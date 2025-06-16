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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 16-23 Haziran

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 16-23 Haziran

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 04:12

Kabul edelim, bazen aynaya bakıp “biraz kendime vakit ayırmalıyım” diyoruz ama sonra hayat araya giriyor. İş, okul, ev derken kişisel bakım ikinci plana düşüyor. Oysa kendine iyi bakmak bir lüks değil, minik bir sevgi gösterisi. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz: Hem sağlığın hem güzelliğin için seçtiğimiz indirimli ürünlerle seni baştan aşağı şımartmaya geldik. Yüzünü güldürecek fiyatlarla, cildine nefes aldıracak maskelerden saçını havalı havalı savurmanı sağlayacak ürünlere kadar her şeyi listeledik. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsan bu ürünlerle bakım rutinini ritüele çevirebilirsin. Unutma, sen iyiysen her şey daha güzel. Hadi gel, birlikte parlayalım! 

Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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The Purest Solutions Niacinamide Cilt Bakım Serumu 30 ml

The Purest Solutions Niacinamide Cilt Bakım Serumu 30 ml

Niacinamide 5% ve %1 Zinc PCA içeriğiyle gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah noktaları azaltıyor, yeni sivilcelerin oluşumunu engelliyor. Hafif yapısıyla ciltte yapış yapış his bırakmadan emiliyor ve düzenli kullanımda o aradığın temiz, dengeli ve aydınlık cildi ortaya çıkarıyor. Sabah akşam birer damla kullanabilirsin.

The Purest Solutions Niacinamide Cilt Bakım Serumu 30 ml

Olaplex No.8 Yoğun Nem Maskesi 100 ml

Olaplex No.8 Yoğun Nem Maskesi 100 ml

Yıpranmış, cansız ve neme aç saçları yeniden hayata döndürüyor. Onarıyor, nemlendiriyor, elektriklenmeyi azaltıyor ve en önemlisi saçlarına o “kuaförden yeni çıkmış” hissini veriyor. Üstelik ağırlaştırmadan yumuşacık yapıyor.

Olaplex No.8 Yoğun Nem Maskesi 100 ml

Aromatica Çay Ağacı Köpük Temizleyici

Aromatica Çay Ağacı Köpük Temizleyici

Cildini derinlemesine arındırırken o rahatsız etmeyen temizlik hissini veriyor. Ne kurutuyor, ne de yağlandırıyor; tam kararında bir dengeyle cildini mutlu ediyor. Köpürt, masajla, durula... Gerisi mis gibi ferahlık!

Aromatica Çay Ağacı Köpük Temizleyici

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşlarını sabitleyip şekillendirirken, doğal ve taze bir görünüm sunuyor. İster spora git, ister dışarı çık, ister toplantıda ol kaşların hep yerli yerinde, hep muhteşem kalıyor!

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Sorvagen Magnezyum Malat, Taurin ve B6 Vitamini

Sorvagen Magnezyum Malat, Taurin ve B6 Vitamini

Bu minik ama etkili tablet, “hiçbir şey yapmadım ama çok yoruldum” diyenler için tam bir kurtarıcı. Magnezyum malat ve taurin ile hem kaslarını destekliyor hem de zihinsel olarak toparlanmana yardım ediyor. B6 vitamini de cabası! Günlük koşturmacada enerjini düşürmeden, seni dengede tutuyor.

Sorvagen Magnezyum Malat, Taurin ve B6 Vitamini

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Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

12 farklı uzunluk ayarıyla tam istediğin stili yaratmana olanak sağlıyor. Islak ya da kuru kullanım fark etmeden duşta da, dışarıda da yanında oluyor. Keskin, hızlı ve hassas sabah hazırlıklarının en büyük yardımcısı!

Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Monkey

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Monkey

Sadece seni ısıtmakla kalmıyor, yüzüne de minnoş bir gülümseme konduruyor. Belin mi ağrıdı, karnın mı sancılandı, battaniyeye sarınıp film mi izleyeceksin? Her duruma uygun, her ana şefkatli bir eşlikçi.

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Monkey

BYDİZ Dijital Tartı

BYDİZ Dijital Tartı

Şık temperli cam tasarımıyla hem estetik hem sağlam.180 kg'a kadar ölçüm yapabiliyor. Hedef koyanlar, formunu korumak isteyenler için birebir. Her tartılış bir başlangıç, sen yeter ki kararlı ol!

BYDİZ Dijital Tartı

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Bu jel formundaki aloe vera, cildini anında ferahlatıyor, nemlendiriyor ve yatıştırıyor. Güneş sonrası, makyaj altı ya da sadece günlük bakımda, her durumda doğal dostun yanında oluyor. Hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmıyor, taze bir dokunuş bırakıyor.

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu 75 ml

Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu 75 ml

Dişlerindeki lekeleri nazikçe yok ederken, her fırçalamada sana o film sahnesi gibi ışıltılı gülüşü kazandırıyor. Kahve, çay, hayat… Ne gelirse gelsin, senin beyazlığın kalıcı oluyor.

Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu 75 ml

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Xenon Smart Yeni Nesil Dijital Akıllı Tartı

Xenon Smart Yeni Nesil Dijital Akıllı Tartı

Bu tartı sadece kilo ölçmekle kalmıyor; yağ oranından kas kütlesine, kemik sağlığından su dengene kadar her detayı bluetooth ile telefonuna taşıyor. Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için tam bir teknoloji harikası!

Xenon Smart Yeni Nesil Dijital Akıllı Tartı

Gillette Labs Peeling Çubuklu Tıraş Seti

Gillette Labs Peeling Çubuklu Tıraş Seti

Gillette Labs seti, peeling çubuğuyla cildini nazikçe ölü deriden arındırıyor. Hem pratik hem premium, hem de seyahat dostu. Tıraş ritüelini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin favorisi olmaya aday! 

Gillette Labs Peeling Çubuklu Tıraş Seti

Olaplex No.3 Hair Perfector 8.5 Oz

Olaplex No.3 Hair Perfector 8.5 Oz

Kırılmaları azaltıyor, saç tellerini güçlendiriyor ve parlaklığı geri getiriyor. Kimyasal işlem görmüş ya da yıpranmış saçlarının canlanması için haftada bir minik dokunuş yetiyor. Saç maskesi değil, tam bir “güç toplama” serumu diyebiliriz!

Olaplex No.3 Hair Perfector 8.5 Oz

Philips 2000 Serisi Epilatör BRE247/05

Philips 2000 Serisi Epilatör BRE247/05

Hassas bölgelerde bile nazik ve etkili epilasyon sunuyor. Yıkanabilir yapısıyla hijyenik, masaj ve tıraş başlıklarıyla çok yönlü kullanım sağlıyor. Üstelik peeling eldiveni hediyesiyle cildine ekstra bakım yapabilirsin. Kendine iyi bakmanın tam zamanı! 

Philips 2000 Serisi Epilatör BRE247/05

L'Oréal Paris Telescopic Suya Dayanıklı Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Suya Dayanıklı Maskara

Kirpiklerini tek tek ayırıp uzatırken suya dayanıklı formülüyle ter, yağmur ya da gözyaşı fark etmeden sen her an hazır ve etkileyici oluyorsun. Minimal dokunuşla maksimum etki isteyenlerin favorisi bu maskara!

L'Oréal Paris Telescopic Suya Dayanıklı Maskara

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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