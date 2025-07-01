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Serin Yaz Akşamlarına Hazır mısınız? Bahçe ve Balkon Ürünlerinde Sezon Fırsatları Başladı

etiket Serin Yaz Akşamlarına Hazır mısınız? Bahçe ve Balkon Ürünlerinde Sezon Fırsatları Başladı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 15:10

Güneşli günlerin tadı, en çok bahçede ya da balkonda çıkar, değil mi?

İşte tam da bu keyfi doyasıya yaşamanız için, bahçe ve balkon ürünlerindeki sezon indirimlerini sizin için bir araya getirdik! Sallanan sandalyede huzurlu bir dinlenme keyfi mi arıyorsunuz, yoksa şık bir akşam yemeği için ideal bir masa mı? İhtiyacınıza göre her zevke ve alana uygun bu indirimli ürünler, açık havadaki favori köşenizi tamamlayacak!

Bu içerik 01.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Viranze Ahşap’ın şık ve sağlam dış mekan salıncağıyla, balkonunuzda ya da bahçenizde huzurun tadını çıkarma zamanı!

Viranze Ahşap’ın şık ve sağlam dış mekan salıncağıyla, balkonunuzda ya da bahçenizde huzurun tadını çıkarma zamanı!

Belek modeli salıncakta, dayanıklılığıyla öne çıkan 1. sınıf Finlandiya Northern Pine (Kuzey Çamı) kerestesi kullanılmış. Üstelik 350 kg taşıma kapasitesiyle 3 kişilik keyifli sohbetlere birebir!

Tentesi ve minderlerinde kullanılan su itici kumaşlarla açık hava koşullarına uygun şekilde tasarlanan bu salıncak, sadece konfor değil aynı zamanda güvenli bir kullanım da sunuyor.

Viranze Ahşap Teras Salıncağı

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Monalin Mobilya’nın Garden Miami 5 kişilik oturma grubunu ister bahçenize kurun, ister balkonunuza…

Monalin Mobilya’nın Garden Miami 5 kişilik oturma grubunu ister bahçenize kurun, ister balkonunuza…

Cam masa detaylı örgü tasarımıyla estetik bir görünüm sunarken, %100 el işçiliğiyle üretilmiş yapısı sayesinde her köşesi ayrı bir özen taşıyor. Güçlendirilmiş bağlantı noktaları ise dayanıklılığı artırarak uzun yıllar güvenle kullanım sağlıyor. Sepete özel indirimiyle şuanda 21.999 TL.

Terasınızda gün batımını izlerken ya da arkadaşlarınızla uzun yaz akşamlarında vakit geçirirken iyi ki almışım diyeceksiniz!

Monalin Home Garden Miami  Oturma Grubu

“Balkonum küçük ama keyiften de ödün vermem” diyorsanız, bu şezlong tam size göre!

“Balkonum küçük ama keyiften de ödün vermem” diyorsanız, bu şezlong tam size göre!

Setin içinde 2 adet katlanır şezlong ve 1 katlanır sehpa bulunuyor. Üstelik hepsi fırın kurusu dayanıklı gürgen ağacından üretilmiş. Şezlonglar 3 kademeli yapısıyla istediğiniz açıda dinlenmenizi sağlarken, yanında gelen sehpa da içeceğinizi ya da kitabınızı koymak için harika bir tamamlayıcı.

Yıkanabilir, su geçirmez ve rahat puf minderleriyle konforu da unutmayan bu set, hem balkon hem de bahçeniz için şık ve pratik bir çözüm!

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel kaliteli kumaş tahta oldukça iyi teşekkürler sehpa çok sağlam beş yıldız evimin balkonu küçük ve çok iyi oldu bahçeli evime götüreceğim inşallah.

Evvon Ahşap Puf Minderli Kademeli Şezlong Set

“Ben tek kişilik keyfi severim” diyenlerdenseniz, Tu Tienda’nın el örgüsü bahçe ve balkon salıncağına bir göz atın deriz!

“Ben tek kişilik keyfi severim” diyenlerdenseniz, Tu Tienda’nın el örgüsü bahçe ve balkon salıncağına bir göz atın deriz!

Armut ya da fındık model tercihiyle, hem bahçenizde hem de balkonunuzda keyifli bir köşe yaratabilirsiniz. 1. sınıf iplerle elde örülen sağlam yapısı ve paslanmaya dayanıklı borularıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. 

150 kg taşıma kapasitesine sahip bu şık salıncak, tek kişilik huzurun en konforlu hali!

Tu Tienda El Örgüsü Salıncak

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Yaz aylarında açık havada yemek yemenin keyfi bir başka, değil mi?

Yaz aylarında açık havada yemek yemenin keyfi bir başka, değil mi?

İşte tam da bu keyfi doyasıya yaşamak isteyenler için Mandella 90x150 cm 6 Kişilik Antrasit Bahçe Takımı harika bir seçenek! Plastik malzemesi sayesinde hafif, kullanımı pratik ve temizliği çok kolay. İster mutfakta, ister balkon ya da bahçede rahatça kullanabilirsiniz.

Mandellat Plastik Bahçe Mobilyası Mutfak Balkon Takımı

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“Hem şık olsun hem de bütçemi zorlamasın” diyenler için Mobetto Lara Bahçe Takımı tam bir fiyat performans ürünü!

“Hem şık olsun hem de bütçemi zorlamasın” diyenler için Mobetto Lara Bahçe Takımı tam bir fiyat performans ürünü!

Temizliği oldukça kolay, tüm parçaları bol suyla yıkayabilirsiniz. Minder kumaşı ise ithal, yumuşacık dokulu ve silinmesi çok pratik. Yani hem kullanışlı hem de zahmetsiz bir konfor sunuyor.

Sepete özel fiyatı 7.398,67 TL yerine 5.549 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürünü 2. kez aldım. Gayet sağlam, kullanışlı ve rahat. Montajı kolaylıkla kendim yaptım. Kargo ve paketleme mükemmeldi.

Mobetto Lara 3+1+1+S Bahçe Takımı Balkon

Küçük alanları keyifli bir köşeye dönüştürmek istiyorsanız, Evvon’un ahşap katlanır bistro seti aradığınız ürün olabilir.

Küçük alanları keyifli bir köşeye dönüştürmek istiyorsanız, Evvon’un ahşap katlanır bistro seti aradığınız ürün olabilir.

Fırın kurusu gürgen ağacından üretilmiş olan bu klasik model, su bazlı verniği sayesinde dış mekanda kullanıma oldukça uygun. Katlanabilir masa (50×50×70 cm) ve sandalye (92×42×7 cm) ölçüleriyle yer kaplamaz, kullanmadığınızda kolayca kaldırabilirsiniz.

Kısacası; hem sağlam, hem doğal, hem de küçük alanlara özel düşünülmüş bir konfor sunuyor!

Evvon Bahçe Mobilyası

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Tu Tienda’nın Ravenna Bahçe ve Balkon Takımı, sade ama şık tarzıyla dikkat çekiyor.

Tu Tienda’nın Ravenna Bahçe ve Balkon Takımı, sade ama şık tarzıyla dikkat çekiyor.

Sütlü kahve rengiyle doğayla uyumlu bir görünüm sunarken, özel örülmüş rattan deseniyle diğer klasik takımlardan hemen ayrılıyor. Takımın sağlamlığı da estetiği kadar güçlü. Çift borulu yapısıyla ekstra dayanıklılık sağlanmış ve  bu sayede uzun yıllar keyifle kullanılabilir.

Tu Tienda Ravenna 3 1 1 Masa 2 Puf Bahçe Balkon Mobilyası

Ege Gölgelikli Bahçe Balkon Teras Salıncak Yeşil

Ege Gölgelikli Bahçe Balkon Teras Salıncak Yeşil

Bahçede, balkonda ya da terasta keyifli bir gölge molası vermek isteyenler için Ege Gölgelikli Salıncak harika bir seçenek!  Renkli ve parlak dokusuyla dış mekanınıza şıklık katarken, içindeki yüksek yoğunluklu sünger sayesinde deforme olmadan uzun süre konfor sağlıyor. 180 kg taşıma kapasitesine de sahip. Üstelik demonte özelliği sayesinde taşıması ve kurulumu da oldukça kolay. 

Ege Gölgelikli Bahçe Balkon Teras Salıncak Yeşil

Evinizin havasını tek bir dokunuşla değiştirmek istiyorsanız, Rio Orta Sehpa tam da aradığınız parça olabilir!

Evinizin havasını tek bir dokunuşla değiştirmek istiyorsanız, Rio Orta Sehpa tam da aradığınız parça olabilir!

Doğal kahverengi tonlarıyla bulunduğu ortama sıcaklık katarken, modern tasarımı sayesinde göz dolduruyor. Ahşap ayakları ve suntalam üst yüzeyiyle hem sağlam hem de şık bir duruş sergiliyor.

Chakra Rio Orta Sehpa 130X130X30 cm Natural

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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