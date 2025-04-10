Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün
Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün
Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da kedisinin tırmalamasından nasibini almış koltuğunu eski haline kavuşturmak isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!
Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 11.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mücevher kutusu ve dekoratif kutu olarak kullanabileceğiniz retro kitap tasarımına sahip saklama kutuları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dolaplarınıza ve odanıza ayrı bir hava katacak olan vintage dolap kulpları.
3. Size temiz ve modern tarzda bir mutfak sunan dolap içi bir kadeh tutucu.
4. Kedinizin tırmalama duvarı olarak kullandığı koltuğunuzu eski haline getirmek için bir kumaş tıraş makinesi.
5. Koltuğunu yenilemek isteyenler için yumuşacık renk renk seçenekleri bulunan bir koltuk kılıfı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sizi uyumlu tablo arama ve çerçeveletme derdinden kurtaran ahşap görünümlü çerçeveli, önü PVC camlı bir tablo seti.
7. Mutfak tezgahını düşük bütçe ile yenilemek isteyenler için mermer desenli sticker folyo.
8. Tekerlekli yapısıyla rahatça hareket eden, koltuğun altına girerek yerden tasarruf sağlayan ve ergonomik rahat kullanım sunan bir yan sehpa.
9. Tuvalet kağıdı görüntüsünü gizleyen ve banyonuza şıklık katan bir tuvalet kağıtlığı.
10. Koltuğunuzu değiştirmek zorunda kalmadan korumanızı sağlayacak çok amaçlı kullanılabilen kaliteli bir koltuk örtüsü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Altındaki kocaman sepeti sayesinde etraftaki eşyaları depolayabileceğiniz çok kullanışlı bir sehpa.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın