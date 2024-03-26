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Özgün ve Unutulmaz Kokusuyla Hafızalara Kazınan Versace Eros Parfüm İndirimde!

etiket Özgün ve Unutulmaz Kokusuyla Hafızalara Kazınan Versace Eros Parfüm İndirimde!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.03.2024 - 16:47

Benzersiz kokusuyla herkesi etkisi altına almayı başarmış imza bir parfüm olan Versace Eros, kullanan herkesi adeta büyüleyerek kendine hayran bırakıyor. Bu eşsiz kokunun büyüsüne kapılmak isteyenler için şimdi tam zamanı! İndirimli fiyatıyla fırsatlar arasında yerini alan Versace Eros'u kaçırmadan hemen sepetinize atın!

Bu içerik 26.03.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Aşk, tutku, güzellik ve arzu...

Aşk, tutku, güzellik ve arzu...

Şık, Art Deco tarzı bir şişede Versace Eros, Yunan mitolojisinin tanrılarından esinlenerek oluşturulmuş muhteşem kokulardan biri.

Versace Eros güçlü, tutkulu ve kendisinin efendisi bir erkeğin parfümü🔥

Versace Eros güçlü, tutkulu ve kendisinin efendisi bir erkeğin parfümü🔥

Bu parfüm, bir Yunan tanrısı kadar cesur ve tutkulu bir adamın tasvirini sunuyor. Gücün ve duygusal yoğunluğun sembolü olan bu etkileyici koku, sizi adeta büyüsüne çekecek. Güven verici bir erkeksilik yansıması ile kendinize bir hediye almak istiyorsanız hiç durmayın.

Kendinizi bir Yunan tanrısı kadar güçlü ve tutkulu hissettirecek bu parfüm, size özgü bir karakter ve stil yaratmanızı sağlayacak.

Kendinizi bir Yunan tanrısı kadar güçlü ve tutkulu hissettirecek bu parfüm, size özgü bir karakter ve stil yaratmanızı sağlayacak.

Tepe notalarında nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma bulunurken; kalp notalarında Tonka fasulyesi, Venezuella amberi, itir çiçeği ve vanilya yer alıyor. Dip notaları ise Madagaskar vetiveri, meşe yosması akoru, sedir, Virginia sediri ve Atlas güvesi ile zenginleştirilmiş. 

Bu koku, sizi alıp başka diyarlara götürecek bir yolculuğa çıkaracak.

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumları:

  • 'Güzel tatlımsı kalıcı ve hafif koku, elbiseye sıkıldığında ertesi gün bile kalıyor. Satıcı Amazon olunca güvenerek alıyorum.'

  • 'İlk sıkıldığında basit bir koku gibi, fakat sonra kendini güzel bir Akdeniz aromasına bırakan, hoş parfüm.'

  • 'Edp ile edt arasında kalmıştım fakat edt'yi oldukça başarılı buldum. Hem kalıcı hem de yeterince yoğun bir kokusu var. Evin içinde bile nereye gitsem koku beni takip ediyor. Herkese hitap edecek bir parfüm değil. Ürünü kullanmadan önce sorguladım, orijinal olduğunu gördüm. Burada da bir sıkıntı olmadı. Bir de el bileklerinizden birine 1 fıs olacak şekilde sıkarsanız birisiyle konuşurken beden dili kullandığınız esnada koku iyice yayılır ve dikkat çeker.'

  • 'Kokusu gayet beğeniliyor. Teşekkürler.'

  • 'Koku mükemmel, yaz aylarında kullanılabilecek en geçerli koku.'

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