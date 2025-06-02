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Araç İçi Süpürgeden Klimalı Yastığa: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Araç İçi Süpürgeden Klimalı Yastığa: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 14:20

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Araç içi süpürgeden klimalı yastığa, Stanley termostan şeffaf topuklu terliğe. Ev yaşam ürünlerinden kozmetiğe... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

0.89 litre hacme sahip olan Stanley marka pipetli termos, haftanın çok satanları arasında.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede, içeceklerinizin ısısını uzun süre muhafaza etmesi ile övülen termosun farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Stanley Pipetli Termos Bardak

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Marjin Kadın Şeffaf Bantlı Şeffaf Topuklu Terlik

Marjin Kadın Şeffaf Bantlı Şeffaf Topuklu Terlik

Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan ürün günlük kullanım için ideal. Zarif tasarıma sahip olan terlik, ayakta yokmuş hissi verecek kadar hafif.

36-40 arası numarası mevcut.

Kalıbının biraz dar olduğu söylenen terlikle ilgili alışveriş yapmadan önce aşağıdaki yorumu okumanızı ve ona göre numara seçmenizi öneririz.

Marjin Şeffaf Bantlı Şeffaf Topuklu Terlik

'Çok rahat ve hafifler. Topuklu giymiş gibi değil de spor ayakkabı giymiş gibi bir rahatlık üstelik. Kalıbı evet dar ama ayağım ince olduğu için 39 aldım görüldüğü gibi önden baş parmaklarım biraz dışarı taştı. Açık ayakkabıda sorun etmiyorum çünkü 40 alsam bol gelecekti ki bunda bile üst bantlar hafif bol oldu. Bantlar yapışıyor giyince güzel ama kaymıyor. Bence rengi de dönmez gibi duruyor uzun süre giyenler var sararmadı çünkü. Olabilecek tüm giysilere de yakışacak bir parça.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Essence Klasik Oje Seti

Essence Klasik Oje Seti

Parlayan ve uzun süre dayanan ojeleriyle sevilen markanın en çok kullanılan renklerden oluşan seti, uygun fiyatı ile en çok satanlar arasına girmiş.

Essence Klasik Oje Seti

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

2'si 1 Arada Kablosuz Araç Içi Süpürge

2'si 1 Arada Kablosuz Araç Içi Süpürge

Aracını kendi temizleyenlerin favorisi olan ürün ile aracınızı saniyeler içinde tertemiz yapabilirsiniz. 18000PA'ya kadar güçlü vakum gücüyle toz, kırıntı, saç ve inatçı kirleri kolayca temizler. Aynı zamanda toz üfleme fonksiyonu ile ulaşılması zor bölgelerde bile hijyen sağlar.

2'si 1 Arada Kablosuz Araç Içi Süpürge

'Ürünü gelir gelmez denedim, gerçekten beklediğimden çok daha iyi çıktı! Çekim gücü şahane, özellikle koltuk aralarını ve araba paspaslarını pırıl pırıl yaptı. Üfleme özelliğiyle de tozları temizlemek çok pratik olmuş. Cam kırıcı detayı da acil durumlar için çok iyi düşünülmüş.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Doğal ve terleme yapmaz yapıdaki yastık, mikrofiber yapısı ve yumuşaklığıyla uyku kalitenizi artırma konusunda iddialı bir ürün.

Yüksek hava alma özelliğine sahip olan yastık, uyku sırasında oluşabilecek nemi hapsederek kullanılmadığı saatlerde bunu havaya salıyor.

Madame Coco Klimalı Yastık

'Kesinlikle tavsiye ederim çok rahat bir yastık. Terlemeyi de önlüyor gerçekten boyun bölgem çok terliyordu eski yastıkla.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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ProLine Bebek Pudra Kokulu Topaklanan Kedi Kumu

ProLine Bebek Pudra Kokulu Topaklanan Kedi Kumu

20 litrelik ambalaja sahip olan bebek pudra kokulu kedi kumu haftanın yıldızları arasında.

Proline kedi kumu, mükemmel topaklaşma etkisiyle sıvıyı içine çeker ve anında topaklaşır. Bu özelliği ile size ve kedinize zarar verebilecek her türlü bakterinin üremesinin önüne geçer.

Fiyatının uygun olması da tercih sebebi elbette.

ProLine Bebek Pudra Kokulu Topaklanan Kedi Kumu

'Ben beğendim kokusu da gayet güzel, temizlerken kakadan çok kumun kokusunu alıyorum, tekrar alırım.

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması

Yoğun lezzeti ve doğal içeriğiyle övgü alan Züber kakaolu fındık kreması, özellikle sağlıklı ve katkısız olması ile tercih ediliyor.

Tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenler için ideal bir alternatif.

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması

'Okul öncesi ve sonrası için her yaş çocuğun okuyabileceği ve üzerinde sohbet edilebilecek çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var

Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var

Çocukların zorbalıkla başa çıkmasına yardımcı olacak etkili ve anlaşılır taktikler sunan kitap, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için uygun.

Dili gayet sade ve görselleri de ilgi çekici.

Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var

'Okul öncesi ve sonrası için her yaş çocuğun okuyabileceği ve üzerinde sohbet edilebilecekleri çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

36-48 arası numarası bulunan unisex spor ayakkabı, haftanın yıldızlarından biri.

Siyah rengi, zamansız modeli ve rahatlığı ile çok satmasına şaşmadıklarımızdan...

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

'Ultra hafif ve çok rahat.'

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

Crocs Classic Unisex Yetişkin Pepper Terlik

Crocs Classic Unisex Yetişkin Pepper Terlik

36-49 arası numara seçeneği olan yaz aylarının vazgeçilmezi Crocslar haftanın yıldızları arasında!

Crocs Classic Unisex Yetişkin Pepper Terlik

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

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Philips 5000 Serisi Blender

Philips 5000 Serisi Blender

Yazın buzlu içecekler yapmanın en keyifli yolu...

Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri bile, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru sayesinde kadifemsi smoothie'lere kolayca dönüştürebilirsiniz. 

Üstelik, temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını da çıkarabilirsiniz.

Philips 5000 Serisi Blender

'600w güçlü bir motoru var bu yüzden bıçaklar çok hızlı ve güçlü bir şekilde çalışıyor. Pulse özelliği çok işe yarıyor. Hem buz kırmak için hem de kendi istediğim kadar çalıştırmak için kullanıyorum. Üç hız ayarı olması sayesinde buz kırmak ve katı ve yumuşak ürünler için ayrı ayrı seçim yapabiliyorsunuz. Hem sürahisinin hem de shakerının olması sayesinde büyük ve küçük işlerde ihtiyaca göre kullanabiliyorsunuz.'

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Evinde kahve keyfine önem verenlerin tercihi, Philips 5500 serisi tam otomatik kahve makinesi olmuş.

Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere kadar, her biri ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 20 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarabileceğiniz kahve makinesi, bu haftanın son yıldızı.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

'Eğer önceden profesyonel bir makine kullanmamışsanız veya çok kaliteli 3. nesil kahvecilerde takılmamışsanız bu makineden gayet memnun kalacaksınız. Bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Kahve sıcaklığı gayet yeterli. 90 derece vardır çok rahat ki yanlış hatırlamıyorsam 92-98 diyor kitapçığında. Kahve sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz bir tuş kombinasyonu sayesinde. Malzeme kalitesine gelecek olursak gayet yeterli, mutfağınızda da şık duran bir cihaz.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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