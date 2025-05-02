İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Mayıs - 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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9 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Mutfak ve Banyo Ürünleri
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Paşabahçe Fırın Seti 479 TL
İndirimli Terlik Modelleri
3-6 Yaş Dikkat Kutusu Pikto 229 TL
Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL
ŞOK 30 Nisan ile 7 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Schafer 7 Parça Tencere Seti 1.999 TL,
Çift Kişilik Pike Seti 499 TL
Haftanın Fırsatları
Haftanın Fırsatları
Ne alırsan 25 TL
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Ne Alırsan 25 TL
Haftanın Win Ürünleri
03 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 160 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 339,50 TL
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10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;
Nescafe Klasik Kahve 100 gr 109 TL
A101 Hadi
A101 Bitmeden Al
Bitmeden Al
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8 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 38.999 TL
Beyaz Eşya
Homend Stand Mikser 4.499 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL
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Borcam Çeyiz Seti 599 TL
Saklama Kabı 35 TL
Aynalı Makyaj Masası 1.999 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL
Katlanır Bahçe Masası 1099 TL
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Oyuncaklar
Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
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