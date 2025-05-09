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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 10:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 08.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

İlber Ortaylı, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı yeni biyografisinde Fâtih Sultan Mehmed’i yalnızca efsanevi bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda bir çağın mimarı ve unutulmaz bir medeniyetin kurucusu olarak tanımlıyor. Tüm zamanların en önde gelen entelektüel mareşalini yeni bakış açıları ve özgün fikirlerle ele alan bu çalışma, Türk tarihçiliği için eşsiz bir başvuru kaynağı…

Fiyatı 177 TL.

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

'İlber Hocamın kaleminden okumak, Fatih Sultan Mehmed’i derinlemesine tanımak için büyük bir keyiftir.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz' Türkçe çevirisi ile karşınızda!

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 165 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Murdle 1 - G.T. Karber

Murdle 1 - G.T. Karber

Polisiye romanları sevenlerin mutlaka okuması gereken bir eser.

Türünün ilk örneği olan bu eğlenceli mini-gizem bulmacaları sizi katilin yanı sıra cinayetin nasıl, nerede ve neden işlendiğini bulmaya davet ediyor. 

İllüstrasyonlar, şifreler ve haritalarla zenginleştirilmiş, zekâ ve entrika dolu bu kitap, içinizdeki gizli dedektifi ortaya çıkaracak!

Fiyatı 179 TL.

Murdle 1 - G.T. Karber

'Nefis bir mantık bulmacası serisi ve oldukça da eğlenceli. Ben bayıldım!!'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Doktor OX'un Deneyi - Jules Verne

Doktor OX'un Deneyi - Jules Verne

Jules Verne ince ironisinin her satırına sindiği bu eğlenceli novellada, dünyadan kopuk yaşayan, ortaçağla bağlarını koparmamış küçük bir kentin Flaman sakinlerinin çoktan miadını doldurmuş yaşam biçimlerini hicveder. 

Hikaye Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın Doktor Ox adlı operasına da konu olmuş, librettonun yazımına bizzat Verne de katkıda bulunmuştur.

Fiyatı 28 TL.

Doktor OX'un Deneyi - Jules Verne

'Tam bir klasik. Jules Verne eserleri zamanının çok ötesindeler.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio

Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio

Di Pietrantonio'nun ödüllü kitabı Geri Verilen Kız, terk edilişin acısını, aidiyet arayışını ve ayakta kalmanın kırılgan dengesini anlatan derin ve sarsıcı bir roman.

Fiyatı 127 TL.

Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio

'Çok değişik etkileyici güzel bir hikayeydi bir çırpıda okudum.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

Aile ile birey çatışmasını ustaca işleyen, anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını, anneliğin açmazlarını ve aile içi travma aktarımını korkusuzca irdeleyen Vigdis Hjorth, sarsıcı ve sorgulayıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

Fiyatı 247 TL.

Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dönüşüm - Franz Kafka

Dönüşüm - Franz Kafka

Dönüşüm, Kafka'nın en uzun ve en tanınmış öyküsüdür ve yayımlanmasının üzerinden nerdeyse bir asır geçmesine rağmen hala tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasındadır.

Kumaş pazarlamacısı olan Gregor Samsa'nın uykusundan kocaman bir böceğe dönüşerek uyanmasıyla başlayan Dönüşüm, giderek gerçeklikle kurmacanın sınırlarını zorlayan müthiş bir anlatıma dönüşür.

Fiyatı 26 TL.

Dönüşüm - Franz Kafka

'Kendiniz için değil de başkaları için iş hayatındaysanız kendinizi romanın ana karakterinin yerine koyup okuyun.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Kağıt Daha - Aneta Emilova

Bir Kağıt Daha - Aneta Emilova

Gustav, aklını bir çantada taşıyan, bütün benliği bir çantaya sıkışmış bir karakterdir. Birden tutunduğu aşk, onu bir yandan başka biri olmaya zorlarken diğer yandan benliğinin bütün gizlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Elinde çantası, kendi gerçekliğiyle bütün bir dünya arasında gidip gelen Gustav, benliği, aşkı ve hayatındaki onca insanla yüzleşmek zorunda kalır ve hikaye başlar.

Fiyatı 150 TL.

Bir Kağıt Daha - Aneta Emilova

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik - Judith Hermann

Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik - Judith Hermann

Alışılmadık şartlarda geçen zorlu bir çocukluk, ikiye bölünmüş bir Berlin, terapi, kimi zaman zehirli kimi zaman şifalı gelen aile ilişkileri, kadın arkadaşlığının, anneliğin değişken doğası, eski aşkların, seçilmemiş yolların bıraktığı izler… 

Yapıtlarıyla Kleist ve Hugo Ball Edebiyat Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülen Judith Hermann’ın anılarından yola çıktığı, romana yaklaşan bir yapıda yazdığı ve hayata, edebiyata karşı tavrını ortaya serdiği Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik’i yeni başlangıçlara, yaşamın geçiciliğine dair samimi bir itiraf. 

Fiyatı 77 TL.

Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik - Judith Hermann

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 164 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.

Ahmet Büke'den yine çok ses getirecek, bu toprakların hikayesini anlatan bir roman Kırmızı Buğday.

Fiyatı 252 TL.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

'Ahmet Büke Türk Edebiyatı'na yeni bir soluk kazandırdı. Teşekkür ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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