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Kozmetikte En Çok Satılan Ürünler Neler?

etiket Kozmetikte En Çok Satılan Ürünler Neler?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 18:23

2025 yılında en çok tercih edilen ve en çok satın alınan kozmetik ürünler hangileri merak ediyor musun? Ya da 2025 yılının en iyi makyaj malzemesi markaları hangileri biliyor musunuz? 2025'te popüler olan kişisel bakım ürünlerini, kullanıcı yorumları ile birlikte sizin için sıraladık. Bakalım favori maskaranız listede mi? Ya da kim bilir belki gelecekteki favoriniz olmaya aday bir kozmetik ürün burada sizi bekliyordur. Bakmaya değer, öyle değil mi? Hem ne demişler, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cream Co. Lip Oil Gloss - Dudak Parlatıcı Yağ

Cream Co. Lip Oil Gloss - Dudak Parlatıcı Yağ

Doğal yağlar ile parlak görünüm sağlayan, dudaklarınızı nemlendiren, besleyen ve dolgunlaştıran bir ürün.

İçeriğindeki meyve yağları ve E vitamini ile dudakları koruyup güçlendiren ve besleyen doğal aromalı dudak parlatıcı yağ çok seviliyor.

Sen de denemek istersen, şu anda fırsat ürünleri arasında olduğunun da müjdesini verelim.

Cream Co. Lip Oil Gloss - Dudak Parlatıcı Yağ

'Dudaklarımdaki yapışkan hissi sevmem bu bu dudak yağı bu açıdan mükemmel. Dudaklarımı besliyor ve kurutmuyor. Ayrıca ıslak bir görünüm ve doğal bir renk veriyor.'

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Flormar Water Lip Stain

Flormar Water Lip Stain

Uzun süre kalıcı yoğun pigmentli mat dudak renklendiricisi, 2025'in favori ürünlerinden olmaya aday.

%88 su içeriği ve hafif su gibi olan jel yapısıyla Water Lip Stain dudaklarınıza uzun süre kalıcı bir renk verir ve renk yoğunluğunu da uygulama esnasında dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Üstelik sadece dudaklarınız değil yanaklarınıza da sürebilirsiniz.

1 taşla 2 kuş!

Flormar Water Lip Stain

'Rengi güzel, meyvemsi bir tadı var, hafif yapıda, kalıcılığı da aşırı iyi.'

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

Cildinize ışıltılı, sağlıklı bir görünüm veren harika bir ürün.

İsterseniz tüm yüzünüze uygulayın isterseniz açık bir tonunu aydınlatıcı olarak kullanın. Seçim sizin...

Benim favorim olan Medium tonu, buğday tene sahip olanlara bahar ve yaz aylarında sağlıklı bir bronzluk görünümü vermek için gerçekten ideal. 

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

'Cilde verdiği aydınlık çok güzel, ister bütün cildinize kullanın isterseniz highlighter gibi yüzünüzün belli bölgelerine. Kalıcılığına da bayıldım.'

Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi

Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi

Dövme kadar kalıcı bir göz kalemi, üstelik çok yumuşak bir sürümü var.

Suya, bulaşmaya ve tere karşı da dayanıklı.

Daha ne olsun! Renklerinin her biri ayrı güzel.

Bu bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olacağı kesin olan ürünlerden...

Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi

'Kahverengi gözlere çok yakışıyor ve akma ya da bulaşma çok az oluyor. Kullandığım alternatiflerine göre inanılmaz başarılı. Herkese tavsiye ederim.'

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

Avene Tinted Mineral Fluid Renkli Güneş Koruyucu

Avene Tinted Mineral Fluid Renkli Güneş Koruyucu

Çok açık tenli değilseniz favoriniz olacak bir ürün bu.

Avene Fluide Mineral Teintee SPF 50 Güneş Kremi, hafif ve pürüzsüz yapısıyla kullanıcılar tarafında çok beğeniliyor. Küçük boyutu sayesinde taşınabilirliği çok kolay. 

Cildinizi hem koruyor hem de harika bir görünüme kavuşturuyor.

Avene Tinted Mineral Fluid Renkli Güneş Koruyucu

'Ürünü yıllardır kullanıyorum küçük olmasına rağmen işlevi çok iyi olduğu için uzun zaman gidiyor, ten rengi ama biraz koyu yazın iyi kışın biraz koyu geliyor keşke farklı tonları da olsaydı.'

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

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Mac M·a·cstack Waterproof Suya Dayanıklı Maskara

Mac M·a·cstack Waterproof Suya Dayanıklı Maskara

Suya dayanıklılığı ve gün boyu kalıcılığı ile dikkat çeken maskara, kirpiklere doğal bir uzunluk veriyor. Takıldığından kendini belli etmeyen doğal duran takma kirpik gibi bir etkisi var.

Üstelik kat kat uygulasanız bile ağırlık yapmıyor!

Ve son olarak şu anda %15 indirimli!

Mac M·a·cstack Waterproof Suya Dayanıklı Maskara

'Havuzda denizde akmayan rimelimi buldum. Sürünce ipek kirpik gibi duruyor gün boyu çıkmıyor.'

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

Milk Cooling Water Jelly Tint

Milk Cooling Water Jelly Tint

Amerika'da yok satan Milk Makeup tint'in, ülkemizde de muadilleri çıktı ve uygun fiyatı ile kısa zamanda çok popüler oldu.

Hem allık hem dudak parlatıcısı. Dudakta çok beğenmesem de allık olarak gerçekten harika olduğunu söylemeliyim...

Milk Cooling Water Jelly Tint

Ürünün orijinalini (Milk Makeup) almak isterseniz onlar de burada.

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık, doğal bir görünüm sunan ve hem allık hem de aydınlatıcı olarak kullanılabilen çok yönlü bir ürün

Duruşu da çok doğal. Hafif simli yapısı ile bahar ve yaz aylarının favorisi olmaya aday.

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık

'Rengini göstermek için biraz fazla uyguladım elime, kesinlikle mükemmel bir allık, bayılıyorum, açık tenliyim ve renk tonuma aşırı yakışıyor, yüzle ve alttaki ürünlerle çok güzel bütünleşiyor, doğal ve ıslak bir parlaklık veriyor, oldukça da kalıcı.'

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

Nyx Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

Nyx Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

Yüksek pigmentasyonu, kalıcılığı ve hoş kokusuyla övgüleri toplayan bir allık.

Azıcık kullanmanız bile yetiyor, üstelik gün boyu da kalıcı.

Nyx Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

'Allık körü bir insan olarak müthiş pigment Nars Orgasm rengi 😍Teşekkürler.'

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

Chanel Fantaisie De İlluminating Allık

Chanel Fantaisie De İlluminating Allık

Fırçası ile beraber gelen ışıltılı çok şık bir allık.

Biri gül altın rengi ve parlak pembe olmak üzere 2 tonu birleştiren Chanel allık, yazın yumuşaklığından ve hafifliğinden ilham alarak yaratılmış.

Yaz için en iyilerinden...

Chanel Fantaisie De İlluminating Allık

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

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Maybelline Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint

Maybelline Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint

Mat ruj sevmeyenleri bile kendine aşık edecek bir ürün. 

Maybelline Super Stay Teddy Tint’i ister tek kat ister iki kat ister üç kat sürerek dilediğiniz yoğunluk görünümünde kullanabilirsiniz. Ayrıca yanaklarınıza allık olarak uygulama da yapabilirsiniz.

Pofuduk dudaklar ve buğulu matlık arayanların favorisi!

Maybelline Super Stay Teddy Tint

'Ben mat ruj sevemiyorum ama bu ürün gerçekten kadifemsi bir his veriyor dudakta ve mat ruj kuruluğu yaratmıyor, kalıcılığı da güzel ve tonu çok hoş.'

Dior Backstage Rosy Glow Allık

Dior Backstage Rosy Glow Allık

Çeşitli cilt tonlarına uyacak şekilde tasarlanan bu ince, hafif dokulu allık cilt üzerinde kayar ve anında sağlıklı bir ışıltı etkisi yaratmak için kusursuz bir şekilde karışır. 

Bu sayede, cildiniz sabahtan akşama kadar ışıl ışıl kalır.

Şu anda sepette indirimli olduğunun da altını çizelim.

Dior Backstage Rosy Glow Allık

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

Cilt Canlandırıcı Yüzde Eriyen Kolajen Cilt Maskesi

Cilt Canlandırıcı Yüzde Eriyen Kolajen Cilt Maskesi

2025 yılında çok popüler olan ürünlerden biri de yüzde eriyen bu yüz maskesi.

Hem uygulaması çok keyifli hem de cilde verdiği canlılık hissi harika.

Şu anda da 2. ürüne indirim fırsatı sizi bekliyor.

Cilt Canlandırıcı Yüzde Eriyen Kolajen Cilt Maskesi

2025'in çok sevilen diğer kozmetik ürünleri de burada.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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