerik 03.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon, ev konforunda epilasyonun ne kadar hayat kolaylaştırdığını sizde deneyimleyin!

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon, ev konforunda epilasyonun ne kadar hayat kolaylaştırdığını sizde deneyimleyin!

Eğer siz de uzun süreli sonuçlar arıyorsanız, bu cihaz tam bir kurtarıcı. Düzenli kullanımda 6 aya kadar tüylerden arınmış, ipeksi bir cilt vaat ediyor. Deneyenlerin memnun kaldığı bu teknolojiyi siz de keşfetmek isterseniz, elinizi çabuk tutun deriz!

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin favorisi: Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi!

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin favorisi: Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi!

Tam otomatik kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri olan bu cihaz, taze çekirdeklerden espresso, cappuccino ya da latte hazırlamak isteyenler için adeta ev baristası gibi çalışıyor. Özellikle LatteGo süt sistemi sayesinde köpük kıvamı tam yerinde, temizliği ise oldukça pratik.

Kullanıcı yorumu;

Harika ötesi bir cihaz. Kendini durulama özelliği var ister açılışta ister kapanışta ister her ikisinde otomatik yapıyor. Profillere iceceginizi kaydettiği için bir tuşla hızlıca kahvenizi hazırlıyor. Posa için bir poşet vs almayın her gün temizlemesi çok basit.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Yaz sıcağında ferah bir nefes arayanlara Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör tam da ihtiyacınız olan şey!

Yaz sıcağında ferah bir nefes arayanlara Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör tam da ihtiyacınız olan şey!

50 Watt gücüyle yüksek performans sunan bu şık beyaz vantilatör, 3 farklı hız seçeneğiyle serinliği size göre ayarlamanıza olanak tanıyor. Hem modern tasarımı hem de sessiz çalışması sayesinde kısa sürede evinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. 

Serinliğin en pratik hali için mutlaka göz atın!

Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör Beyaz

Siemens DW15701 Soğuk-Ilık Alttan Damacanalı Su Sebili, hem fonksiyonelliği hem de şıklığıyla en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Siemens DW15701 Soğuk-Ilık Alttan Damacanalı Su Sebili, hem fonksiyonelliği hem de şıklığıyla en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Özellikle yazın, buzdolabını sürekli açıp kapatmaya gerek kalmadan serin bir bardak suya ulaşmak harika değil mi? Soğuk ve ılık su seçeneği sunan bu model, gizli damacana bölmesi sayesinde mutfağınızda hem düzenli hem de estetik bir görünüm sağlayacak!

Siemens DW15701 Soğuk Ilık Alttan Damacanalı Su Sebili

Yaz sıcağında aracınıza bindiğinizde direksiyonun yakacak kadar ısınmasından şikâyetçi misiniz?

Yaz sıcağında aracınıza bindiğinizde direksiyonun yakacak kadar ısınmasından şikâyetçi misiniz?

O zaman Bosile Katlanabilir Oto Şemsiye Güneşlik, tam size göre! Tüm araç modellerine uyumlu olan bu ön cam güneşlik, adeta bir şemsiye gibi açılarak güneş ışığını yansıtır ve aracın içini serin tutar. Katlanabilir yapısıyla hem kullanımı pratik hem de saklaması kolay. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün güzel kullanışlı şemsiye gibi olması açılıp güneşliklerle sabitleyince camı tamamen kapatıp güneşi engelliyor ben beğendim tavsiye ederim.

Bosile Araç Oto Katlanabilir Şemsiye Uyumlu Ön Cam Güneşlik

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Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası, çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor!

Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası, çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor!

Oral-B’nin özel 2D temizleme teknolojisi sayesinde fırça başlığı hem titreşiyor hem de dönerek manuel fırçalara göre %100’e kadar daha fazla plak temizliği sağlıyor.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro

Kullanıcı yorumu;

Daha önce 3 dk süreyle dişlerimi fırçalasam bile o temizlik hissini alamıyordum. Ben daha önce dişlerimi fırçalamıyor muşum dedirtti. Şarjı 6 7 gün dayanıyor. 30 sn uyarısı var. Ben en hassasında kullanıyorum çok memnun kaldım. Yalnız kullandığımız diş macunları da önemli. Hassasiyet problemi olanlar ona uygununu seçsin.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, akıllı baskül kategorisinde en çok tercih edilen modellerin başında geliyor.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, akıllı baskül kategorisinde en çok tercih edilen modellerin başında geliyor.

Yeni nesil çift frekanslı teknolojisiyle sadece kilonuzu değil; yağ, kas, su oranı gibi birçok vücut verisini detaylı şekilde analiz ediyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde ölçümlerinizi telefonunuza kolayca aktarıp ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Baskül

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik, rahatlığın stil haline bürünmüş hâli desek abartmış olmayız!

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik, rahatlığın stil haline bürünmüş hâli desek abartmış olmayız!

Suya dayanıklı yapısı ve ön kısımdaki havalandırma delikleri sayesinde hem serin hem de kuru kalırsınız. Evde, dışarıda, plajda ya da bahçede... Bu terlik konforuna bir kez alışınca ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid SPF50+, güneş korumasında cilt dostu bir devrim niteliğinde!

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid SPF50+, güneş korumasında cilt dostu bir devrim niteliğinde!

Hafif ve akışkan dokusuyla ciltte ağırlık yapmadan hızlıca emilir, makyaj altına da rahatlıkla uygulanabilir. Gelişmiş UVA/UVB filtresi sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı yüksek koruma sağlarken, hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş.

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Hem kesme, hem traş hem de şekillendirme işlemlerini tek bir cihazda pratikçe halletmek isteyenlerin favorisi! Hızlı ve konforlu kullanımıyla sabah rutininiz çok daha kolay ve zahmetsiz hale gelecek.

Kullanıcı yorumu;

Vücut ve boyun bölgemi tahtiş etmeden kesiyor gayet memnunum suya dayanıklı olması duşta kullanmak için kolaylık sağlıyor.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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