Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Tam otomatik kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri olan bu cihaz, taze çekirdeklerden espresso, cappuccino ya da latte hazırlamak isteyenler için adeta ev baristası gibi çalışıyor. Özellikle LatteGo süt sistemi sayesinde köpük kıvamı tam yerinde, temizliği ise oldukça pratik.

Kullanıcı yorumu;

Harika ötesi bir cihaz. Kendini durulama özelliği var ister açılışta ister kapanışta ister her ikisinde otomatik yapıyor. Profillere iceceginizi kaydettiği için bir tuşla hızlıca kahvenizi hazırlıyor. Posa için bir poşet vs almayın her gün temizlemesi çok basit.