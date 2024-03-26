Özgün ve Unutulmaz Kokusuyla Hafızalara Kazınan Versace Eros Parfüm İndirimde!

'Edp ile edt arasında kalmıştım fakat edt'yi oldukça başarılı buldum. Hem kalıcı hem de yeterince yoğun bir kokusu var. Evin içinde bile nereye gitsem koku beni takip ediyor. Herkese hitap edecek bir parfüm değil. Ürünü kullanmadan önce sorguladım, orijinal olduğunu gördüm. Burada da bir sıkıntı olmadı. Bir de el bileklerinizden birine 1 fıs olacak şekilde sıkarsanız birisiyle konuşurken beden dili kullandığınız esnada koku iyice yayılır ve dikkat çeker.'