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Schafer Kahvaltı Takımından Baymak Termosifona: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Schafer Kahvaltı Takımından Baymak Termosifona: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 12:04

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Termosifondan Hawaiian Tropic güneş yağına, otomatik doğrama makinesinden spor ayakkabıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Reebok DEX2000 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Reebok DEX2000 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

40-45 arası numarası bulunan spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Reebok DEX2000 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

'Annem için aldım çok hafif, kaliteli ve rahat bir ayakkabı beğendik.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Hawaiian Tropic Coconut Spf 0 Bronzlaştırıcı Yağ

Hawaiian Tropic Coconut Spf 0 Bronzlaştırıcı Yağ

Hawaiian Tropic Bronzlaştırıcı Yağ, kullanıcılar tarafından etkili bronzlaştırma özelliği ile öne çıkıyor. Ürün, beyaz tenlilerde bile doğal ve kalıcı bir bronzluk sağlıyor. Kokusu oldukça beğeniliyor ve ciltte yağlı bir his bırakmıyor. 

Hawaiian Tropic Coconut Bronzlaştırıcı Yağ

'Her yaz tatilinde vazgeçilmezimdir sorunsuz geldi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Moliendo Colombia Medellin Supremo Filtre Kahve

Moliendo Colombia Medellin Supremo Filtre Kahve

kullanıcılar tarafından lezzetli ve taze bir kahve olarak öne çıkan kahvenin yumuşak içimi, zengin aroması ve hafif çikolata tadı, kahve severlerin beğenisini kazanıyor. 

Moliendo Colombia Medellin Supremo Kahve

'Tadı gayet güzel, çok sert bir kahve değil orta seviyede bir içim tadı var, asla asitli bir tadı da yok. Gün içinde tüketebileceğim bir kahve.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Ryka Pratica Mop

Ryka Pratica Mop

Her türlü zeminde kullanabileceğiniz, her köşeye kolayca ulaşabilen mop, haftanın yıldızları arasında.

Ryka Pratica Mop

'Temizlik işleri artık çok daha kolay ve pratik. Mop’un başlıkları çok rahat değiştirilebiliyor ve su birikintisi bırakmadan temizleme yapabiliyor. Hem kullanım kolaylığı hem de temizliği etkili şekilde yapması gerçekten harika. Kalitesine bayıldım, uzun süre sorunsuz kullanabileceğimi düşünüyorum. Fiyat-performans açısından mükemmel bir tercih, özellikle evde temizlik yapmak isteyenler için ideal. Kesinlikle tavsiye ederim!'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

4 ayrı emniyet sistemine sahip olan 65 litre kapasiteli termosifon, haftanın yıldızları arasında.

Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

'Genel anlamda bakacak olursak gayet güzel bir ürün. Güneş enerjisinde sıcak su var mı yok mu diye bir derdin olmuyor. 7/24 elektrik olduğu müddetçe sıcak su var.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Solo Sedir Ağacı&Yasemin Esintisi Yüzey Temizlik Havlusu

Solo Sedir Ağacı&Yasemin Esintisi Yüzey Temizlik Havlusu

İz bırakmadan pratik bir şekilde temizlik yapabileceğiniz Solo yüzey temizlik havlusu, kokusunun güzelliği ve temizlikteki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Solo Temizlikte Ultra Güç Yüzey Temizlik Havlusu

'Çok güzel kokuyor bittikçe stokluyorum.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

10 parçadan oluşan şık ve zarif kahvaltı takımı, haftanın yıldızları arasında.

Setin içerisinde ne var?

- 4 adet Pasta Tabağı 19cm

- 4 adet Reçellik 10cm

- 2 adet Sunum Tabağı 11x24cm

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

'Pastel tonlarda, çok tatlı bir kahvaltı takımı. Renkleri çok güzel ve boyutları da gayet iyi. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kerastase Gloss Absolu Elektriklenmeye Eğilimli Saçlar İçin Saç Bakım Yağı

Kerastase Gloss Absolu Elektriklenmeye Eğilimli Saçlar İçin Saç Bakım Yağı

Elektriklenen kabaran saçlara son!

Elektriklenmeye eğilimli saçlar için mükemmel parlaklık sağlayan hafif yapıdaki bu saç bakım yağı, saçları ağırlaştırmadan parlaklık ve pürüzsüzlük sağlıyor.

Kullanımdan sonra yağlı bir his bırakmayan ürün, haftanın yıldızları arasında.

Kerastase Gloss Absolu Saç Bakım Yağı

'Kıvırcık saçlıyım, saçlarım ne yapsam kuru. Banyo sonrası ıslak saça uyguladım, kuruttum. Yumuşacık, yumuşacık yaptı. Sıfır ağırlık hissi. Kokusu harika. Ertesi gün hala yumuşacık, yenilememe gerek kalmadı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

5 farklı fonksiyonu bulunan oldukça pratik bir doğrama makinesi.

İnce rende, kalın rende, kalın dilimleme, ince dilimleme ve öğütücü rende fonksiyonları ile işlerinizi kolaylaştıracak ürün, haftanın yıldızları arasında.

Yui Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

'Ürünün muadillerinin hepsi inanılmaz pahalı. Bu marka fiyatı baya uygun. Hem portatif hafif ve asla yer kaplamıyor, hem bıçakları inanılmaz keskin, hem de saniyeler içerisinde havuç, kereviz, patates, kabak, salatalık, turp gibi sert sebzeleri ve kaşar peynirini rendeleyip elinize veriyor. Benim gibi her rende yaptığınızda elinizi rendeye sürtüp parçalıyorsanız kesin alın. Akşam işten gelince Dakikalar içinde mücver veya salata yapıp zamandan tasarruf ediyorum. Çalışan kadınlar için bu ne büyük bir nimet.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Edding 360 XL Beyaz Tahta Kalemi

Edding 360 XL Beyaz Tahta Kalemi

3'lü siyah tahta kalemi, haftanın çok satanları arasında.

Edding 360 XL Beyaz Tahta Kalemi

'Ürün iyi paketlenmişti. 3 adet kalemi hiçbir yerde bu kadar uyguna bulamamıştım.'

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Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

36-48 arası numarası bulunan Puma marka spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

'Fiyatına göre gayet kaliteli ürün tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numeratör Seti

Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numeratör Seti

Yaz aylarında araç içi sıcaklığı azaltmak ve güneşin zararlı ışınlarını engellemek için pratik bir çözüm sunan ürün, haftanın yıldızları arasında.

Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numeratör Seti

'Ürün geldiği gibi hemen denedim çok güzel kullanışlı anlatıldığı gibiydi ürünü güvenle tercih edebilirsiniz ben çok beğendim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Geçen haftanın çok satan ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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