Deniz Tatili Bayram Sonrasına Kalanlar İçin Güneş Kreminden Terliğe 2025 Trendi Plaj Ürünleri
Tatilinizi planladınız ama henüz alışverişinizi yapmadıysanız, uygun fiyata alabileceğiniz en trend ürünler için mutlaka içeriğimize göz atın. Mayodan plaj terliğine, güneş kreminden plaj çantasına, tüm eksiklerinizi en uygun yoldan tamamlamak için daha ne bekliyorsunuz? Hemen içeriğimize tık tık!
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Bu içerik 03.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Öndeki büyük düğüm detayı ile iddialı bir bikini takımı.
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Şahika Ercümen tasarımı Koton marka mayo bedavadan biraz daha pahalıya alabileceğiniz en tarz mayolardan biri.
Klasik plaj çantalarından sıkılanlar için farklı ve tarz duran şişirilebilir bir plaj çantası.
Daha sade bir plaj çantası isteyenler de bu modele göz atabilir.
Bikini ya da mayonuzun üzerine giyebileceğiniz çok tatlı ve tarz bir kimono.
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Plajda kumda ya da çimlerin üzerinde kullanabileceğiniz, keyifle üzerinde yatabileceğiniz su geçirmez özellikli bir örtü.
Ailece kullanabileceğiniz, sprey formu sayesinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yüksek koruma faktörlü bir güneş spreyi.
Suyu iyi emen, hızlı kuruyan, ince yapılı dev boy rengarenk bir plaj havlusu.
Nem deposu olarak görev yapan kaktüs özü ile zenginleştirilmiş olan bir güneş sonrası ferahlatıcı sprey.
Plaja kendi şemsiyesini götürmek isteyenler için tam 200 cm çapında eğilebilen bir plaj şemsiyesi.
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Parmak arası terlik giymeyi sevenler için parıltılı çok tatlı bir seçenek.
Daha kalın taban tercih edenler için oldukça rahat bir plaj terliği.
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