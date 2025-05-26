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Mac Dudak Kaleminden Güvenlik Kamerasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Mac Dudak Kaleminden Güvenlik Kamerasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 12:58

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Crocs terlikten Adidas spor ayakkabıya, Mac dudak kaleminden ruja. Mutfak ürünlerinden kozmetiğe... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Adidas Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Adidas Kadın Günlük Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası olan Adidas spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Adidas Kadın Günlük Spor Ayakkabı

'Çok güzel ayakkabı tereddüt etmeden alabilirsiniz. Fotoğraftaki gibi geldi teşekkürler. Rengi çok güzel rahat ve şık.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi

Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi

Yumuşak sürümü ve uzun süre kalıcılığı ile öne çıkan Mac dudak kalemi, bir çok rujla mükemmel uyum sağladığı için çok beğeniliyor.

Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi

'Diğer kahverengilerle kıyaslandığında yeşil alt tonlu bir soğuk kahve. Her dudak kombosunu soğutabilecek benzerini görmediğim bir ton. Soğuk kahve kalemler seviyorsanız bence koleksiyonunuza eklemelisiniz. Kalite klasik Mac kalitesi zaten, kalıcılığı gayet başarılı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Neeko Oda Aydınlatma Sistemi

Neeko Oda Aydınlatma Sistemi

Üstelik şu anda %30 indirim fırsatı ile satışta!

Kumandalı, parlaklık ayarı bulunan oda aydınlatması evinizin ambiyansı için harika bir seçim olacaktır.

Neeko Oda Aydınlatma Sistemi

'Beklentilerimin çok üstünde bir ürün. Muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en sağlam paket ile göndermiş değerli satıcı. Tebrik ediyorum. Lambanın ayağını ambalaja bantlamışlar ama deforme olmamıştı. Ürünü alınca kurulumu kendiniz 1 dk'da yapabilirsiniz. Lambayı, yuvarlak ayağın üzerindeki kulakçığa oturtun hepsi bu. Kulakçığın üzerinde bir delik var, onun montaj ile hiç bir alakası yok. Ona takılmayın, vida eksik diye atarlanmayın :).'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Crocs Classic Linen Terlik

Crocs Classic Linen Terlik

36-47 arası numarası olan yazın vazgeçilmezi Crocs terlikler şu anda %20 indirim fırsatı ile satışta!

Fırsatı kaçırmayın!

Crocs Classic Linen Terlik

'Orijinal ve çok hızlı geldi. Teşekkürler.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Konfor Halı Savana 8812 Plaj Kamp Piknik Bahçe Halısı

Konfor Halı Savana 8812 Plaj Kamp Piknik Bahçe Halısı

Ölçüsü 150x210 cm olan bahçe halısı büyük boyutu ile açık hava etkinliklerinizde kurtarıcınız olacak.

UV ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı yapısı olan ürün çift taraflı kullanıma uygun ve kolay taşınabilir özellikte.

Üstelik şu anda %30 indirim fırsatı ile satışta!

Konfor Halı Savana Plaj Kamp Piknik Bahçe Halısı

'Boyut olarak baya büyük, arkadaşlarla ya da çocuklu geniş aileyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hasırı kaliteli.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Tefal Katlanabilir Salata Kurutucu

Tefal Katlanabilir Salata Kurutucu

4 litre hacimli Tefal salata kurutucu hem mükemmel sonuçlar sunuyor hem de katlanabilmesi sayesinde mutfakta az yer kaplıyor.

4litre kapasitesi sayesinde haftalık salata ihtiyacınızı tek seferde kurutabilirsiniz.

Üstelik şu anda sepette indirimi de var!

Tefal Katlanabilir Salata Kurutucu

'Ürün mükemmel çok pratik düzenli ve titiz olanların tek tercihi diyebilirim ben Tupperware saklama kaplarıyla kullanmayı düşünüyorum ebat olarak gayet büyük ve kullanışlı ayrıca içe girip küçülüyor yer kaplamayacak olması da çok iyi beklentimi karşıladı, net tavsiyem.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Ikea Uppfylld Dondurma Kalıbı

Ikea Uppfylld Dondurma Kalıbı

Farklı meyve suları ile doldurup kendi meyve buzlarınızı yaratabileceğiniz 6 adet dondurma kalıbı, haftanın yıldızları arasında.

Üstelik Ikea ürünlerinde şu anda sepette indirim fırsatı da sizi bekliyor.

Ikea Uppfylld Dondurma Kalıbı

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

TP-LINK Tapo C200 İç Mekan Güvenlik Kamerası

TP-LINK Tapo C200 İç Mekan Güvenlik Kamerası

Gece görüşü ve hareket algılama özellikleri çok beğenilen güvenlik kamerası haftanın yıldızları arasında.

Üstelik hem  kurulumu kolay hem de görüntü kalitesi yüksek bir kamera.

TP-LINK Tapo C200 İç Mekan Güvenlik Kamerası

'Ben 3 tane aldım uygulamayla birlikte kullanıyorum evimin içindekilerde hafıza kartı yok bebeğimizi kontrol etmek için taktım onları apartmanın girişinde olanda hafıza kartı var onla sürekli kayıt alabiliyorum kişi algılamada açık motorumu hırsızlardan korumak için yeterli gece görüşü de ekledim kargo da gayet sağlam ve hızlı ulaştı teşekkürler emeği geçen herkese.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick

Nemlendirme etkili yoğun renk veren ruj, haftanın en çok satılan kozmetik ürünleri arasında.

Rujun sürümünün kolay olması ve dudakta ağırlık yapmaması da harika. Günlük kullanıma uygun olan bu ruj, dişleri beyaz gösteren özel bir tona da sahip.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick

'Sürülüşü çok kolay ve güzel rengi de harika duruyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Philips BHD350/06 Thermoprotect Saç Kurutma Makinesi

Philips BHD350/06 Thermoprotect Saç Kurutma Makinesi

Saçları kısa sürede kurutma kapasitesi ve yumuşak ısı dağılımı ile dikkat çeken saç kurutma makinesi, haftanın en çok satan ürünleri arasında.

Philips Thermoprotect Saç Kurutma Makinesi

'Fön makinesi gayet güzel biz çok beğendik saçı yormadan ve yakmadan güzel kuruttu ve hızlı teslimat için teşekkür ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Vichy Dercos Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

Vichy Dercos Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

İlk kullanımdan itibaren kepek görünümünü azaltan ve kaşıntı hissini azaltmaya yardımcı olan şampuan, haftanın yıldızları arasında.

Vichy Dercos Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

'Egzamanın tüm etkilerini ortadan kaldırdı. Ne kaşınma ne kepek sorunu kalmadı. 7 yıldır bir çare bulamamıştım. Haftada en fazla 2 kere kullanıyorum ve ilk önce başka bir şampuan ile saçımı temizleyip ikinci sefere çok az bir miktar ( nohut tanesi kadar ) şampuan ile saçıma masaj yapıp 5-10 dk arası bekletiyorum. Yaklaşık 6 aydan fazla oldu alalı ve mükemmel.'

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La Roche Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Güneş toleransı düşük, hassas ve güneş ışığına maruz kalan ciltler için geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan ürün haftanın yıldızları arasında.

La Roche Posay Anthelios Güneş Kremi SPF50+

'Yıllardır kullanırım. memnunum.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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