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Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 11:13

Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da kedisinin tırmalamasından nasibini almış koltuğunu eski haline kavuşturmak isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

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Bu içerik 11.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mücevher kutusu ve dekoratif kutu olarak kullanabileceğiniz retro kitap tasarımına sahip saklama kutuları.

1. Mücevher kutusu ve dekoratif kutu olarak kullanabileceğiniz retro kitap tasarımına sahip saklama kutuları.

Hem dekor hem ortadaki ufak tefek eşyalarınızı toparlayabileceğiniz bir kutu.

Hatta kimileri için gizli bir saklama alanı da olabilir.

Retro stil sevenler için harika bir seçenek.

Dekoratif Saklama Kutusu

Modern stil sevenler de buna bakabilir.

2. Dolaplarınıza ve odanıza ayrı bir hava katacak olan vintage dolap kulpları.

2. Dolaplarınıza ve odanıza ayrı bir hava katacak olan vintage dolap kulpları.

Dolaplarınızı değiştiremiyorsanız kulplarını yenilemeye ne dersiniz?

Çünkü bazen minik ayrıntılar tüm odanın havasını değiştirebilir.

4 Adet Altın Rengi Dolap Kulpu

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3. Size temiz ve modern tarzda bir mutfak sunan dolap içi bir kadeh tutucu.

3. Size temiz ve modern tarzda bir mutfak sunan dolap içi bir kadeh tutucu.

Bardağın boyutuna bağlı olarak, her raf 6 ila 9 kadehi kolaylıkla tutabilir.

Kurulumu da oldukça kolay, önceden delme işlemi gerektirmez.

Dolap Altı Kadeh Tutucu Raf

'Mutfak dolabını iyi değerlendirebilmek için harika bir ürün.'

4. Kedinizin tırmalama duvarı olarak kullandığı koltuğunuzu eski haline getirmek için bir kumaş tıraş makinesi.

4. Kedinizin tırmalama duvarı olarak kullandığı koltuğunuzu eski haline getirmek için bir kumaş tıraş makinesi.

Photo Credit: BuzzFeed

Üstelik bu ürün, pil veya elektrik gerekmez. 'Gleener Kumaş Tıraş Makinesi ve Tüy Toplama Fırçası' zamandan, paradan ve çevreden tasarruf sağlar.

Hem giysilerde hem de döşemelerde kullanabilirsiniz.

Gleener Kumaş Tıraş Makinesi

'Ürün tam olarak açıklandığı gibi. Birkaç saf kaşmir ve yün kazakta çok başarılı bir şekilde kullandım, tavsiye ederim.'

5. Koltuğunu yenilemek isteyenler için yumuşacık renk renk seçenekleri bulunan bir koltuk kılıfı.

5. Koltuğunu yenilemek isteyenler için yumuşacık renk renk seçenekleri bulunan bir koltuk kılıfı.

Bu sayede çok uygun bir fiyata yepyeni bir koltuğa kavuşabilirsiniz.

Kanepeniz için özel olarak yapılmış gibi koltuğunuzu sıkıca sarar.

Bu koltuk örtüsü eski kanepenizi yeni bir görünüme dönüştürmek ve kusurları gizlemek için harika bir seçenek!

Süper Yumuşak Kadife Koltuk Kılıfı

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6. Sizi uyumlu tablo arama ve çerçeveletme derdinden kurtaran ahşap görünümlü çerçeveli, önü PVC camlı bir tablo seti.

6. Sizi uyumlu tablo arama ve çerçeveletme derdinden kurtaran ahşap görünümlü çerçeveli, önü PVC camlı bir tablo seti.

Ahşap görünümlü çerçeve evinize uymuyorsa, siyah veya beyaz çerçeve seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Farklı boyut seçenekleri de mevcut.

Çerçeveli Modern 3'lü Tablo Seti

7. Mutfak tezgahını düşük bütçe ile yenilemek isteyenler için mermer desenli sticker folyo.

7. Mutfak tezgahını düşük bütçe ile yenilemek isteyenler için mermer desenli sticker folyo.

Hem uygulaması kolay hem de temizliği.

Kısa süre içinde çok uygun fiyata mutfak tezgahınızı göz alıcı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

1 folyonun ölçüsü 60 cm x 5 metre.

Mermer Desenli Sticker Folyo

8. Tekerlekli yapısıyla rahatça hareket eden, koltuğun altına girerek yerden tasarruf sağlayan ve ergonomik rahat kullanım sunan bir yan sehpa.

8. Tekerlekli yapısıyla rahatça hareket eden, koltuğun altına girerek yerden tasarruf sağlayan ve ergonomik rahat kullanım sunan bir yan sehpa.

Hem yerden tasarruf sağlar hem de tekerlekleri sayesinde kullanımı oldukça rahat.

Üstelik hem çayınızı içip hem tabletinizden işinizi yapabileceğiniz büyüklükte.

Okuduğunuz kitabı koyabileceğiniz bir alanı bile var.

Daha ne olsun!

Hem şık hem de kullanışlı.

Tekerlekli Yan Sehpa

'Ürün çok şık, kurulumu kolay, satıcı ilgili.'

9. Tuvalet kağıdı görüntüsünü gizleyen ve banyonuza şıklık katan bir tuvalet kağıtlığı.

9. Tuvalet kağıdı görüntüsünü gizleyen ve banyonuza şıklık katan bir tuvalet kağıtlığı.

Tuvaletinizi şık bir cafe'nin tuvaleti gibi gösterecek uygun fiyatlı bir tuvalet kağıdı tutucu.

Porsima Yapışkanlı Banyo Tuvalet Kağıtlığı

10. Koltuğunuzu değiştirmek zorunda kalmadan korumanızı sağlayacak çok amaçlı kullanılabilen kaliteli bir koltuk örtüsü.

10. Koltuğunuzu değiştirmek zorunda kalmadan korumanızı sağlayacak çok amaçlı kullanılabilen kaliteli bir koltuk örtüsü.

Her mevsim için uygun olan kılıf sadece koltuk için değil, bebek oyun matı, yatak odası halısı, zemin pedi, pencere bankı paspası vb. için de kullanılabilir.

Bu ürün koltuklarınızı, çay kahve dökülmelerinden, çeşitli lekelerden ve evcil dostlarınızın tırmalamasından korur.

Yumuşak Şönil Koltuk Kılıfı

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11. Altındaki kocaman sepeti sayesinde etraftaki eşyaları depolayabileceğiniz çok kullanışlı bir sehpa.

11. Altındaki kocaman sepeti sayesinde etraftaki eşyaları depolayabileceğiniz çok kullanışlı bir sehpa.

Hem şık hem de kullanışlı.

Okuduğunuz kitap, tabletiniz, çizim defteriniz, gazeteler... Hepsini alt kısmındaki sepetinde depolayabilir ortalıktaki dağınıklıktan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Geniş Çantalı Sehpa

'Tavsiye ederim. Kaliteli ürün. Eşim kullanıyor. Etraf toplandı. Epey büyük.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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