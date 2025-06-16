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Günün Fırsatı: 360 Derece Dönebilen Portatif Vantilatör İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: 360 Derece Dönebilen Portatif Vantilatör İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.06.2025 - 12:42 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 13:23

Serinlemeye ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde evde ya da dışarıda tam da işe yarayacak bir ürün olan Robeve Masaüstü Şarjlı Klipsli 360 Derece Dönebilen Portatif Vantilatör günün fırsatları arasında yer alıyor. Gittiğiniz her yere taşıyabileceğiniz, sıcak havanın bunaltıcı etkisini azaltacak bu ürüne gelin yakından bakalım.

Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satılan bu ürünü dış mekan, iç mekan, seyahat veya hareket halindeyken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satılan bu ürünü dış mekan, iç mekan, seyahat veya hareket halindeyken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Farklı açılarda 360 derece dönme kabiliyetine sahip olması onu benzerlerinden ayıran bir özelliği.

Farklı açılarda 360 derece dönme kabiliyetine sahip olması onu benzerlerinden ayıran bir özelliği.

Klipsli tasarımı, kaymaz yapısıyla düşmeyen bu ürünü istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Klipsli tasarımı, kaymaz yapısıyla düşmeyen bu ürünü istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Sessiz çalışma özelliği ve 3 kademeli hız ayarı da mevcut. 

Çok satanlarda yer alan Robeve Masaüstü Şarjlı Klipsli 360 Derece Dönebilen Portatif Vantilatör tam benim ihtiyacıma göre diyorsanız indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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