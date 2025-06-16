Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 16-23 Haziran
Kabul edelim, bazen aynaya bakıp “biraz kendime vakit ayırmalıyım” diyoruz ama sonra hayat araya giriyor. İş, okul, ev derken kişisel bakım ikinci plana düşüyor. Oysa kendine iyi bakmak bir lüks değil, minik bir sevgi gösterisi. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz: Hem sağlığın hem güzelliğin için seçtiğimiz indirimli ürünlerle seni baştan aşağı şımartmaya geldik. Yüzünü güldürecek fiyatlarla, cildine nefes aldıracak maskelerden saçını havalı havalı savurmanı sağlayacak ürünlere kadar her şeyi listeledik. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsan bu ürünlerle bakım rutinini ritüele çevirebilirsin. Unutma, sen iyiysen her şey daha güzel. Hadi gel, birlikte parlayalım!
Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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The Purest Solutions Niacinamide Cilt Bakım Serumu 30 ml
Olaplex No.8 Yoğun Nem Maskesi 100 ml
Aromatica Çay Ağacı Köpük Temizleyici
Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
Sorvagen Magnezyum Malat, Taurin ve B6 Vitamini
Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi
Mudo Concept Sıcak Su Torbası Monkey
BYDİZ Dijital Tartı
Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli
Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu 75 ml
Xenon Smart Yeni Nesil Dijital Akıllı Tartı
Gillette Labs Peeling Çubuklu Tıraş Seti
Olaplex No.3 Hair Perfector 8.5 Oz
Philips 2000 Serisi Epilatör BRE247/05
L'Oréal Paris Telescopic Suya Dayanıklı Maskara
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