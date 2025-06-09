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Deniz Tatili Bayram Sonrasına Kalanlar İçin Güneş Kreminden Terliğe 2025 Trendi Plaj Ürünleri

etiket Deniz Tatili Bayram Sonrasına Kalanlar İçin Güneş Kreminden Terliğe 2025 Trendi Plaj Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 17:03

Tatilinizi planladınız ama henüz alışverişinizi yapmadıysanız, uygun fiyata alabileceğiniz en trend ürünler için mutlaka içeriğimize göz atın. Mayodan plaj terliğine, güneş kreminden plaj çantasına, tüm eksiklerinizi en uygun yoldan tamamlamak için daha ne bekliyorsunuz? Hemen içeriğimize tık tık!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Öndeki büyük düğüm detayı ile iddialı bir bikini takımı.

Öndeki büyük düğüm detayı ile iddialı bir bikini takımı.

Zayıf ve uzun bacaklılarda harika duracak bir bikini takımı.

Yüksek bel bikini altı kilo fazlanız varsa sizi olduğunuzdan daha iri gösterebilir.

Sanılanın aksine bu modeller, fazlalığı olmayanlarda çok daha güzel duruyor.

Farklı renkleri de var. Turuncu ve yeşil favormiz!

Yüksek Bel Bikini Takımı

Diğer popüler bikini takımlarına göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Şahika Ercümen tasarımı Koton marka mayo bedavadan biraz daha pahalıya alabileceğiniz en tarz mayolardan biri.

Şahika Ercümen tasarımı Koton marka mayo bedavadan biraz daha pahalıya alabileceğiniz en tarz mayolardan biri.

Göğüsleriniz çok büyük değilse muhteşem duracak bir mayo.

Sahilde tüm gözler üzerimde olsun diyorsanız mutlaka göz atın.

Boyundan Bağlamalı Pencere Detaylı Mayo

'Ürünü hemen denedik tam oldu, çok kaliteli, çift kat (astarlı ) kalıbı tam oldu, tam bedeninizi alabilirsiniz. Fiyatı ise bedavadan ucuz.'

Diğer mayolara da göz atmak istersen burada.

Klasik plaj çantalarından sıkılanlar için farklı ve tarz duran şişirilebilir bir plaj çantası.

Klasik plaj çantalarından sıkılanlar için farklı ve tarz duran şişirilebilir bir plaj çantası.

Bu şişirilebilir plaj çantası, kum ve suya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış bir ürün.

Geniş iç hacmi sayesinde havlularınızı, güneş kremlerinizi ve diğer tüm plaj malzemelerinizi kolayca taşıyabilirsiniz.

Su Geçirmez Orta Boy Plaj Çantası

Daha sade bir plaj çantası isteyenler de bu modele göz atabilir.

Daha sade bir plaj çantası isteyenler de bu modele göz atabilir.

Doğal pamuk kanvastan yapılmış olan çanta büyük boyutu ile plaj için ideal boyutta.

Hem görsel olarak güzel olan hem de geniş ve kullanışlı bir plaj çantası arıyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

Büyük Boy Plaj Çantası

'Çok büyük bir çanta plaj için iyi içine çok şey alır, cepleri de çok kullanışlı.'

Bikini ya da mayonuzun üzerine giyebileceğiniz çok tatlı ve tarz bir kimono.

Bikini ya da mayonuzun üzerine giyebileceğiniz çok tatlı ve tarz bir kimono.

Standart beden olan püskül detaylı kimono zamansız bir parça.

Hem sade hem de havalı.

Püsküllü Uzun Kimono

'Ne zaman giysem sürekli iltifat aldım. Yaz için favorilerimden biri.'

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Plajda kumda ya da çimlerin üzerinde kullanabileceğiniz, keyifle üzerinde yatabileceğiniz su geçirmez özellikli bir örtü.

Plajda kumda ya da çimlerin üzerinde kullanabileceğiniz, keyifle üzerinde yatabileceğiniz su geçirmez özellikli bir örtü.

Ölçüleri 195x150 cm olan örtü, yumuşak sentetik kumaş yüzeyi, su geçirmez alüminyum tabanı ve aradaki sünger dolgusu ile oldukça rahat ve kullanışlı.

İster bahar pikniği, yaz kampı ister müzik festivali veya güneşlenmek için bu piknik battaniyesi parkta, bahçede, sahilde veya şehirden uzaktayken olmazsa olmaz aksesuarınız olacak.

Taşıma Saplı Su Geçirmez Örtü

'Ürün gerçekten çok kaliteli. İzoleli olduğu için ister nemli ortam isterse de sahil gibi sıcak kumlarda gerçekten ısıyı çok geçirmiyor. Taşıması katlaması kolay ve boyutu ideal.'

Ailece kullanabileceğiniz, sprey formu sayesinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yüksek koruma faktörlü bir güneş spreyi.

Ailece kullanabileceğiniz, sprey formu sayesinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yüksek koruma faktörlü bir güneş spreyi.

Cildi hassas olanların bile güvenle kullanabileceği 300ml ambalajı ile tüm aileye yetecek büyüklükte bir güneş koruyucu sprey.

Yazın olmazsa olmazlarından.

La Roche-Posay Anthelios Family Spray

'Epeyce koruyucu su ile temas edince haliyle tekrar uygulama yapmak gerekiyor. 40 derce güneşe çıktık yanmadık. Alın kullanın.'

Diğer güneş kremlerine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Suyu iyi emen, hızlı kuruyan, ince yapılı dev boy rengarenk bir plaj havlusu.

Suyu iyi emen, hızlı kuruyan, ince yapılı dev boy rengarenk bir plaj havlusu.

Üstelik taşıma çantası ile beraber geliyor.

Renklerinin güzelliğinin yanı sıra hafif yapısı ve hızlı kuruması ile de çok beğenilen bir ürün.

Hafif yapısı sayesinde çantanızda ya da valizinizde ağırlık da yapmaz.

Ve en önemlisi kimyasal içermeyen doğal renkleri sayesinde cildiniz için de güvenli.

Taşıma Çantalı Plaj Havlusu

'Çok kaliteli. Bayıldım.'

Nem deposu olarak görev yapan kaktüs özü ile zenginleştirilmiş olan bir güneş sonrası ferahlatıcı sprey.

Nem deposu olarak görev yapan kaktüs özü ile zenginleştirilmiş olan bir güneş sonrası ferahlatıcı sprey.

Nemlendirici ve ferahlatıcı özellikteki güneş sonrası sprey, kaktüs özü içerir ve cildinizi 24 saat boyunca nemlendirir. 

Garnier Güneş Sonrası Nemlendirici Ferahlatıcı Sprey

'Kokusu güzel. yağlı, yapışkan his bırakmıyor.'

Plaja kendi şemsiyesini götürmek isteyenler için tam 200 cm çapında eğilebilen bir plaj şemsiyesi.

Plaja kendi şemsiyesini götürmek isteyenler için tam 200 cm çapında eğilebilen bir plaj şemsiyesi.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli, koruması yüksek olan,, kullanışlı bir şemsiye.

Eğilebilir Plaj Şemsiyesi

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Parmak arası terlik giymeyi sevenler için parıltılı çok tatlı bir seçenek.

Parmak arası terlik giymeyi sevenler için parıltılı çok tatlı bir seçenek.

Bir kez giyenin bir daha başka terlik giyemediği, parıltısı ile göz kamaştıran parmak arası terlikler karşınızda.

37-41 arası numarası mevcut.

Parıltılı Parmak Arası Terlik

'Bu terlikleri çok seviyorum. Kalitesi mükemmel. Bunlar aldığım ikinci çift. Parıltısını çok seviyorum.'

Daha kalın taban tercih edenler için oldukça rahat bir plaj terliği.

Daha kalın taban tercih edenler için oldukça rahat bir plaj terliği.

36-44 arası numarası mevcut olan terliğin farklı renk seçenekleri de var.

Hafif, rahat ve kalın tabanlı bir terlik arayanlar için harika bir seçenek.

Yumuşak Tabanlı Plaj Terliği

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Tatilde okumak için de aşağıdaki kitaplara göz atabilirsiniz...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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