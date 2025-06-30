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ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.06.2025 - 16:45

ŞOK 2 Temmuz - 8 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Temmuz - 8 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL,

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL,

  • Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL 

  • Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL 

  • Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL 

  • Dijital Baskül 239 TL 

  • Mikado Harmony Hoparlör 499 TL 

  • Mikado Led Bluetooth Hoparlör 599 TL

%25'e varan vantilatör fırsatlarına göz atmayı unutmayın.

Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL

Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

  • Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

  • Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL 

  • Kamp Taburesi 100 TL 

  • Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL 

  • Desenli Plaj/PiknikSandalyesi 329 TL 

  • Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL 

  • Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL 

  • Desenli Termos Çanta 229 TL 

  • Buzzy Termos 799 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Seçili ev bakım ürünlerinde sepette indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın!

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Champions 24'' Ön Amortisörlü Bisiklet 4.290 TL

Champions 24'' Ön Amortisörlü Bisiklet 4.290 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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