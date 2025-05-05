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Philips Kahve Makinesinden Xiaomi Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Philips Kahve Makinesinden Xiaomi Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 08:01

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 04.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Phılıps 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

Phılıps 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

Dikey elektrikli süpürgeler içinde en çok satan model karşınızda!

Patentli Aqua Plus başlığı ile evinizi öne süpüren sonra silen kurtarıcı bir ürün. Tozları açığa çıkaran LED ışıklı başlığı da detaylı temizlik için kolaylık sağlıyor.

Phılıps 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

'Ürünü aldık evimizde deneyimledik ıslak zeminde olsun halı üzerine olsun pencere kenarları olsun tam beklediğim kalitede. Tek şarjla 80 dk ya kadar çalışma özelliği ve başlığındaki ışıklar sayesinde gözle görünmeyen tozlarım görünmesini sağlıyor, evde dur durak bilmez 4,5 yaşında bir çocuğumuz var haliyle parke üstüne kakaolu süt veya farklı meşrubatlar dökebiliyor aldığım Aqua Plus süpürge sayesinde bu tür olumsuz durumlarda en büyük yardımcım bu makine olacak. Son teknoloji ile donatılmış şarj durumunu gösteren led ekranı ve aparatlarının kolaylıkla sökülmesi ıslak zemin başlığının altındaki bez parçasının her kullanımdan sonra makineye veya elde yıkanma olanağının olması ayrıca güzel.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

'Keşke daha önce alsaydım' diyeceğiniz, televizyonunuzun ses ve görüntü kalitesini arttıran ve akıllı televizyona dönüştüren kendi minik işlevi büyük bir cihaz.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

'Ürün harika. Kesinlikle donma falan olmuyor. Yer kaplamayan hafif küçük bir kutu. 4K TV olmadığı için test edemedik ancak HD TV'de bile görüntü çok iyi. Kurulumu kullanımı çok kolay. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Bu ürünü alınca, hoparlörü şarj etmek gibi küçük şeyleri dert etmenize gerek kalmayacak. JBL Go 4 tek bir şarjla 7 saate kadar çalma süresi sunarken, Playtime Boots tuşuna basarak daha yüksek ve net ses için optimize ederek ekstra 2 saatlik çalma süresi elde edebilirsiniz.

Üstelik JBL Go 4, toza ve suya karşı dayanıklı tasarımıyla havuzda veya sahilde size eşlik edebilir.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

'Bu kadar küçük ve hafif bir cihazın bu denli güçlü ve kaliteli ses çıkarması şoke etti beni. Parasını son kuruşuna kadar hak eden mükemmele yakın bir hoparlör.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat

Karşınızda haftanın en çok satın alınan akıllı saati!12 güne kadar pil ömrü bulunan akıllı saatin 112 egzersiz modu

Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat

'Amoled ekranı ile renkleri ve görüntü kalitesi çok iyi geçiş hızları çok iyi. Spor yaparken otomatik algılıyor. Saat üzerinden telefon ile görüşme kalitesi çok iyi. Karşı taraf sizi çok iyi duyuyor. Bildirimler gayet güzel geliyor ve okunuyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Karşınızda haftanın en çok satan tableti.

Galaxy Tab S9 FE ve kutu içinden çıkan S Pen, IP68 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklıdır.

Galaxy tabletin yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde ekranda gördüğünüz her şey gerçek gibi hissettirir.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

'Tableti geçen sene almıştım, bir yıldır kullanıyorum ve hiç bir sorun yok. Ödev, sosyal medya, YouTube vb. alanlarda harika. Şarjı gayet yeterli ve iyi gidiyor. Özel kurs aldığım yerde dersler online ve yaklaşık 6 saat süren canlı derste, şarj %100 iken ders bitiminde %40’a iniyor aktif kullanımda. Sesi ve ekran görüntüsü gayet başarılı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma özelliğine sahip olan kahve makinesi, bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Kahve filtresi kağıdı ile kullanılması gereken makine sayesinde her sabah lezzetine doyum olmayan kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz.

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

'Çok kaliteli, güçlü buharı sayesinde çok kısa zamanda hazır oluyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Akıllı Kopyalanabilir Araba ve Garaj Kumandası

Akıllı Kopyalanabilir Araba ve Garaj Kumandası

Garaj kapıları, kapı kapıları, alarm sistemleri vb. 433mhz garaj kumandaları ile uyumlu olan uygun fiyatlı bir ürün.

Akıllı Kopyalanabilir Araba ve Garaj Kumandası

'Ürün gayet güzel, son derece çirkin olan site kapısı anahtarını bu şık kumandaya kopyaladım, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca diğer tuşlardan birisine de İş yerinin kepenginin kumandasını kopyaladım. Artık iki ayrı kumanda yerine tek kumanda kullanıyorum. Bu ürünü almayı düşünen arkadaşlar tereddüt etmeyin. Sadece kopyalamayı düşündüğünüz kumandanın bu kumanda ile uyumlu olduğundan emin olun.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Kullananların öve öve bitiremediği kulak içi kulaklık, bu hafta en çok satılan kulaklık.

Yapay zeka özelliği sayesinde kulağınızdaki kişisel tercümanınız olacak ve bu sayede tüm dil bariyerlerini ortadan kaldırabileceksiniz.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Daha önce Airpods kulaklıkları denemiş birisi olarak diyebilirim ki Samsung'un Galaxy Buds 3 Pro kulaklığı beklediğimden iyi çıktı. Kulaklığın ses kalitesi mükemmel ve bence gayet güzel. '

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Gençlerin favorisi olan kaliteli bir kulak üstü kulaklık.

Bu haftanın elektronik yıldızları arasında!

5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat müzik dinleyebilirsiniz.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Kulaklık kesinlikle kulağı ve başınızı rahatsız etmiyor ve sıkmıyor. Kulakları tamamen kapatıyor ve dışarıdan gelen sesleri duymuyorsunuz. Kulaklıkla telefonla konuşurken karşı taraf sizin kulaklıkla konuştuğunuzu anlamayacak kadar pürüzsüz ses gidiyor. Dış ortam sesi engelleme ve uygulama yardımıyla ekolayzer konfigürasyonu özelliklerinin yanında 5dakikalık şarj ile 3 saat kullanma özelliği de mevcut.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Hem kaliteli hem de uzun ömürlü Duracell piller, haftanın en çok satan elektronik ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

10'lu paketi de fiyat olarak en avantajlı olanı.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

'Bu marka pillerin kullanım süresi çoğu pillere göre daha uzun süreli oluyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Kalite olarak premium hissi veren iki çıkışlı, ufak boyutu ile çok kullanışlı bir şarj aleti.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

'Tek kelime ile fiyatının 2 katı ederi var muazzam.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi akıllı güvenlik kamerası, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

'Ürün güzel sesi ve görüntüyü net alabiliyorsunuz ve uygulamadan geriye dönük izleyebiliyorsunuz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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