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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 08:08

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 01.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İş Arkadaşı - Freida McFadden

İş Arkadaşı - Freida McFadden

İş Arkadaşı, New York Times çoksatan yazarı Freida McFadden’dan geçmişin günümüze hangi karanlık şekillerde sirayet edebileceğini ve bunun ölümcül sonuçlarını işleyen, elinizden bırakması imkânsız bir gerilim romanı.

Gerilim türünü sevenler kaçırmasın!

Fiyatı 186 TL.

İş Arkadaşı - Freida McFadden

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Sinema dünyasının üstün zekalı oyuncularından Sharon Stone ve Jody Foster'ın çevresindekilere önerdiği bu kitap, içsel olarak farkındalığa nasıl varacağınızı, kendi cehenneminizi nasıl cennete çevireceğinizi dört anlaşmayla açıklıyor. 

Kendinizi dinginleştirmek ve farkındalığınızı artırmak için başvuracağınız bir başucu kitabı.

Fiyatı 116 TL.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

'Çevremizin olumsuz düşüncelerinden arındırma ve hayata kendi isteğimizle yaşamamız açısından cesaret gerektiren ilk adımı atmanızı sağlayacak önemli bir eser.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor. Okçuluktan farkındalığa, yolculuktan iyi ile kötünün doğasına kadar çok çeşitli konularda kişisel düşüncelerini sunan Coelho, bir kurşun kalemin mutluluğa giden yolu gösterebileceğini, bir dağa tırmanma kılavuzu sayesinde hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, Cengiz Han ve şahininin hikayesi üzerinden öfkenin yıkıcılığını, dostluğun kıymetini ve daha nicesini anlatıyor.

Fiyatı 132 TL.

Akan Nehir Gibi - Paulo Coelho

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapak Kızı - Ayfer Tunç

Kapak Kızı - Ayfer Tunç

Kapak Kızı, kutsal ailenin çürüttüğü düşmüş bir kadının hangi zihinlerde nasıl doğurduğunu anlatıyor.

Kar nedeniyle yolda kalan bir tren, uzun ve gerilimli bir yolculuk ve bu esnada üç yabancının zihinlerinden geçenler ve aralarındaki konuşmalar...

Fiyatı 129 TL.

Kapak Kızı - Ayfer Tunç

'Yazarın okuduğum 2.kitabı. Bu seriyi de çok merak ediyordum. Dili sade ve akıcı. Psikolojik tahlilleri güzel. Gayet keyifli bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sınırlar: Hayatınızı Kontrol Etmek İçin Ne Zaman Evet Nasıl Hayır Demelisiniz?

Sınırlar: Hayatınızı Kontrol Etmek İçin Ne Zaman Evet Nasıl Hayır Demelisiniz?

Sınırlar hayatınıza yön veren kişisel çizgilerdir. 

Bu kitapta öğrenecekleriniz, hayatınızda birçok şeyi değiştirecek.

Sevmediğiniz yemeği yemeyin, istemediğiniz ortamda bulunmayın, eşiniz yürüyüş yapmayı sevmiyor diye onunla televizyon seyretmeyi kabul etmeyin. 

Sınırlarınızın içinde kişisel alanınız ve bu alanın içinde duygularınız, yapmak istedikleriniz ve ihtiyaçlarınız, dışında ise istemedikleriniz vardır. 

Siz nerede durmak istiyorsunuz?

Fiyatı 186 TL.

Sınırlar: Ne Zaman Evet Nasıl Hayır Demelisiniz?

'Psikoloğumun tavsiyesi ile aldım ve sınırlar konusunda oldukça ilerleme kaydettim . Kitabı sindire sindire okumanızı tavsiye ederim bir anda kendinize yüklenmeyin güzel sonuçlar alacağınızdan eminim, sevgilerle.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Ruhun Yaralı Şifacısı - Carl Jung

Ruhun Yaralı Şifacısı - Carl Jung

Ruhun Yaralı Şifacısı, psikoloji tarihine damga vuran, psikolojiyi şekillendirerek doğu ile batıyı birleştiren, mitleri deşifre eden, tüm zamanların en büyük ruhsal devrimcisi Carl Gustav Jung’un ruhsal yolculuğunun hikâyesi. 

Fiyatı 196 TL.

Ruhun Yaralı Şifacısı - Carl Jung

'Kırmızı Kitap’ı okumadan önce alınıp bir ağız gargarası yapıp sonra Kırmızı Kitap’ı fondip yapabilirsiniz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üç Kız Kardeş - Anton Pavloviç Çehov

Üç Kız Kardeş - Anton Pavloviç Çehov

Çehov Üç Kız Kardeş'te 20. yüzyılın başında Rusya'da ayrıcalıklı sınıfların inişe geçmesiyle yüzleşmeye çalışan aristokrat Prozorov ailesinin öyküsünü anlatır. 

Moskova'da büyümüş üç kız kardeş; Olga, Maşa ve İrina on bir yıldır küçük bir taşra kasabasında yaşamaktadır. İnce zevklerine ve duyarlıklarına daha uygun bir hayat düşlerini simgeleyen Moskova'ya dönüş umutları, amansızca akıp giden gerçek hayatla dokunaklı bir tezat içindedir. 

Yazılışından bir yıl sonra, 1901'de Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Üç Kız Kardeş aynı zamanda modern tiyatronun mihenk taşlarından biridir.

Fiyatı 46 TL.

Üç Kız Kardeş - Anton Pavloviç Çehov

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu kitapta; hayat akıp giderken ilişkilerin, aşkların başına ne geldiğine dair her şey konuşuluyor. Çünkü ilişkiyi konuşmalıyız. Her ilişkiyi konuşmalıyız. Bu ilişkiyi konuşmalıyız.

Fiyatı 136 TL.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 164 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor. Ahmet Büke'den yine çok ses getirecek, bu toprakların hikayesini anlatan bir roman Kırmızı Buğday.

Fiyatı 252 TL.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

'Ahmet Büke Türk Edebiyatı'na yeni bir soluk kazandırdı. Teşekkür ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Prens - Niccolo Machiavelli

Prens - Niccolo Machiavelli

Prens, kimilerince 'şeytanın kitabı' olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak. Ama kesin olan bir şey var ki, devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturdu. Yapıt, özlü anlatımı, etkileyici imgeleri ve gerek çağdaşları gerek sonraki kuşaklarca harfi harfine yorumlanan kimi özdeyişlerinin pervasızlığıyla çok daha büyük ün kazandı.

Yalnızca siyasal içeriğiyle değil, edebi üslubuyla da klasik edebiyatın ölümsüz metinleri arasına giren bu benzersiz eseri, yazar ve kitap üstüne kapsamlı bir inceleme ve açıklayıcı notlar eşliğinde sunuyoruz.

Fiyatı 119 TL.

Prens - Niccolo Machiavelli

'Okuyucuların içeriğini bilerek almasını öneririm. Dönemin usta siyasi kişiliği olan yazarın dönemin prensine tavsiye ve bilgi içerir. Siyasete ve diplomasiye ilgili kişilerin okumasını şiddetle tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

Haftanın çok satan çocuk kitaplarından birini de listemizin sonuna ekleyelim istedik.

Ödüllü yazar Mert Arık'tan hayal gücünüzü büyüleyecek efsane bir macera!

Mert Arık'ın tüm kitapları gibi bu kitap da oldukça keyifli ve okumayı sevmeyen çocukların bile ilgisini çekiyor.

Fiyatı 63 TL.

Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

'Yazarın her kitabı öğretici ve akıcı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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