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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 10:01

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 15.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Şimdi Buradaydı - Irmak Zileli

Şimdi Buradaydı - Irmak Zileli

Her romanında yeni bir tarz, yeni bir teknik, yeni bir atmosferle karşımıza çıkan ödüllü yazar Irmak Zileli, soluksuz ilerleyen bu yeni romanında okurunu hızla dönen bir çarkın içinde tutuyor.

Şimdi Buradaydı, her sayfasında yeni soruların ve ihtimallerin ortaya çıktığı, son sayfasına kadar sürekli yükselen bir merak ve şaşkınlıkla ilerleyen bir roman.

Fiyatı 126 TL.

Şimdi Buradaydı - Irmak Zileli

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bülbül Kapanı 2 (Ciltli) - Loresima

Bülbül Kapanı 2 (Ciltli) - Loresima

Savaş kaçınılmaz olduğunda tüm beyazlar siyaha dönmeye mahkumdur. Büyük bir savaşın ortasında kalan Ahuzar ve Timur'un hayatlarındaki tek beyazlık; kalplerine düşen küçük bir kıvılcımken harlanarak büyüyen sevdalarıydı.

Fiyatı 231 TL.

Bülbül Kapanı 2 (Ciltli) - Loresima

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Siddhartha: 1946 Nobel Edebiyat Ödülü

Siddhartha: 1946 Nobel Edebiyat Ödülü

Siddhartha, benim gözümde, Kutsal Kitap'tan kat kat üstün bir ilaçtır...' XX. yüzyılın en önemli romancılarından Henry Miller'a bu sözleri söyleten Siddhartha, 1946 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Hermann Hesse'nin başyapıtıdır. 

Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda insanları yaşamlarını yeniden kurmaya çağıran, Doğu gizemciliğini yücelten Siddhartha, kuşaklar boyunca bir kılavuz kitap olma özelliğini korumuştur. 

Siddhartha'da, Buddha'nın yaşamının ilk yıllarını şiirsel bir üslupla anlatan Hesse, insanın öz benliğini bularak uygarlığın yerleşik biçimlerinden kurtulmaya çalışmasını işler. 'Bu kitapta,' der Hesse, 'tüm dinlerde, insanların benimsediği tüm inanış biçimlerinde ortak olan yanı, tüm ulusal ayrımları aşan, tüm ırkların, tüm bireylerin benimseyebileceği şeyi yakalamaya çalıştım.'

Fiyatı 107 TL.

Siddhartha: 1946 Nobel Edebiyat Ödülü

'Hermann Hesse ne yazsa okunur, kendini okutur. İnsanın dış dünyayla olan bağlantılarını değişik bakış açılarıyla sunan, insanı kendini bulmaya iten, kendiyle yüzleştiren kitaplar yazıyor. Felsefe ve psikoloji okumayı sevenler yazarın bu kitabına ve Demian'a bir şans vermeli.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hayatı Yeniden Keşfedin: Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar

Hayatı Yeniden Keşfedin: Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar

Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu? Terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde çok mu altta kalıyorsunuz? Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkularınız yaşama sevincinizi yok mu ediyor? Hayatınız işleri yetiştirmeye çalışmakla mı geçiyor?

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Fiyatı 315 TL.

Hayatı Yeniden Keşfedin

'Psikolog tavsiyeli kitap.. Hayır diyemeyenlerin, vicdan yapanların, kendisine sıra gelmeyenlerin, ilişkilerinden problem yaşayanların, yaşam sevinçlerini kaybedenlerinin kitabı. İyi okumalar. :)'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mahallemdeki İnsanlar - Hiromi Kawakami

Mahallemdeki İnsanlar - Hiromi Kawakami

Sıradanı olağanüstüne, olağanüstünü de sıradana dönüştüren Hiromi Kawakami bizi Japonya'nın en sıradışı mahallelerinden birine davet ediyor. Bazen hınzır, bazen hüzünlü ama her daim büyülü bir dünyanın kapısını aralıyor.

Bu mahallede herkesin bir hikayesi var ve her biri bir diğerinden daha garip.

Fiyatı 154 TL.

Mahallemdeki İnsanlar

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Arkadaşı Suçlamak - Lee Kkochnim

Arkadaşı Suçlamak - Lee Kkochnim

Sonu tahmin edilemeyen, şaşırtıcı ve çok akıcı bir hikaye.

Bakış açılarının önemine vurgu yapan kitapta gizemli bir cinayet var ve baş şüphelisi de 17 yaşında bir kız.

Fiyatı 115 TL.

Arkadaşı Suçlamak

'Kitap Park Soın'ın ölümü sebebiyle şüpheli olarak görülen Ci Cuyon'u ve yaşananları anlatıyor. Ci Cuyon'un en yakın arkadaşını öldürme şüphesiyle sürekli sorgulanması üzerine birçok kişinin ifadelerini ve olayın gerçek yüzünü okuduğumuz çok akıcı bir kitaptı. Yazarın dediği gibi '' Tek bir gerçeklik yoktur, bakış açısı vardır'!'. Kitapta birçok bakış açısından kimin iyi kimin kötü olduğu ve olayları okurken aslında günlük hayatımızda da yaşanan birçok olayda farklı kişilerin gözünde farklı kişiliklere sahip kişileriz. Kiminin gözünde çok iyi bir insanken kimi insanların gözünde kötü bir insan olabiliyoruz. Bu fikri çok güzel yansıtan ve sonu ile oldukça şaşırtan favorilerimden olan bir kitap. Çok hızlı okunan ve belirlenen fikri oldukça iyi yansıtan bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Incognito: Beynin Gizli Hayatı - David Eagleman

Incognito: Beynin Gizli Hayatı - David Eagleman

Ünlü nörobilimci David Eagleman, 20 dilde yayımlanan -ve neredeyse şimdiden klasikleşen- kitabı Incognito ile beynimizin derinlerine dalarak, yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir kısmının bizden başka bir biz tarafından yönetildiğini ürkütücü bir berraklıkla ortaya koyuyor.

Sadakat geninden sizi olmadığınız birine dönüştüren beyin zedelenmelerine; optik yanılsamalardan striptizcilerin neden ayın belirli zamanlarında daha çok para kazandığına; Truva fatihi Odysseus'tan renkleri işitip biçimleri tadabilen sinestezik insanlara kadar geniş bir yelpazeden vakaları ve araştırmaları bir araya getiren Incognito, beynimizin işleyişi ve çelişkileri hakkında olağanüstü bir keşif yolculuğu sunuyor.

Fiyatı 184 TL.

Incognito: Beynin Gizli Hayatı

'O kadar beğendim ki bırakamadım hemen bitirdim. Nörobilime ilgisi olan herkesin beğeneceği bir kitap. Diğer kitaplarını da merak ediyorum. İnsan gerçekten çok karmaşık bir varlık. Neyi neden nasıl yapıyoruz çoğu zaman kendimiz bile bilmiyoruz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Batı'nın İnsan Doğası Yanılsaması - Marshall Sahlins

Batı'nın İnsan Doğası Yanılsaması - Marshall Sahlins

Özgürlükçü antropolojinin öncü isimlerinden Marshall Sahlins bu kitapta, Eski Yunandan modern çağa kadar süregelen Batının insan doğası anlayışını sorguluyor.

Batının insan doğası kavrayışına göre, insan menfaati için her şeyi yapabilecek, hatta birbirini boğazlayabilecek ölçüde açgözlü ve ihtiraslıdır. İnsanın doğası böyledir. Öyleyse kültür ve uygarlık insanın bu doğal eğilimleriyle başa çıkmak için vardır. Siyasi rejimlerin öncelikli işlevi, kendi başına bırakıldığında kaos ve anarşi yaratan bu içgüdüsel bencilliği denetim altına almaktır. Doğa ve kültür hep bir çatışma ve karşıtlık içindedir. M. Sahlins bu anlayışı, ilkel toplumların insana bakışıyla karşılaştırır ve Batı toplumları dışında hiçbir toplumun böylesi bir insan doğası anlayışına sahip olmadığı sonucuna varır. Sahlins, toplum-öncesi ve kültür-öncesi bir insan doğası düşüncesine şiddetle karşı çıkar. İnsanlar kendilerini, verili kültürel düzenler içinde oluştururlar. İnsan doğası, kültürdür

Fiyatı 134 TL.

Batı'nın İnsan Doğası Yanılsaması

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz' Türkçe çevirisi ile karşınızda!

Bu haftanın en çok satan kitapları arasında da zirvede!

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 137 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor. Okçuluktan farkındalığa, yolculuktan iyi ile kötünün doğasına kadar çok çeşitli konularda kişisel düşüncelerini sunan Coelho, bir kurşun kalemin mutluluğa giden yolu gösterebileceğini, bir dağa tırmanma kılavuzu sayesinde hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, Cengiz Han ve şahininin hikayesi üzerinden öfkenin yıkıcılığını, dostluğun kıymetini ve daha nicesini anlatıyor.

Fiyatı 132 TL.

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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İş Arkadaşı - Freida McFadden

İş Arkadaşı - Freida McFadden

İş Arkadaşı, New York Times çoksatan yazarı Freida McFadden’dan geçmişin günümüze hangi karanlık şekillerde sirayet edebileceğini ve bunun ölümcül sonuçlarını işleyen, elinizden bırakması imkânsız bir gerilim romanı.

Gerilim türünü sevenler kaçırmasın!

Fiyatı 164 TL.

İş Arkadaşı - Freida McFadden

'Çok akıcı güzel bir kitap olmuş, son kısımları çok beğendim kitabın, yine harika yine gerilim dolu.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Sinema dünyasının üstün zekalı oyuncularından Sharon Stone ve Jody Foster'ın çevresindekilere önerdiği bu kitap, içsel olarak farkındalığa nasıl varacağınızı, kendi cehenneminizi nasıl cennete çevireceğinizi dört anlaşmayla açıklıyor. 

Kendinizi dinginleştirmek ve farkındalığınızı artırmak için başvuracağınız bir başucu kitabı.

Fiyatı 116 TL.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

'Çevremizin olumsuz düşüncelerinden arındırma ve hayata kendi isteğimizle yaşamamız açısından cesaret gerektiren ilk adımı atmanızı sağlayacak önemli bir eser.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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