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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 23:09

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Serinin ilk kitabı, bu haftanın çok satanları arasında!

Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken, bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişir: Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar.

Fiyatı 149 TL.

Harry Potter ve Felsefe Taşı

'Seriye başlamak için bekliyorsanız; Beklemeyin! Çocuk kitabı olarak yazılsa da, yetişkinlerinde okuyabileceği şekilde kurgulanmış bir başyapıt.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Babaya Mektup - Franz Kafka

Babaya Mektup - Franz Kafka

Kafka'nın babası Hermann Kafka'ya Kasım 1919'da yazdığı bu mektup, alıcısına hiçbir zaman ulaşmadı. Yazarın yapıtlarına ve esin dolu dünyasına adım atmak için mükemmel bir giriş metni olan mektup, aynı zamanda 20. yüzyıl edebiyat tarihinin büyük itiraflarından biri sayılabilir.

Kafka, suçlayıcı bir tonla hafif bir ironinin birbirine karıştığı mektubunda, babası tarafından kabul görme talebini dillendiriyor.

Fiyatı 28 TL.

Babaya Mektup - Franz Kafka

'İş bankası yayınlarından, uygun fiyata geldi. Kitap içeriği zaten güzel.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu kitapta; hayat akıp giderken ilişkilerin, aşkların başına ne geldiğine dair her şey konuşuluyor. Çünkü ilişkiyi konuşmalıyız. Her ilişkiyi konuşmalıyız. Bu ilişkiyi konuşmalıyız.

Fiyatı 175 TL.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cebimdeki Ekmek Kırıntıları - Ercan Kesal

Cebimdeki Ekmek Kırıntıları - Ercan Kesal

Yenal Bilgici sordu, Ercan Kesal yanıtladı. Cebimdeki Ekmek Kırıntıları eve dönmek için bir rehber, bir yoldaş. Sayısız kitap ve film eşliğinde insana dair bir yolculuk...

''Birazdan okuyacaklarınız, Grimm Masalları'ndaki çocuklar gibi yapayalnız bırakıldığım ormandan tekrar dönebilmek için evime, cebimde sakladığım ekmek kırıntılarından başka bir şey değildir. Bütün derdim eve sağ salim dönebilmek.'

Fiyatı 116 TL.

Cebimdeki Ekmek Kırıntıları - Ercan Kesal

'Ercan Kesal’ın hayatından kesitler ve hayata dair tecrübeleri, düşünceleri ile çok akıcı bir söyleşi olmuş. Peri Gazozunu da tavsiye ederim ikisi de çok iyi kitaplar.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın Beyni - Erkek Beyni

Kadın Beyni - Erkek Beyni

Serkan Karaismailoğlu'nun bilimsel bir o kadar da mizahi anlatımıyla Kadın Beyni Erkek Beyni, haftanın en iyi performans gösteren kitapları arasında.

Bu kitabı okuduğunuzda beyninizin cinsiyeti hakkında birçok detayı öğreneceksiniz. Kadınlar ve erkekler arasındaki farkları, karşı cinsin sizi kızdıran, güldüren hatta şaşırtan birçok tepkisinin nedenini anlayacaksınız.

Fiyatı 129 TL.

Kadın Beyni - Erkek Beyni

'Çok iyi kitap. Dili ve anlatımı sebebiyle çabucak okunuyor. Konular da ilgi çekici.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

Yayımlandığında büyük yankı uyandırarak edebiyatımıza damga vuran Sevgili Arsız Ölüm, birçok dile çevrilmesinin yanı sıra tiyatroya da uyarlanan bir eser.

Fiyatı 132 TL.

Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

'Latife Tekin'in başyapıtı. Mutlaka okuyun. Ben şahsen çok geç keşfettim ama olsun. Kitabın çok farklı ve müthiş bir anlatımı var. Türk insanının zihnini çok iyi analiz etmiş ve bize bunu sunuş şekli muazzam.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tek Yalnız Ben Değilim - Jean-Louis Fournier

Tek Yalnız Ben Değilim - Jean-Louis Fournier

Fournier, kara mizahı kaleminden eksik etmeden, mağazada unutulup annesini bekleyen bir çocuğun huzursuz masumiyetiyle anlatıyor yalnızlığını.

Fiyatı 58 TL.

Tek Yalnız Ben Değilim - Jean-Louis Fournier

'Bu yazarın 5-6 tane kitabını okudum. Kalemini çok beğeniyorum. Tarzı sert, keskin, vurucu, kıvrak bir zekası var. Hızlıca okunan kısa bir kitap ama etkisi derin.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prens - Niccolo Machiavelli

Prens - Niccolo Machiavelli

Prens, kimilerince 'şeytanın kitabı' olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak. Ama kesin olan bir şey var ki, devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturdu. 

Yalnızca siyasal içeriğiyle değil, edebi üslubuyla da klasik edebiyatın ölümsüz metinleri arasına giren bu benzersiz eser,  yazar ve kitap üstüne kapsamlı bir inceleme ve açıklayıcı notlar eşliğinde sunuluyor.

Fiyatı 64 TL.

Prens - Niccolo Machiavelli

'Siyasete ve diplomasiye ilgili kişilerin okumasını şiddetle tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigori Petrov, 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' isimli eserinde, uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesini  büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatıyor.

Fiyatı 33 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Herkesin okuması gereken, kendinize çok şey katmanızı sağlayacak bir kitap. Toplumu geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu ve halk olarak bunu nasıl başarabileceğimizi anlatıyor. Okuyun ve okutturun.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 224 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 112 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle

'Tek oturuşta bitirmelik. Odaklanıp dikkat vererek okunursa harika verim alabileceğiniz bir kitap.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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