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14 Haziran Marka Aktüeli! Salomon, Mustela, Philips: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 14 Haziran Marka Aktüeli! Salomon, Mustela, Philips: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 08:48

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Adidas, Salomon, Camper, Mustela, Philips, Fissler gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips 2000 Serisi Ultra Sessiz Vantilatör

Philips 2000 Serisi Ultra Sessiz Vantilatör

30 m uzaklıktan hissedilebilen güçlü hava akışıyla evinizi hızla soğutma gücüne sahip olan ultra sessiz çalışan zamanlayıcı ayarlı vantilatör, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Yaz mevsiminin kurtarıcısı olacak zarif ve çok yönlü vantilatör indirimdeyken fırsatı kaçırmayın derim.

Philips 2000 Serisi Ultra Sessiz Vantilatör

'Kanat ve ızgara tasarımı standart bir vantilatörden ayrıldığı için çok şık duruyor ve de aynı sebepten çok sessiz çalışıyor. Kesinlikle alınmalı.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

4 pişirme kademesine sahip olan 4.5 litre hacme sahip olan Fissler düdüklü tencere, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

'Kullanımı kolay ve anlatıldığı gibi çalışıyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Gigabyte Aero 14" OLED Laptop

Gigabyte Aero 14" OLED Laptop

5.484.000 bağımsız LED pikselle canlı ve heyecan verici görüntüler sağlayan 2,8K OLED HDR ince çerçeveli ekrana sahip olan ultra hafif laptop, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Gigabyte Aero 14' OLED Laptop

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

SKG G7 Pro Fold TENS-EMS Akıllı Boyun Masaj Aleti

SKG G7 Pro Fold TENS-EMS Akıllı Boyun Masaj Aleti

Ağrı kesici özellikleri ile kasların derinliklerine kadar etki eden akıllı boyun masaj cihazı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

SKG G7 Pro Fold TENS-EMS Akıllı Boyun Masaj Aleti

'Cihazın sıcak kompres ve şiddet ayarlarını yapabilmek gerçekten hoş, hem sıcaklık hem masaj modları ve seviyeleri olarak kesinlikle tatmin edici, bilgisayar başında çok zaman geçiren birisi olarak cihazdan inanılmaz derecede memnun kaldım. Cihazın kendisi de ayrıca o kadar premium bir his var ki bu konuda gerçekten parasını bence hak ediyor. Pulse fazla arttırıldığı takdirde boyundaki sinir uçlarınız saç tellerinize kadar size masaj aletinin gücünü hissettirebiliyor, tutunma padleri son derece kaliteli, ilk elinize aldığınız andan itibaren premium bir ürün satın aldığınızı çok rahat anlayabiliyorsunuz.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Adidas Terrex Tracefinder 2 Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Terrex Tracefinder 2 Erkek Spor Ayakkabı

40-45 arası numarası bulunan Adidas marka spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Terrex Tracefinder 2 Erkek Spor Ayakkabı

'Yağmurlu havalarda bot giyme olayına son vermek için aldığım bir ayakkabı. Tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Camper Karst Kadın Sandalet

Camper Karst Kadın Sandalet

35-41 arası numarası bulunan oldukça rahat bir kalıbı olan sandalet, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Camper Karst Kadın Sandalet

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Xenon Smart Akıllı Fanlı Hava Temizleyici

Xenon Smart Akıllı Fanlı Hava Temizleyici

Geniş kullanım alanı, hızlı hava temizleme kapasitesi, enerji tasarrufu sağlayan özellikler ve akıllı uygulama desteğine sahip olan cihaz, Günün Fırsat ürünleri arasında!

40 - 50 m 2 gibi geniş alanlarda yüksek performans gösteren cihaz, Havadaki kötü kokuları, dumanı ve zararlı gazları etkili bir şekilde absorbe eder.

Xenon Smart Akıllı Fanlı Hava Temizleyici

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Xenon Smart Akıllı Bebek Kamerası

Xenon Smart Akıllı Bebek Kamerası

Sesinizi bebeğinizin odasına anlık ileten ve aynı anda oradan ses alabileceğiniz akıllı bebek kamerası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Ayrıca, bebeğinizin konforundan emin olmak için sıcaklığı ve nemi anlık takip edebilirsiniz.

Xenon Smart Akıllı Bebek Kamerası

'Görüntü, bağlantı kaliteleri iyi. Piyasada alternatiflerin pek çoğundan daha iyi ve kullanışlı. Monitörü baya ince, bir telefon hissi veriyor. Kullanışlı.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Salomon Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon Patika Koşusu Ayakkabısı

36-43 arası numarası bulunan rahat ve hafif Salomon marka ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

%14 indirim fırsatını kaçırmamak için acele et!

Salomon Patika Koşusu Ayakkabısı

'Spor ve günlük yürüyüşte kullanıyorum yok gibi çok hafif fiyat olarak da markaya göre çok uygun.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Mustela Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

Mustela Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

Atopiye eğilimli ciltler ve anne adayları da dahil olmak üzere yenidoğandan itibaren tüm aile için uygun olan yüksek korumalı güneş losyonu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Mustela Güneş Koruyucu Losyon (200 ml)

'Antalya'da yaşıyorum haftada 2 kere bir yaz boyunca denizde eşle dostla kullandık 1 kere yanmadım. Mümkünse kışın alın. çocuklu aileler ve hassas ciltliler için mutlaka bu ürünü öneririm. İndirimde bulursanız kaçırmayın.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

Cam potlu, 1.25 litre kapasiteli kahve makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

'Demleme sistemi güzel, su haznesinde 2-4-6-8-10 şeklinde numaralar sırasıyla 0,25 0,50 0,75 ve 1.25 litreye tekabül ediyor. Çok çabuk ısınıyor ve dökme işlemine başlıyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Güneş sonrası, tıraştan sonra, masaj için ve daha bir çok alanda kullanabileceğiniz 300 ml aloe vera jeli, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

'Gözeneklere, sivilcelere çok iyi geliyor. cildi düzenli kullanımda daha düzgün gösteriyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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