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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 09:43

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 24.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Okurlarında aydınlanma yaratacak bir kitap.

Neden hoşgörülü ve ahlaklı bu kadar insan zihnindeki ve bedenindeki olumsuzlukların acısını çekiyor?

Neden bir insan mutlu bir evlilik sürerken, diğeri evliliğinde mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşıyor?

Bu soruların yanıtı, bilinçaltı ve bilinçli zihninizin işleyişinde gizli olabilir mi?

Kesinlikle evet.

Fiyatı 123 TL.

Bilinçaltının Gücü

'Gücünü görmek isteyen insanlar için faydalı gayet sağlam geldi teşekkürler.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

Serkan Karaismailoğlu’nun yeni kitabı Biomortem, okurlarıyla buluşuyor. “Glia” adlı yeni serinin bu ilk kitabını okurken hem sürükleyici bir hikâyenin hem de bilimin sayfalarında heyecanla dolaşacaksınız. Keyifli okumalar…

Fiyatı 202 TL.

Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Para ve Devlet - Robert Skidelsky

Para ve Devlet - Robert Skidelsky

Günümüzün en seçkin politik iktisatçılarından Robert Skidelsky, okurları Keynes'in 'büyük fikir'inin temel unsurlarıyla tanıştırmayı ve iktisadın katı bir bilim olmadığını göstermeyi; ayrıca gelecek nesil iktisatçıları kavramsal hapishanelerinden kurtulmaları ve para ve devlete hak ettikleri rolleri vermeleri için cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Makroekonomiyi yeniden bir analiz birimi haline getirerek okurlara 2008-2009 ekonomik çöküşünün Keynesyen çözümlemesini sunan Para ve Devlet, iktisat biliminin geçmişine, geleceğine ve nasıl değişmesi gerektiğine dair eleştirel bir inceleme.

Fiyatı 413 TL.

Para ve Devlet - Robert Skidelsky

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cumhuriyet Gibi Bir Kadın – Nahit Hanım

Cumhuriyet Gibi Bir Kadın – Nahit Hanım

Cumhuriyet’in ve Ankara’nın kuruluşuna birinci elden tanıklık etti, katkı sundu. Tam bir Cumhuriyet kadınıydı. 

Nahit Hanım, Gazi’nin sofrasına oturdu, onunla dans etti. Henüz 19 yaşında bir genç kızken, büyük önderin hayranlığını kazandı. Güzeller güzeli Nahit Gelenbevî, hayatının sonuna dek evinin kapılarını sanatçılara ve edebiyatçılara açık tuttu. Karşılığında “Rönesans gibi kadın!” ve “Koruyucu meleğimiz!” denilerek onurlandırıldı. Nahit Hanım’ı en iyi tanımlayan cümleyi ise Cemal Süreya kurdu: “CUMHURİYET GİBİ KADIN!” 1930’lu ve 1940’lı yılların Ankara’sını anlamadan, genç Cumhuriyet’in ideolojisini, felsefesini, itici gücünü, iradesini, tutkusunu kavramak mümkün değil. 

Nahit Hanım’la birlikte Cumhuriyet’i keşfetmeye var mısınız? Hem de onun inanılması güç hayatına tanıklık ederek...

Fiyatı 287 TL.

Cumhuriyet Gibi Bir Kadın – Nahit Hanım

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hayatı Yeniden Keşfedin: Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar

Hayatı Yeniden Keşfedin: Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar

Tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebilir. Bu kendi kendine zarar verici düşünme ve hissetme kalıplarına şema adı verilmektedir.

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Fiyatı 315 TL.

Hayatı Yeniden Keşfedin

'Psikolog tavsiyeli kitap. Hayır diyemeyenlerin, vicdan yapanların, kendisine sıra gelmeyenlerin, ilişkilerinden problem yaşayanların, yaşam sevinçlerini kaybedenlerinin kitabı.. İyi okumalar. :)'

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Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu kitapta; hayat akıp giderken ilişkilerin, aşkların başına ne geldiğine dair her şey konuşuluyor. Çünkü ilişkiyi konuşmalıyız. Her ilişkiyi konuşmalıyız. Bu ilişkiyi konuşmalıyız.

Fiyatı 136 TL.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Hayatın yüküne dayanamayanlar son alışverişlerini yapıyorlar.

Zehirler, ipler, tıraş bıçakları ya da daha ilginç intihar yöntemi paketleri... Nesillerdir müşterilerinin son anlarında kullandıkları malzemeleri temin eden bu aile şirketine, bir gün sizin de yolunuz düşebilir.

Tabii dengeleri değiştiren bir sürpriz sizden önce bu karanlığı aydınlatmazsa...

Fiyatı 104 TL.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

'İlginç ve eğlenceli 2 saatte bitti akıcı bir dilde yazılmış.'

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Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Ey Türk gençliği!

Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Fiyatı 149 TL.

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

'Kesinlikle her Türk evladının okuması gereken bir eser bununla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten :)'

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Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 122 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.'

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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