article/comments
Burcuna Göre Hediye Seçme Rehberi: Ona "Beni Gerçekten Tanıyorsun" Dedirtecek Öneriler!

Burcuna Göre Hediye Seçme Rehberi: Ona "Beni Gerçekten Tanıyorsun" Dedirtecek Öneriler!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.02.2026 - 17:07

Sevgililer Günü’nde ona, burcunun derinliklerinde saklı olan o “nokta atışı” hediyeyi almaya ne dersiniz? Aslan’ın ışıltısından Başak’ın dinginliğine kadar; her kadının ve erkeğin hayalindeki hediye seni bekliyor. 🎁

Bu içerik 09.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

♈ KOÇ BURCU (21 Mart - 19 Nisan)

Maceracı, enerjik ve her zaman hareket halinde olan Koçlar için hızı ve aksiyonu destekleyen hediyeler ön planda.

Spor salonunda veya doğa yürüyüşlerinde enerjisine ayak uyduracak, tarzından ödün vermeyen bir teknoloji! Koç kadınının hem sağlığını takip etmesini sağlar hem de şık tasarımıyla her kombinine eşlik eder. Enerjisi hiç bitmeyenlerin favorisi olacak.  Akıllı Saat / Apple Watch Series

Adrenalin tutkunu Koç erkeğinin en heyecanlı anlarını ölümsüzleştirmesi için profesyonel bir yardımcı!

Kaskına veya bisikletine sabitleyebileceği bu aksiyon kamerasıyla, en ekstrem maceralarını yüksek çözünürlükle kaydedebilir. Hız ve aksiyon onun göbek adı!

GoPro Aksiyon Kamerası

♉ BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

Keyfine düşkün, kaliteyi seven ve duyusal zevkleri yüksek Boğalar için konfor ve lüks bir arada olmalı.

 Evdeki kahve saatlerini bir gurme deneyimine dönüştüren, mutfağın en estetik köşesi olmaya aday!

Yumuşacık köpüklü kahveler yapabilen bu kapsüllü kahve makinesi, Boğa kadınının konfor alanındaki keyfini ikiye katlar. Estetik ve lezzet onun için her şeydir.

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

 Şıklığı ve kaliteyi her adımda hissetmek isteyen Boğa erkeği için zamansız bir aksesuar!

Deri dokusuyla öne çıkan bu klasik cüzdan ve kartlık seti, kaliteden asla ödün vermeyen Boğa erkeğinin stilini tamamlar. Dayanıklı ve şık bir hediye arayanlar için nokta atışı. Tommy Hilfiger Cüzdan

♊ İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran)

Sosyal, meraklı ve teknoloji meraklısı İkizler için zihnini taze tutacak ve onu dünyaya bağlayacak hediyeler seçilmeli.

  Kalabalıklar içinde bile kendi dünyasına çekilip en sevdiği podcastleri en yüksek ses kalitesiyle dinlesin!

Gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan bu kulaklıklar, sosyal İkizler kadınının iletişimini kesmeden müzik keyfi yapmasını sağlar. Rengi ve tasarımıyla tam bir ikon. Marshall Minor IV

 Meraklı zihnini besleyecek binlerce kitap, artık tek bir incecik ekranın içinde her an yanında!

Kitap okumayı ve araştırmayı seven İkizler erkeği için hafifliğiyle her yere taşınabilen bu e-kitap okuyucu, dijital kütüphanesinin anahtarı olacak. Göz yormayan ekranıyla gece gündüz okuyabilir.  Pocketbook eReader E-Kitap Okuyucu

♋ YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal, evine bağlı ve anılara değer veren Yengeçler için ruhunu ısıtacak hediyeler seçilmeli.

En güzel anılarını dijitalde bırakmasın, anında kağıda döküp evin en güzel köşesine assın! Retro tasarımıyla dikkat çeken bu şipşak kamera, Yengeç kadınının sevdikleriyle biriktirdiği anıları somutlaştırmasını sağlar. Duygusal bağı kuvvetli bir hediye. Instax Mini Şipşak Kamera

Evdeki huzurunu ve uyku kalitesini zirveye taşıyacak, yumuşacık bir kış akşamı arkadaşı! Yüksek kaliteli kumaştan üretilen bu şık bornoz seti veya nevresim takımı, evcimen Yengeç erkeğinin en sevdiği hediye olacak. Evdeki her anı daha konforlu kılar. Giyilebilir Tv Battaniyesi

♌ ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Işıltılı, dikkat çekmeyi seven ve kendine güvenen Aslanlar için 'buradayım' diyen hediyeler idealdir.

 Saçlarını adeta bir kuaförden çıkmışçasına parlatacak, her bakışta tüm dikkatleri üzerine çekecek o cihaz! Hava akımıyla saçları yıpratmadan şekillendiren bu set, Aslan kadınının 'yelelerini' en görkemli haline getirir. Lüksü ve performansı bir arada sunar. Shark FlexStyle Üçü Bir Arada Saç Kurutma ve Şekillendirme

 Karizmasını bir fısla tamamlayacak, girdiği her ortamda iz bırakacak o imza koku! Dünyanın en ikonik parfümlerinden biri olan bu seçenek, özgüveni yüksek Aslan erkeğinin karakterini yansıtır. Şişe tasarımı bile lüksün bir göstergesi.  Dior Sauvage Erkek Parfümü

♍ BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Düzenli, detaycı ve pratik Başaklar için hayatını organize edecek hediyeler paha biçilemez.

 Titiz Başak kadınının evdeki en büyük yardımcısı, her köşeyi pırıl pırıl yapan o akıllı teknoloji! Lazer navigasyonuyla evi haritalayan ve en küçük tozu bile kaçırmayan bu robot süpürge, ona sevdikleriyle geçireceği ekstra zamanı hediye eder. Düzen onun için huzurdur.  Roborock S8 Robot Süpürge

 Günlük karmaşayı organize eden, her şeyi yerli yerinde tutan teknolojik bir üs! Telefonunu, saatini ve kulaklığını aynı anda şarj edebilen bu düzenleyici stand, Başak erkeğinin çalışma masasını karmaşadan kurtarır. Fonksiyonellik ve düzen bir arada.  3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj İstasyonu

♎ TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Estetik tutkunu, sanatsever ve dengeli Teraziler için zarafet her şeyden önce gelir.

Klasik müziğin tınısını veya en sevdiği plağın sıcaklığını modern bir tasarımla dinlesin! Şık ahşap tasarımıyla dikkat çeken bu modern pikap, Terazi kadının evindeki nostaljik ve sanatsal ruhu besler. Estetik duruşuyla odanın havasını değiştirir. Record Master ST14012 Retro Pikap

Stilinde dengeyi ve zamansız zarafeti arayan Terazi erkeği için 'nokta atışı' olacak bir öneri! 'Sessiz lüks' akımının saat dünyasındaki temsilcisi Seiko'nun bu saati mekanik ustalığı ve siyah kadranıyla Terazi’nin kalite tutkusunu bileğine taşır. Seiko 5 Snkl23K1 Erkek Kol Saati

♏ AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)

Tutkulu, gizemli ve derin duygulara sahip Akrepler için etkileyici ve keşfedilmeyi bekleyen hediyeler seçilmeli.

 Gizemli bakışlarını ve içindeki tutkuyu yansıtan, bakışlarıyla büyüleyen o derin koku! Baharatlı ve oryantal notalarıyla bilinen bu parfüm, Akrep kadınının çekici ve gizemli karakterini tamamlar. Unutulmaz bir iz bırakmak isteyenler için.  Yves Saint Laurent Black Opium

 Teknolojinin en derin ve güçlü halini bileğinde taşımak isteyen Akrepler için dayanıklı bir seçim! Siyahın asaletiyle buluşan, her türlü zorlu şarta dayanan bu profesyonel saat, Akrep erkeğinin güçlü duruşunu yansıtır. Hem spor hem de şık. Casio G-Shock Erkek Analog-Dijital Saat

♐ YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Gezgin ruhlu, özgürlüğüne düşkün ve filozofik Yaylar için dünyayı keşfetmesini kolaylaştıran hediyeler ön planda.

 Dünyanın neresine giderse gitsin, tarzını ve eşyalarını en güvenli şekilde taşıyacağı o şık yol arkadaşı! Dayanıklı yapısı ve enerjik renk seçenekleriyle bu bavul seti, seyahat etmeyi hayat felsefesi haline getiren Yay kadını için en pratik hediye. Özgürlüğe açılan kapı!  Valiz Seti

 Doğada veya yeni şehirlerde yolunu bulurken müziğini ve enerjisini asla yanından ayırmasın! Suya dayanıklı ve darbelere karşı korumalı bu bluetooth hoparlör, maceracı Yay erkeğinin kamp ateşinde veya sahil kenarında en yakın dostu olacak. Müzik her yerde onunla! JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör

♑ OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)

Çalışkan, geleneksel ve statüye önem veren Oğlaklar için prestijli ve işlevsel hediyeler idealdir.

 Zamansız şıklığı ve profesyonelliği bir arada sunan, her toplantıda özgüvenini tazeleyecek o çanta! Klasik tasarımı ve kaliteli deri işçiliğiyle öne çıkan bu omuz çantası, kariyer odaklı Oğlak kadınının prestijini tamamlar. Tommy Hilfiger Deri El Çantası

Disiplinli, sadık ve başarı odaklı Oğlak erkeği için kulübüne olan aidiyetini ölümsüzleştirecek bu hediye, sıradan bir eşyadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Süper Yıldız ile adını Chobani Stadyumu’nun kalbine yazdırabilirsiniz. Fenerbahçe Star Fan Deneyimi

♒ KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Yenilikçi, özgün ve teknolojiyi seven Kovalar için 'gelecekten gelmiş' gibi duran hediyeler seçilmeli.

  Kahvesini her zaman tam istediği derecede tutan, akıllı telefonla kontrol edilebilen o teknolojik kupa! Sıradan kupaların aksine, ısısını sabit tutabilen bu kupa, yenilikçi Kova kadınının çalışma masasının yıldızı olacak. Teknoloji artık her yudumda! Seramik Kupa

 Evini bir akıllı üsse çevirmek isteyen, sesli komutlarla dünyayı yöneten Kova erkeği için! Işıklardan müziğe kadar tüm evi kontrol edebilen bu akıllı hoparlör, teknoloji aşığı Kovalar için en eğlenceli ve vizyoner hediye. Gelecek artık evinde. Apple HomePod Mini Turuncu

♓ BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Hayalperest, sanatçı ruhlu ve romantik Balıklar için duygularına hitap eden, naif hediyeler seçilmeli.

Yıldızların altındaki o masalsı ruhu odasına taşıyan, hayal kurmayı seven Balıklar için büyüleyici bir ışık! Odanın tavanını galaksiye çeviren bu projeksiyon lambası, romantik Balık kadınının meditasyon veya dinlenme anlarını bir rüyaya dönüştürür. Ruhunu dinlendirir. Astronot Yıldız Projeksiyon Lambası

 Kendi dünyasına çekilip hayaller kurarken ona en saf ses kalitesiyle eşlik edecek o nostaljik dokunuş! Yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bu stüdyo kulaklıkları, müzik tutkunu ve duygusal Balık erkeğinin her notayı kalbinde hissetmesini sağlar. Sadece o ve müziği.  Sennheiser Kulaklık

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
