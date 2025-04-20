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Stanley Termostan Katlanır Kamp Sandalyesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Katlanır Kamp Sandalyesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 11:25

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Kedi kumundan Samsung akıllı saate, Selpak el ve yüz havlusundan Grundig kahve makinesine. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Selpak El Ve Yüz Havlusu - 80 Yaprak Kutulu

Selpak El Ve Yüz Havlusu - 80 Yaprak Kutulu

Biliyorsunuz, banyoda ortak kullanılan sıradan tekstil havlusunda milyonlarca bakteri oluşabilir. Oysa Selpak El ve Yüz Havlusu her kullanımda hijyenik ve temiz banyo havlusu tazeliği sunar.

Bu sebeple de haftanın çok satanları arasına girmiş.

Selpak El Ve Yüz Havlusu - 80 Yaprak Kutulu

'Çok güzel pratik havlu kullanmıyorum artık, cilt bakımlarımda kurtarıcım oldu.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Grundig KSM 4330 Delisia Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi

Grundig KSM 4330 Delisia Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi

Espresso ve sütlü kahvelerde üstün lezzet sunan, kolay temizlenebileni ve sessiz çalışması ile dikkat çeken kahve makinesi, haftanın yıldızlarından biri.

Grundig Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi

'Bu makine tüm beklentilerimi fazlası ile karşıladı ve ciddi oranda maliyetten kurtulmama yardımcı oldu. Özellikle benim gibi sütlü seçenekler tercih etmiyor daha çok Americano, Lungo vs. tüketiyorsanız düşünmeden alabilirsiniz. Kaldı ki süt köpürtme aparatı da ciddi başarılı. El ve ağız yakacak oranda sıcak yapıyor ve güzel süt kreması veriyor. Cappucino, latte gibi kahveleri de keyifle hazırlayabilirsiniz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Türkiye garantili krem rengi akıllı saat, haftanın yıldızları arasında.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

'Saati çok sevdim. Ben 40 mm tercih ettim kolumda çok şık durdu. Bir saatte olması gereken her özellik var(arama, mesaj atma, müzik kontrolü, el hareketleri ile çağrı cevaplama veya meşgule atma gibi). Almayı düşünüyorsanız ve aklınızda sorular varsa bence çekinmeyin saatin tepkileri ve ergonomisi gayet güzel. Bütün modellerle uyumlu ama Samsung telefon ile daha iyi oluyor takdir edersiniz ki.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley Go Quick Flip Termos

Stanley Go Quick Flip Termos

Soğuk içecekleri uzun süre muhafaza edebilmesi ve 0.70 litrelik geniş hacmi ile hem seyahatler hem de  günlük kullanım için ideal olan Stanley termos, haftanın çok satanları arasında.

Stanley Go Quick Flip Termos

'Ürün zaten Stanley, hiç tartışmaya gerek yok. İster sıcak ister soğuk kullanın son derece memnun kalacaksınız. Süper bir ürün. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

KS 2 Adet Çantalı Katlanır Kamp Sandalyesi

KS 2 Adet Çantalı Katlanır Kamp Sandalyesi

Sıcak havaların tadını parklarda bahçelerde geçirmek isteyenlerin tercihi...

Tam bir fiyat performans ürünü.

KS 2 Adet Çantalı Katlanır Kamp Sandalyesi

'Ürünler eksiksiz gönderildi sağlam kullanışlı denedim tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Van Cat Aktif Karbonlu Kedi Kumu (10 lt x 4 Adet)

Van Cat Aktif Karbonlu Kedi Kumu (10 lt x 4 Adet)

Formülünde bulunan karbon kötü kokuyu yakalayıp yüzeyde tutarak etkisiz hale getirirken, anti-mikrobik etken ise kokuyu meydana getiren bakterileri etkisiz hale getirir.

Van Cat Aktif Karbonlu Kedi Kumu

'Devamlı aldığım ürün çok memnunum yeni kullanacaklara gönül rahatlığı ile kullanmalarını öneririm.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

Hem kaliteli hem ekonomik.

Yumuşak dokusu ve ekonomik fiyatıyla dikkat çeken ürün, tam bir  fiyat-performans ürünü.

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

'Solo kalitesi ve çok uyguna geldi fiyatı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Cam, ahşap ve seramik yüzeylerde kullanılabilen Vileda seti, haftanın çok satanları arasında.

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

'Gayet kaliteli ve kullanışlı. En güzeli de 3 yıl üretim kusurlarına karşı garantili olması.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Tek bir damlası bile yeten bu hızlı yapıştırıcı, siyanoakrilat teknolojisiyle dayanıklı yapıştırma garantisi veriyor.

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

'Ben ayakkabı için almıştım ama her şeyde etkili. Birkaç saniyede etki gösteren çok güçlü bir yapıştırıcı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Sanus M900 Visco Memory Foam Anatomik Unisex Spor Tabanlık

Sanus M900 Visco Memory Foam Anatomik Unisex Spor Tabanlık

Memory Foam Visco teknolojisi ile yürüyüş sırasında ayaklarınızın şeklini girerek, ayak tabanında oluşan aşırı baskının geniş alana yayılarak azalmasını sağlayan ürün, elde sabun ile yıkamaya uygundur.

Sanus Visco Memory Foam Anatomik Spor Tabanlık

'Kalitesi iyi, kalınlığı ideal, daha ince serileri var bu ürünün, ama topuk ağrısı çekenler için bu daha uygun.'

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Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

39-45 arası numarası bulunan Adidas erkek spor ayakkabı haftanın en çok satan spor ayakkabılarından biri.

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

'İyi fiyat gerçekten güzel ürün tam ayak numarama göre aldım, oldu.' 

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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